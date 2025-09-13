Польша подняла авиацию из-за российских дронов над Украиной
В субботу, 13 сентября, Польша подняла в небо свою авиацию из-за российских дронов в небе над Украиной.
Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание, в связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в регионах Украины, граничащих с Республикой Польша, в нашем воздушном пространстве начались операции военной авиации", - сказано в сообщении.
"Польские и союзные самолеты действуют в нашем пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - говорится далее в публикации.
В командовании отметили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно на территориях, прилегающих к зоне угрозы.
Также там добавили, что отслеживают текущую ситуацию, и подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.
Стоит отметить, что вечером 13 сентября тревога была объявлена в Волынской области из-за угрозы вражеского БпЛА.
500 (!!!) МВГ за добу збивають 0,7 (!!!) шахеда.
А от зрадойоби знову не задоволені.
Наближення колапсу транспортного коридору з Китаю у Європу
Білорусь та Польща займають стратегічне становище у рамках транспортного коридору Китай - Європа. Через них проходить значна частина контейнерних поїздів із Китаю до Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Наразі цей маршрут фактично блокований.
Пропускна спроможність головного коридору Китай - Європа через Оршу та Брест становить до 80-90 пар поїздів на добу (вантажних та пасажирських). Насправді транзитні контейнерні поїзди з Китаю займають близько 20-30 поїздів на добу від загального обсягу перевезень у цьому напрямку.
Середній контейнерний поїзд налічує 50-57 вагонів, довжина якого становить близько 700-900 метрів. Один потяг у відстої займає майже кілометр шляху. На великих станціях можна розмістити декілька рухомих склАдів. Але якщо кількість таких поїздів налічуватиме десятки, це вже створить серйозну перешкоду руху місцевих поїздів.
«Таким чином, якщо щодня в кордон «впиратиметься» хоча б 15-20 поїздів, то за тиждень накопичиться багато так званих «кинутих поїздів за кодом 02*».
При середній довжині одного рухомого складу близько 800 м це становитиме близько 80-110 км колій, зайнятих виключно під відстій поїздів.
Навіть за максимально оптимізованого розподілу по станціях та запасних парках через 7-10 днів розпочнеться дефіцит вільних шляхів на білоруській залізниці. Станції блокуватимуться, а маневрова робота сильно ускладнюватиметься чи зовсім стане неможливою», - пояснюють фахівці.
Довідково:
Покинутий поїзд - вантажний потяг, затриманий та тимчасово відставлений від руху: як правило, без локомотива, поставлений на бічний шлях станції, закріплений гальмівними черевиками та знаходиться під охороною. Причини - технічні, комерційні або технологічні: неприйняття станцією призначення/одержувачем, відсутність локомотива, неприйом суміжною залізницею, обмеження на прикордонних переходах тощо.
Код 02 - службова класифікація затримок, що означає, що поїзд «уперся» в кордон або не прийнятий іншою інфраструктурою (прикордонний перехід із «третіми» країнами/СНД або мережа іншого власника).