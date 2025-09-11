УКР
Важливо посилити санкційний тиск на РФ, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів, - Таяні

Італія пропонує санкції для примушення Путіна до переговорів

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час виступу у верхній палаті парламенту заявив про необхідність запровадження нових санкцій проти РФ, щоб чинити тиск на диктатора Путіна з метою проведення переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Вкрай важливо посилити тиск на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. Ми повинні зробити це, використовуючи всі засоби, що є в нашому розпорядженні, щоб перешкодити фінансуванню його військової машини. Це включає нові санкції", - наголосив міністр.

Також читайте: Зеленський про вторгення російських дронів на територію ЄС: "19 пакет санкцій стане найкращою відповіддю на дії РФ"

За словами Таяні, наразі в ЄС триває робота над тим, щоб якомога швидше досягти згоди щодо 19-го пакета санкцій, що "матиме істотний вплив на фінансові потоки".

Reuters зазначає, що США та Євросоюз намагаються скоординувати свої зусилля, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що блок розглядає можливість швидшої відмови від російського викопного палива, готуючи нові санкції.

Читайте також: Мелоні: Росія більше зацікавлена в посиленні атак по Україні, ніж у переговорах

Очікується, що цього року Євросоюз закупить близько 13% газу в Росії, проте він веде переговори щодо законодавчих пропозицій, щоб припинити імпорт російської нафти і газу до 1 січня 2028 року.

Таяні повторив пропозицію Італії розширити на Україну програму взаємної оборони НАТО без пропонування їй повноцінного членства в Альянсі, як спосіб забезпечити їй гарантії безпеки в разі укладення мирної угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Італії Таяні про мир в Україні: Нічого конкретного до Різдва не станеться

+2
щось к'янті, не в те гірло зайшло?
які, у сраку, переговори?
з ким?
про що?
11.09.2025 14:08
+2
телепні, навіщо ви всі його хочете посадити за стіл ? Йому місце за гратами
11.09.2025 14:13
+1
Не піде путлєр на мир - вчорашні польоти над Польщею
11.09.2025 14:09
щось к'янті, не в те гірло зайшло?
які, у сраку, переговори?
з ким?
про що?
11.09.2025 14:08
Не піде путлєр на мир - вчорашні польоти над Польщею
11.09.2025 14:09
Пистешь! Наше Всьо!
11.09.2025 14:11
готуйтеся до великої війни дурікі
11.09.2025 14:12
телепні, навіщо ви всі його хочете посадити за стіл ? Йому місце за гратами
11.09.2025 14:13
Ідіоти, після польського інциденту з заходом 20 безпілотників ЄДИНИМ правильним рішенням, яке хоч і "по лезу бритви", є оголошення НАТО безпольотної зони над Україною. Ну чи принаймні над всією Україною, яка не є окупованою.

Все решта буде сприйнято путярою як слабкість і запрошення до агресії проти Польщі, Фінляндії і країн Балтії.

Ідіоти.

Ось побачите, так буде, якщо зараз не увалите йому по зубах. Якщо увалите - відповзе. Пройдете по лезу бритви, але відповзе. А інакше буде війна в Європі за кілька років.
11.09.2025 14:16
Краще безполітна зона над Сосією.
11.09.2025 14:24
Яка безполітна зона-Трамп зняв санкції з бульбашівської,читай кремлівської,авіакомпанії "Белавіа"! Маразм крокує світом! І "керує" світом!
11.09.2025 14:35
Всі ці санкції до сраки. Українські дрони і ракети в 100000 разів введуть кращі санкції ніж західні імпотенти
11.09.2025 14:45
путін аплодує стоячи:

- 05.11.2024 мудрий американський народ повторив подвиг іншого мудрого народу.

- вже 8 місяців геніальний американський президент обіцяє мир в Україні: 0 санкцій на росію, три блокування зброї Україні, скорочення ппо Україні, повний перехід на платні постачання зброї (з солідним наваром на цінах). А в минулому році - піврічне блокування 60 лярдів.

- тупі європейські хом'ячки по інерції повторюють за трампом про скорий мир. Щось планують, обговорюють, розробляють 119-й чи 120-й пакети беззубих санкцій: щоб не образити путіна, але й щоб не виглядати немічними
11.09.2025 14:18
Кончене і не лікується.
11.09.2025 14:23
Та ви сідайте за стіл та чекайте.Путєн пришле свого представника ,щоб той вивалив вам на стіл х"йловскі біоматеріали із валізки-жріть не обляпайтесь.
11.09.2025 14:25
 
 