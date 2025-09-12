Россия не смогла разобраться со своим прошлым и использует историю в интересах действующего правительства, - Стубб

Россия не смогла разобраться со своим прошлым, даже взглянуть на него с критической точки зрения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Есть одна страна, которая использует историю в интересах действующего правительства. Это страна, которая никогда не смогла разобраться со своим прошлым, даже взглянуть на него с критической точки зрения. И это, очевидно, Россия", - сказал он.

Стубб отметил, что "когда вы видите Сталина как какого-то великого героя, то вы не разобрались честно со своей цивилизацией".

"Когда в школе вас учат, что ваша страна никогда не делала ничего плохого, хотя ее ДНК, в основном, базируется на империализме, то очень трудно двигаться вперед. И мое мнение таково, что вы не можете базировать свою внешнюю политику на том, что вы являетесь жертвой", - добавил он.

Также Стубб подчеркнул, что нельзя базировать свою внешнюю политику на том, что касается истории.

"И именно это мы довольно часто видим со стороны России", - добавил он.

