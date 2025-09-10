Удар по столице Катара - Дохе, является неприемлемым и грубым нарушением международного права, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемым удар, нанесенный 9 сентября по столице Государства Катар - Дохе, по густонаселенному району, где, в частности, размещаются иностранные дипломатические представительства.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно израильского удара по Государству Катар, передает Цензор.НЕТ.

"Удар по территории государства, которое выступает посредником в мирных переговорах по урегулированию в Секторе Газа, является грубым нарушением международного права и идет вопреки усилиям международного сообщества по деэскалации в регионе", - говорится в заявлении.

В МИД выразили солидарность с правительством и народом Государства Катар и подчеркнули недопустимость нарушения его суверенитета.

Также в заявлении отмечается, что Украина поддерживает усилия катарской стороны, направленные на достижение устойчивого прекращения огня в Секторе Газа и урегулирования ситуации дипломатическим путем.

"Убеждены в необходимости всех сторон воздерживаться от действий, которые могут негативно сказаться на посреднических усилиях Государства Катар и привести к дополнительному обострению ситуации с безопасностью в регионе.

Призываем все стороны немедленно прекратить насилие и вернуться к переговорному процессу", - добавили в МИД.

Напомним, 9 августа армия обороны Израиля нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАСа в столице Катара Дохе.