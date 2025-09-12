РУС
Агрессия России против Украины
Россия не смогла разобраться со своим прошлым и использует историю в интересах действующего правительства, - Стубб

Стубб про РФ

Россия не смогла разобраться со своим прошлым, даже взглянуть на него с критической точки зрения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Есть одна страна, которая использует историю в интересах действующего правительства. Это страна, которая никогда не смогла разобраться со своим прошлым, даже взглянуть на него с критической точки зрения. И это, очевидно, Россия", - сказал он.

Стубб отметил, что "когда вы видите Сталина как какого-то великого героя, то вы не разобрались честно со своей цивилизацией".

"Когда в школе вас учат, что ваша страна никогда не делала ничего плохого, хотя ее ДНК, в основном, базируется на империализме, то очень трудно двигаться вперед. И мое мнение таково, что вы не можете базировать свою внешнюю политику на том, что вы являетесь жертвой", - добавил он.

Также Стубб подчеркнул, что нельзя базировать свою внешнюю политику на том, что касается истории.

"И именно это мы довольно часто видим со стороны России", - добавил он.

Милуле Расеі як і Московії паскудне. Одним словом - ПАРАША.
12.09.2025 09:52 Ответить
+4
Юрий Нестеренко, март 2014

Го­сударс­тво аб­со­лют­ной мра­зи,
Слеп­ленное из кро­вавой гря­зи,
Ос­кор­***­ющее ми­роз­данье
Фак­том сво­его су­щес­тво­ванья.

Под­лость, воп­ло­щен­ная в гра­ните,
Лжи все­оп­ле­та­ющие ни­ти,
Хамс­тво, зак­реплен­ное в за­конах,
Упы­ри и во­ры на ико­нах.

Царс­тво бе­зыс­ходнос­ти и мра­ка,
Душ­ный па­фос раб­ско­го ба­рака,
Наг­лые рас­кор­млен­ные мор­ды,
Злоб­ные за­вис­тли­вые ор­ды.

Кровь и пле­сень, це­пи и зат­во­ры,
Свер­ху - нра­вы ше­луди­вой сво­ры,
Сни­зу - ту­по бле­ющее ста­до,
Ко­ему дру­гого и не на­до...

Зря взды­ма­ют дрях­лые хи­меры
Лип­кие зна­мена тух­лой ве­ры -
Нет те­бе ни ве­ры, ни про­щенья,
Толь­ко ужас, стыд и от­вра­щенье.

За­щищать? Те­бя?! Лю­бить?! Те­бя же?!!
И на анек­дот не тя­нет да­же.
Я бла­гос­ловляю все на­пас­ти -
Те, что ра­зор­вут те­бя на час­ти!

Не зо­ви ме­ня - ре­зона не­ту:
Ты не мать мне. Ты - бо­лезнь пла­неты.
Я при­ду - чтоб под­держать ту си­лу,
Что вко­лотит кол в твою мо­гилу!
12.09.2025 10:06 Ответить
+4
Пане Стубб, між "не розібралися" та "брешуть" величезна різниця. Дієслово "брешуть" доволі точно характеризує зовнішню та внутрішню політику ссср (а зараз і т.з. расійскай фєдєрациі) вже понад 100 років.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:15 Ответить
