На фронте зафиксировано 88 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 88 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Коренек, Шалыгино, Нововасильевка, Ривное, Козачье, Малушино, Середина Буда Сумской области; Николаевка, Богданово, Диброва, Галагановка, Зализный Мост Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях происходило 2 боевых столкновения, из которых одно до сих пор продолжается. Сегодня противник нанес семь авиаударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 70 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. Вместе с тем наши подразделения проводили активные действия в районах нескольких населенных пунктов Сумской области. Имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 150 метров и нанеся противнику потери в живой силе.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении произошло 8 боевых столкновений в районе Волчанска и в направлении Отрадного, три вражеские атаки продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении продолжаются два боевых столкновения. Всего с начала суток враг четыре раза шел вперед на позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и в направлении Куриловки.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Шандриголово и Дробышево.
На Сиверском направлении противник совершил сегодня 7 атак в районах Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Выемки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Ступочек.
Силы обороны остановили вражескую атаку на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районе населенного пункта Полтавка.
На Покровском направлении российские войска 28 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филия и в направлении населенного пункта Покровск. Наши защитники уже отбили 24 атаки, бои продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Филия, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки. Еще пять вражеских атак продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Зализнычное.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении агрессор провел одну бесполезную атаку в сторону позиций наших защитников. Авиационному удару подверглась Отрадокаменка.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
