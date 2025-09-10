УКР
Удар Ізраїлю по Катару
Удар по столиці Катару Досі є неприйнятним та грубим порушенням міжнародного права, - МЗС України

Удар Ізраїлю по столиці Катару 9 вересня

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятним удар, нанесений 9 вересня по столиці Держави Катар - Досі, по густонаселеному району, де зокрема розміщуються іноземні дипломатичні представництва.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо ізраїльського удару по Державі Катар, передає Цензор.НЕТ.

"Удар по території держави, яка виступає посередником у мирних переговорах з врегулювання у Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права та йде всупереч зусиллям міжнародної спільноти з деескалації в регіоні", - йдеться в заяві.

У МЗС висловили солідарність з урядом і народом Держави Катар та наголосили на неприпустимості порушення її суверенітету.

Також у заяві наголошується, що Україна підтримує зусилля катарської сторони, спрямовані на досягнення стійкого припинення вогню в Секторі Газа та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом.

"Переконані у потребі усіх сторін утримуватися від дій, які можуть негативно позначитися на посередницьких зусиллях Держави Катар і призвести до додаткового загострення безпекової ситуації в регіоні.

Закликаємо всі сторони негайно припинити насильство та повернутися до переговорного процесу", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 9 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по високопоставленим чиновникам ХАМАСу в столиці Катару Досі.

Ізраїль (1825) Катар (260) МЗС (4271)
+4
..іноді краще промовчати
10.09.2025 17:59 Відповісти
+4
Правильно! Катар нам допомагає діток повертати, а Ізраїль творить те саме, що і кац@....н!!
10.09.2025 18:01 Відповісти
+3
От яким боком МЗС до Катару? Всюди вставити свої 5 копійок.
10.09.2025 17:58 Відповісти
От яким боком МЗС до Катару? Всюди вставити свої 5 копійок.
10.09.2025 17:58 Відповісти
Не треба провокувати, а то нетаньягу нападе
10.09.2025 18:02 Відповісти
..іноді краще промовчати
10.09.2025 17:59 Відповісти
Шкода, що ти не дослухався до власних порад.
10.09.2025 18:03 Відповісти
Лучше б промовчали б,бляха
10.09.2025 17:59 Відповісти
Так що у вас всіх коменти як за однією методичкою? За три шекелі працюєш?
10.09.2025 18:05 Відповісти
Кацап ,ти кончений,балаболіще ху йловське ,а ну давай ссилки,шо я троль кремлівський,не поивидеш аргументи,знач ти ху є с о с
10.09.2025 18:23 Відповісти
Правильно! Катар нам допомагає діток повертати, а Ізраїль творить те саме, що і кац@....н!!
10.09.2025 18:01 Відповісти
А ще Катар фінансує і переховує у себе ісламських терористів, які вбили безліч дітей.

Катар виключно посередник у поверненні дітей і виключно тому, що мають з цього зиск. На роль таких посередників завжди черга бажаючих.
10.09.2025 18:17 Відповісти
Щоб діток не крали не треба було Чонгар розміновувати
показати весь коментар
США цього не вибачать, але це не має значення, Штати й так діють виключно в своїх інтересах, до речі, як завжди, хоча нам розповідали тут зовсім іншу історію роками і зараз придумують якусь казку про краснова - то смішно.
10.09.2025 18:07 Відповісти
смішно, то поржи,вівця
10.09.2025 18:10 Відповісти
ЄС припиняє виплати Ізраїлю після обстрілу Катару

https://epravda.com.ua/svit/yes-vvodit-sankciji-proti-izrajilyu-811429/
10.09.2025 18:19 Відповісти
Мабуть тому і Путіна не вбивають, бо це "неприйнятно".
10.09.2025 18:10 Відповісти
Хоч би заткнулись придурки довбані. Ще нам нових ворогів не хватало нажити.
10.09.2025 18:11 Відповісти
Зараз МЗС звинуватять в антисемітизмі, бо міжнародне право то для маленьких країн, або тих, кого не лобіюють великі країни. Всім іншим можна робити що завгодно, а корисні ідіоти їх підтримають.
10.09.2025 18:15 Відповісти
Тсс! Чувак! Пояс шахеда не треба? Продам не дорого!
10.09.2025 18:27 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80 Катар является ключевым финансовым спонсором и союзником палестинской террористической группировки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1 ХАМАСhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%B0#cite_note-current-1 [1].

Президент США Дональд Трамп звинуватив Катар у "фінансуванні тероризму на дуже високому рівні" і закликав терміново покласти цьому край.
10.09.2025 18:15 Відповісти
Ви не забули, хто передав рашці перші Шахеди?
Ви не забули, хто передав кацапам технологію Геранів?
10.09.2025 18:15 Відповісти
Уничтожение террористов является правильным в любой точке мира !!!
10.09.2025 18:15 Відповісти
"Дорога к сделке была открыта, но как и ожидалось, Хамасы начали крутить кормой и рассказывать о том, что они согласны на сделку, но готовы передать не всех заложников и не в первый день. В общем - торпедировали ключевые условия сделки. А на фоне этого - в Израиле происходит кровавый теракт, в котором двое террористов расстреляли толпу гражданских, из которых шестеро, а может уже и больше - погибли, а часть раненых, в тяжелом состоянии, доставили в больницу. И буквально в это же время, в самой Газе, террористы подобрались к израильскому танку, выйдя из скрытого входа в подземную инфраструктуру и каким-то мощным, накладным зарядом взорвали его вместе с экипажем. Погибло четверо танкистов. Тут же руководство Катара вытащило делегацию Хамаса и как сообщает пресса, не просто высказало недовольство всем этим, но и пообещало, что если прямо сейчас не будут приняты условия Трумпа, они пересмотрят свое отношение к статусу «гостей» и обеспечению их безопасности. Подозреваю, что это произошло после звонка из Вашингтона, откуда заявили о том, что восприняли теракты не просто как отклонение предложения Трумпа, но как его личное оскорбление и потому - Штаты отзывают свой запрет для Израиля, на атаки по хамасовцам в Катаре. Разные источники утверждают, что именно это был донесено до этих деятелей и вопрос стоял в том, либо вы прямо сейчас соглашаетесь на предложение без всяких условий, либо дальше - вините только себя. Эта публика не вняла этому уже открытому ультиматуму и заявила о том, что им надо посовещаться. Видимо там считали, что Израиль может мобилизовать свою агентуру или что-то такое, но все пошло по другому сценарию. Насколько можно понять, развернувшиеся и ушедшие хамасовцы, не ожидали, что ушли они уже со снятыми гарантиями безопасности, а по их бороды, с авиабазы Неватим уже поднялись самолеты с высокоточными боеприпасами". https://dl-news.defence-line.org/?p=65497
10.09.2025 18:26 Відповісти
Переконаний, що Україні краще не лізти в цю історію. А, якщо полізли, то будете ворогами тих, чи інших. А воно нам треба? Від Ізраїлю ми можемо отримати військові технології, а Катар зменьшує своїм газом ціну на нього у світі. Нехай самі розбираються
10.09.2025 18:17 Відповісти
Від х@я вуха хіба, а не технології від Ізраїлю....🤣🤣🤣
10.09.2025 18:27 Відповісти
 
 