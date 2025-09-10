Удар по столиці Катару Досі є неприйнятним та грубим порушенням міжнародного права, - МЗС України
Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятним удар, нанесений 9 вересня по столиці Держави Катар - Досі, по густонаселеному району, де зокрема розміщуються іноземні дипломатичні представництва.
Про це йдеться у заяві МЗС України щодо ізраїльського удару по Державі Катар, передає Цензор.НЕТ.
"Удар по території держави, яка виступає посередником у мирних переговорах з врегулювання у Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права та йде всупереч зусиллям міжнародної спільноти з деескалації в регіоні", - йдеться в заяві.
У МЗС висловили солідарність з урядом і народом Держави Катар та наголосили на неприпустимості порушення її суверенітету.
Також у заяві наголошується, що Україна підтримує зусилля катарської сторони, спрямовані на досягнення стійкого припинення вогню в Секторі Газа та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом.
"Переконані у потребі усіх сторін утримуватися від дій, які можуть негативно позначитися на посередницьких зусиллях Держави Катар і призвести до додаткового загострення безпекової ситуації в регіоні.
Закликаємо всі сторони негайно припинити насильство та повернутися до переговорного процесу", - додали в МЗС.
Нагадаємо, 9 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по високопоставленим чиновникам ХАМАСу в столиці Катару Досі.
