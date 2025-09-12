Росія не змогла розібратися зі своїм минулим і використовує історію в інтересах чинного уряду, - Стубб
Росія не змогла розібратися зі своїм минулим, навіть поглянути на нього з критичної точки зору.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
"Є одна країна, яка використовує історію в інтересах чинного уряду. Це країна, яка ніколи не змогла розібратися зі своїм минулим, навіть поглянути на нього з критичної точки зору. І це, очевидно, Росія", - сказав він.
Стубб зазначив, що "коли ви бачите Сталіна як якогось великого героя, то ви не розібралися чесно зі своєю цивілізацією".
"Коли в школі вас вчать, що ваша країна ніколи не робила нічого поганого, хоча її ДНК в основному базується на імперіалізмі, то дуже важко рухатися вперед. І моя думка така, що ви не можете базувати свою зовнішню політику на тому, що ви є жертвою", - додав він.
Також Стубб наголосив, що не можна базувати свою зовнішню політику на тому, що стосується історії.
"І саме це ми досить часто бачимо з боку Росії", - додав він.
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскор***ющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!