С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение, - Генштаб
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 141 боевое столкновение. Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 90 управляемых авиабомб, совершил 1729 ударов дронами-камикадзе и 3257 обстрелов позиций наших войск.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось две атаки российских захватчиков. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, совершил 70 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
На Купянском направлении противник совершил семь атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и в направлении Куриловки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские войска 24 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполь, Шандриголово и Дробышево. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Северском направлении украинские воины сегодня отразили шесть попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили одну вражескую атаку в районе Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Екатериновка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка. Силы обороны сдержали натиск противника и отразили все штурмовые действия.
На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Активность наблюдается в районах населенных пунктов Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филия и в направлении населенного пункта Покровск. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 79 и ранили 42 оккупанта, уничтожили шесть единиц автомобильной техники и 17 беспилотных летательных аппаратов захватчиков.
Боевые действия на юге
На Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорваться вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филия, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки. Бои продолжаются в двух локациях.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Зализничное.
На Приднепровском направлении враг провел две бесполезные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудары по Одрадокаменке.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.
