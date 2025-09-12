Сутки в Донецкой области: двое погибших и один раненый, враг 30 раз атаковал область. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под обстрелами российских войск находились Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 12 сентября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске разрушен дом. В Доброполье повреждено админздание.

Краматорский район

В Лимане разрушены 2 хозяйственные постройки, в Александровке повреждены 6 домов, в Калениках погиб человек, уничтожен грузовик. В Райгородке Николаевской громады повреждена инфраструктура. В Самарском Новодонецкой громады повреждена многоэтажка. В Андреевке разрушено админздание, повреждены 2 гаража. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 20 частных домов, 6 многоэтажек, 2 админздания, промышленное здание, 3 автомобиля и 8 гаражей.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома.

Отмечается, что всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 374 человека, в том числе 45 детей.















