РУС
Новости Санкции против России
367 12

Важно усилить санкционное давление на РФ, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, - Таяни

Италия предлагает санкции для принуждения Путина к переговорам

Глава МИД Италии Антонио Таяни во время выступления в верхней палате парламента заявил о необходимости введения новых санкций против РФ, чтобы оказать давление на диктатора Путина с целью проведения переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Крайне важно усилить давление на Путина, чтобы он сел за стол переговоров. Мы должны сделать это, используя все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы помешать финансированию его военной машины. Это включает новые санкции", - подчеркнул министр.

Также читайте: Зеленский о вторжении российских дронов на территорию ЕС: "19 пакет санкций станет лучшим ответом на действия РФ"

По словам Таяни, сейчас в ЕС продолжается работа над тем, чтобы как можно скорее достичь согласия по 19-му пакету санкций, что "будет иметь существенное влияние на финансовые потоки".

Reuters отмечает, что США и Евросоюз пытаются скоординировать свои усилия, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что блок рассматривает возможность быстрого отказа от российского ископаемого топлива, готовя новые санкции.

Читайте также: Мелони: Россия больше заинтересована в усилении атак по Украине, чем в переговорах

Ожидается, что в этом году Евросоюз закупит около 13% газа у России, однако он ведет переговоры по законодательным предложениям, чтобы прекратить импорт российской нефти и газа до 1 января 2028 года.

Таяни повторил предложение Италии расширить на Украину программу взаимной обороны НАТО без предложения ей полноценного членства в Альянсе, как способ обеспечить ей гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Италии Таяни о мире в Украине: Ничего конкретного до Рождества не произойдет

Автор: 

Италия (1687) россия (97145) санкции (11819) Таяни Антонио (72)
Топ комментарии
+2
щось к'янті, не в те гірло зайшло?
які, у сраку, переговори?
з ким?
про що?
11.09.2025 14:08 Ответить
11.09.2025 14:08 Ответить
+2
телепні, навіщо ви всі його хочете посадити за стіл ? Йому місце за гратами
11.09.2025 14:13 Ответить
11.09.2025 14:13 Ответить
+1
Не піде путлєр на мир - вчорашні польоти над Польщею
11.09.2025 14:09 Ответить
11.09.2025 14:09 Ответить
11.09.2025 14:11 Ответить
11.09.2025 14:12 Ответить
11.09.2025 14:13 Ответить
11.09.2025 14:16 Ответить
11.09.2025 14:24 Ответить
11.09.2025 14:35 Ответить
Краще безполітна зона над Сосією.
11.09.2025 14:45 Ответить
11.09.2025 14:24 Ответить
Яка безполітна зона-Трамп зняв санкції з бульбашівської,читай кремлівської,авіакомпанії "Белавіа"! Маразм крокує світом! І "керує" світом!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:18 Ответить
Всі ці санкції до сраки. Українські дрони і ракети в 100000 разів введуть кращі санкції ніж західні імпотенти
показать весь комментарий
11.09.2025 14:23 Ответить
путін аплодує стоячи:

- 05.11.2024 мудрий американський народ повторив подвиг іншого мудрого народу.

- вже 8 місяців геніальний американський президент обіцяє мир в Україні: 0 санкцій на росію, три блокування зброї Україні, скорочення ппо Україні, повний перехід на платні постачання зброї (з солідним наваром на цінах). А в минулому році - піврічне блокування 60 лярдів.

- тупі європейські хом'ячки по інерції повторюють за трампом про скорий мир. Щось планують, обговорюють, розробляють 119-й чи 120-й пакети беззубих санкцій: щоб не образити путіна, але й щоб не виглядати немічними
11.09.2025 14:25 Ответить
11.09.2025 14:18 Ответить
Кончене і не лікується.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:23 Ответить
Та ви сідайте за стіл та чекайте.Путєн пришле свого представника ,щоб той вивалив вам на стіл х"йловскі біоматеріали із валізки-жріть не обляпайтесь.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:25 Ответить
 
 