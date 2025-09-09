РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9135 посетителей онлайн
Новости Удары по Константиновке
538 1

Рашисты ударили по Константиновке ФАБом, FPV-дроном и артиллерией: есть раненые, 4 человека под завалами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли ряд ударов по Константиновке в результате чего подверглась разрушениям гражданская инфраструктура и пострадали гражданские.

Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Рашисты били из артиллерии, FPV-дронами и авиабомбами ФАБ-500.

Читайте: Смелянский об ударе по Яровой в момент выдачи пенсий: Координаты могли сдать. Договорились изменить процедуру выплаты в прифронтовой зоне

"В результате артиллерийского обстрела было зафиксировано четыре попадания по городу. Ранения получил один гражданский человек, который самостоятельно обратился в медицинское учреждение города Дружковки. Повреждены девять объектов, среди которых - восемь частных домов и один многоквартирный дом.

Еще один обстрел осуществлен с помощью FPV-дрона, в результате чего поврежден легковой автомобиль. Пострадавших, к счастью, нет.

В результате авиационного удара с использованием ФАБ-500 пострадали четверо гражданских лиц, которые вероятно остаются под завалами. Повреждены многоэтажные дома и автостоянка", - говорится в сообщении.

Читайте: Цахкна об ударе РФ по Яровой: "Бить по гражданским, ожидающим пенсию, - шокирующее проявление негуманности Путина"

РФ нанесла удар по Константиновке 9 сентября. Что известно о последствиях?
РФ нанесла удар по Константиновке 9 сентября. Что известно о последствиях?
РФ нанесла удар по Константиновке 9 сентября. Что известно о последствиях?
РФ нанесла удар по Константиновке 9 сентября. Что известно о последствиях?
РФ нанесла удар по Константиновке 9 сентября. Что известно о последствиях?
РФ нанесла удар по Константиновке 9 сентября. Что известно о последствиях?
РФ нанесла удар по Константиновке 9 сентября. Что известно о последствиях?

Автор: 

обстрел (29450) Донецкая область (10707) Краматорский район (653) Константиновка (1915)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Констаха была самым проросийским городом в Донецкой области. За что их так росиянцы...
показать весь комментарий
09.09.2025 15:19 Ответить
 
 