На фронті зафіксовано 88 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Кореньок, Шалигіне, Нововасилівка, Рівне, Козаче, Малушине, Середина Буда Сумської області; Миколаївка, Богданове, Діброва, Галаганівка, Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбувалося 2 бойові зіткнення, з яких одне досі триває. Сьогодні противник завдав сім авіаударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 70 обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. Водночас наші підрозділи проводили активні дії в районах кількох населених пунктів Сумської області. Мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 150 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Одрадного, три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку тривають два бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази йшов уперед на позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Шандриголове та Дробишеве.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні 7 атак у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупанта. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районі Ступочок.

Сили оборони зупинили ворожу атаку на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районі населеного пункту Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 28 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Наші захисники вже відбили 24 атаки, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 9 атак противника поблизу населених пунктів Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки. Ще п’ять ворожих атак тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну атаку в бік позицій наших захисників. Авіаційного удару зазнала Одрадокам’янка.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.