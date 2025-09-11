Важно усилить санкционное давление на РФ, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, - Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни во время выступления в верхней палате парламента заявил о необходимости введения новых санкций против РФ, чтобы оказать давление на диктатора Путина с целью проведения переговоров по прекращению войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Крайне важно усилить давление на Путина, чтобы он сел за стол переговоров. Мы должны сделать это, используя все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы помешать финансированию его военной машины. Это включает новые санкции", - подчеркнул министр.
По словам Таяни, сейчас в ЕС продолжается работа над тем, чтобы как можно скорее достичь согласия по 19-му пакету санкций, что "будет иметь существенное влияние на финансовые потоки".
Reuters отмечает, что США и Евросоюз пытаются скоординировать свои усилия, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что блок рассматривает возможность быстрого отказа от российского ископаемого топлива, готовя новые санкции.
Ожидается, что в этом году Евросоюз закупит около 13% газа у России, однако он ведет переговоры по законодательным предложениям, чтобы прекратить импорт российской нефти и газа до 1 января 2028 года.
Таяни повторил предложение Италии расширить на Украину программу взаимной обороны НАТО без предложения ей полноценного членства в Альянсе, как способ обеспечить ей гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения.
які, у сраку, переговори?
з ким?
про що?
Все решта буде сприйнято путярою як слабкість і запрошення до агресії проти Польщі, Фінляндії і країн Балтії.
Ідіоти.
Ось побачите, так буде, якщо зараз не увалите йому по зубах. Якщо увалите - відповзе. Пройдете по лезу бритви, але відповзе. А інакше буде війна в Європі за кілька років.
- 05.11.2024 мудрий американський народ повторив подвиг іншого мудрого народу.
- вже 8 місяців геніальний американський президент обіцяє мир в Україні: 0 санкцій на росію, три блокування зброї Україні, скорочення ппо Україні, повний перехід на платні постачання зброї (з солідним наваром на цінах). А в минулому році - піврічне блокування 60 лярдів.
- тупі європейські хом'ячки по інерції повторюють за трампом про скорий мир. Щось планують, обговорюють, розробляють 119-й чи 120-й пакети беззубих санкцій: щоб не образити путіна, але й щоб не виглядати немічними