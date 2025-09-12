УКР
Росія не змогла розібратися зі своїм минулим і використовує історію в інтересах чинного уряду, - Стубб

Стубб про РФ

Росія не змогла розібратися зі своїм минулим, навіть поглянути на нього з критичної точки зору.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Є одна країна, яка використовує історію в інтересах чинного уряду. Це країна, яка ніколи не змогла розібратися зі своїм минулим, навіть поглянути на нього з критичної точки зору. І це, очевидно, Росія", - сказав він.

Стубб зазначив, що "коли ви бачите Сталіна як якогось великого героя, то ви не розібралися чесно зі своєю цивілізацією".

"Коли в школі вас вчать, що ваша країна ніколи не робила нічого поганого, хоча її ДНК в основному базується на імперіалізмі, то дуже важко рухатися вперед. І моя думка така, що ви не можете базувати свою зовнішню політику на тому, що ви є жертвою", - додав він.

Також Стубб наголосив, що не можна базувати свою зовнішню політику на тому, що стосується історії.

"І саме це ми досить часто бачимо з боку Росії", - додав він.

Милуле Расеі як і Московії паскудне. Одним словом - ПАРАША.
12.09.2025 09:52 Відповісти
А когда посмотреть как кацапстан нагло приписывает себе, то к чему никакого отношения не имеет, когда удаляются из открытых источников имена правителей Московии до И. грозного. Как история пишется на враках, выдуманных при Екатерине архивных подтверждений из независимых источников которым нет.
12.09.2025 09:56 Відповісти
Юрий Нестеренко, март 2014

Го­сударс­тво аб­со­лют­ной мра­зи,
Слеп­ленное из кро­вавой гря­зи,
Ос­кор­***­ющее ми­роз­данье
Фак­том сво­его су­щес­тво­ванья.

Под­лость, воп­ло­щен­ная в гра­ните,
Лжи все­оп­ле­та­ющие ни­ти,
Хамс­тво, зак­реплен­ное в за­конах,
Упы­ри и во­ры на ико­нах.

Царс­тво бе­зыс­ходнос­ти и мра­ка,
Душ­ный па­фос раб­ско­го ба­рака,
Наг­лые рас­кор­млен­ные мор­ды,
Злоб­ные за­вис­тли­вые ор­ды.

Кровь и пле­сень, це­пи и зат­во­ры,
Свер­ху - нра­вы ше­луди­вой сво­ры,
Сни­зу - ту­по бле­ющее ста­до,
Ко­ему дру­гого и не на­до...

Зря взды­ма­ют дрях­лые хи­меры
Лип­кие зна­мена тух­лой ве­ры -
Нет те­бе ни ве­ры, ни про­щенья,
Толь­ко ужас, стыд и от­вра­щенье.

За­щищать? Те­бя?! Лю­бить?! Те­бя же?!!
И на анек­дот не тя­нет да­же.
Я бла­гос­ловляю все на­пас­ти -
Те, что ра­зор­вут те­бя на час­ти!

Не зо­ви ме­ня - ре­зона не­ту:
Ты не мать мне. Ты - бо­лезнь пла­неты.
Я при­ду - чтоб под­держать ту си­лу,
Что вко­лотит кол в твою мо­гилу!
12.09.2025 10:06 Відповісти
Найкраще вчив кацапів історії фінський вчитель Сімо Хяюхя. Вчив, що не треба чипати чужого...
12.09.2025 10:08 Відповісти
... многотомное сочинение Н. М. Карамзина, описывающее российскую историю-всього-навсього твір.
12.09.2025 10:15 Відповісти
Пане Стубб, між "не розібралися" та "брешуть" величезна різниця. Дієслово "брешуть" доволі точно характеризує зовнішню та внутрішню політику ссср (а зараз і т.з. расійскай фєдєрациі) вже понад 100 років.
12.09.2025 10:15 Відповісти
 
 