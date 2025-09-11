Важливо посилити санкційний тиск на РФ, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів, - Таяні

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час виступу у верхній палаті парламенту заявив про необхідність запровадження нових санкцій проти РФ, щоб чинити тиск на диктатора Путіна з метою проведення переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Вкрай важливо посилити тиск на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. Ми повинні зробити це, використовуючи всі засоби, що є в нашому розпорядженні, щоб перешкодити фінансуванню його військової машини. Це включає нові санкції", - наголосив міністр.

За словами Таяні, наразі в ЄС триває робота над тим, щоб якомога швидше досягти згоди щодо 19-го пакета санкцій, що "матиме істотний вплив на фінансові потоки".

Reuters зазначає, що США та Євросоюз намагаються скоординувати свої зусилля, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що блок розглядає можливість швидшої відмови від російського викопного палива, готуючи нові санкції.

Очікується, що цього року Євросоюз закупить близько 13% газу в Росії, проте він веде переговори щодо законодавчих пропозицій, щоб припинити імпорт російської нафти і газу до 1 січня 2028 року.

Таяні повторив пропозицію Італії розширити на Україну програму взаємної оборони НАТО без пропонування їй повноцінного членства в Альянсі, як спосіб забезпечити їй гарантії безпеки в разі укладення мирної угоди.

