Рашисты ударили по Константиновке ФАБом, FPV-дроном и артиллерией: есть раненые, 4 человека под завалами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты нанесли ряд ударов по Константиновке в результате чего подверглась разрушениям гражданская инфраструктура и пострадали гражданские.
Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
Рашисты били из артиллерии, FPV-дронами и авиабомбами ФАБ-500.
"В результате артиллерийского обстрела было зафиксировано четыре попадания по городу. Ранения получил один гражданский человек, который самостоятельно обратился в медицинское учреждение города Дружковки. Повреждены девять объектов, среди которых - восемь частных домов и один многоквартирный дом.
Еще один обстрел осуществлен с помощью FPV-дрона, в результате чего поврежден легковой автомобиль. Пострадавших, к счастью, нет.
В результате авиационного удара с использованием ФАБ-500 пострадали четверо гражданских лиц, которые вероятно остаются под завалами. Повреждены многоэтажные дома и автостоянка", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль