Глава Нацбанка анонсировал "интенсивные консультации" с МВФ по новой программе кредитования

Власти Украины и Международный валютный фонд (МВФ) начнут консультации на техническом уровне по параметрам новой программы сотрудничества, которая должна заменить действующую четырехлетнюю программу по Механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

Об этом председатель правления Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил в Facebook по итогам визита миссии МВФ в Киев.

Он отметил, что во время визита миссии обсуждались финансовые потребности Украины на следующие годы и перспективах начала новой программы для дальнейшей поддержки Украины.

Пышный напомнил, что премьер-министр Юлия Свириденко передала руководителю миссии Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества с МВФ, учитывая продолжение войны и изменение предположений относительно условий функционирования экономики в ближайшие годы.

"В ближайшие недели состоятся интенсивные консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ, чтобы максимально детализировать видение дизайна и параметров новой программы", - написал глава НБУ.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что в случае продолжения войны в 2026-м Киев будет нуждаться в новой программе МВФ. НБУ уже обсуждает с Фондом рамочные условия и ожидает, что обновленный пакет расширенного финансирования лучше отразит растущие потребности бюджета.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный также заявлял, что Украина совместно с МВФ формирует концепцию нового кредитного соглашения, которое должно заменить действующую программу EFF, рассчитанную на 2023-2027 годы, и будет лучше соответствовать реалиям затяжной войны.

Однако министр финансов Сергей Марченко отмечал, что сейчас существует высокая вероятность, что Украина не договорится о новой программе кредитования с МВФ и продолжит сотрудничество по действующей программе.