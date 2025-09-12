Россия не смогла разобраться со своим прошлым и использует историю в интересах действующего правительства, - Стубб
Россия не смогла разобраться со своим прошлым, даже взглянуть на него с критической точки зрения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Есть одна страна, которая использует историю в интересах действующего правительства. Это страна, которая никогда не смогла разобраться со своим прошлым, даже взглянуть на него с критической точки зрения. И это, очевидно, Россия", - сказал он.
Стубб отметил, что "когда вы видите Сталина как какого-то великого героя, то вы не разобрались честно со своей цивилизацией".
"Когда в школе вас учат, что ваша страна никогда не делала ничего плохого, хотя ее ДНК, в основном, базируется на империализме, то очень трудно двигаться вперед. И мое мнение таково, что вы не можете базировать свою внешнюю политику на том, что вы являетесь жертвой", - добавил он.
Также Стубб подчеркнул, что нельзя базировать свою внешнюю политику на том, что касается истории.
"И именно это мы довольно часто видим со стороны России", - добавил он.
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскор***ющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!