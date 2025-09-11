Важливо посилити санкційний тиск на РФ, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів, - Таяні
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час виступу у верхній палаті парламенту заявив про необхідність запровадження нових санкцій проти РФ, щоб чинити тиск на диктатора Путіна з метою проведення переговорів щодо припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Вкрай важливо посилити тиск на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. Ми повинні зробити це, використовуючи всі засоби, що є в нашому розпорядженні, щоб перешкодити фінансуванню його військової машини. Це включає нові санкції", - наголосив міністр.
За словами Таяні, наразі в ЄС триває робота над тим, щоб якомога швидше досягти згоди щодо 19-го пакета санкцій, що "матиме істотний вплив на фінансові потоки".
Reuters зазначає, що США та Євросоюз намагаються скоординувати свої зусилля, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що блок розглядає можливість швидшої відмови від російського викопного палива, готуючи нові санкції.
Очікується, що цього року Євросоюз закупить близько 13% газу в Росії, проте він веде переговори щодо законодавчих пропозицій, щоб припинити імпорт російської нафти і газу до 1 січня 2028 року.
Таяні повторив пропозицію Італії розширити на Україну програму взаємної оборони НАТО без пропонування їй повноцінного членства в Альянсі, як спосіб забезпечити їй гарантії безпеки в разі укладення мирної угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
які, у сраку, переговори?
з ким?
про що?
Все решта буде сприйнято путярою як слабкість і запрошення до агресії проти Польщі, Фінляндії і країн Балтії.
Ідіоти.
Ось побачите, так буде, якщо зараз не увалите йому по зубах. Якщо увалите - відповзе. Пройдете по лезу бритви, але відповзе. А інакше буде війна в Європі за кілька років.
- 05.11.2024 мудрий американський народ повторив подвиг іншого мудрого народу.
- вже 8 місяців геніальний американський президент обіцяє мир в Україні: 0 санкцій на росію, три блокування зброї Україні, скорочення ппо Україні, повний перехід на платні постачання зброї (з солідним наваром на цінах). А в минулому році - піврічне блокування 60 лярдів.
- тупі європейські хом'ячки по інерції повторюють за трампом про скорий мир. Щось планують, обговорюють, розробляють 119-й чи 120-й пакети беззубих санкцій: щоб не образити путіна, але й щоб не виглядати немічними