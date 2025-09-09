УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9641 відвідувач онлайн
Новини Результат роботи ППО
362 2

Знешкоджено 60 дронів із 84, - Повітряні сили

Робота ппо

У ніч на 9 вересня 2025 року війська РФ атакували Україну 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну", - Зеленський

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни атакували Запоріжжя БпЛА, горить будинок. Через атаку ворога поранено жінку, спалахнули приватні будинки.

Автор: 

ППО (3529) дрони (5458) Повітряні сили (2999) Шахед (1448)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоб то хєрово
показати весь коментар
09.09.2025 08:53 Відповісти
Тобто 71,4% !
показати весь коментар
09.09.2025 09:01 Відповісти
 
 