Важно усилить санкционное давление на РФ, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, - Таяни

Глава МИД Италии Антонио Таяни во время выступления в верхней палате парламента заявил о необходимости введения новых санкций против РФ, чтобы оказать давление на диктатора Путина с целью проведения переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Крайне важно усилить давление на Путина, чтобы он сел за стол переговоров. Мы должны сделать это, используя все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы помешать финансированию его военной машины. Это включает новые санкции", - подчеркнул министр.

По словам Таяни, сейчас в ЕС продолжается работа над тем, чтобы как можно скорее достичь согласия по 19-му пакету санкций, что "будет иметь существенное влияние на финансовые потоки".

Reuters отмечает, что США и Евросоюз пытаются скоординировать свои усилия, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что блок рассматривает возможность быстрого отказа от российского ископаемого топлива, готовя новые санкции.

Ожидается, что в этом году Евросоюз закупит около 13% газа у России, однако он ведет переговоры по законодательным предложениям, чтобы прекратить импорт российской нефти и газа до 1 января 2028 года.

Таяни повторил предложение Италии расширить на Украину программу взаимной обороны НАТО без предложения ей полноценного членства в Альянсе, как способ обеспечить ей гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения.

