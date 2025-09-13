РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Польша подняла авиацию из-за российских дронов над Украиной

Польша подняла авиацию

В субботу, 13 сентября, Польша подняла в небо свою авиацию из-за российских дронов в небе над Украиной.

Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание, в связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в регионах Украины, граничащих с Республикой Польша, в нашем воздушном пространстве начались операции военной авиации", - сказано в сообщении.

"Польские и союзные самолеты действуют в нашем пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - говорится далее в публикации.

Читайте также: США после вторжения российских дронов в Польшу: Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО

В командовании отметили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно на территориях, прилегающих к зоне угрозы.

Также там добавили, что отслеживают текущую ситуацию, и подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Стоит отметить, что вечером 13 сентября тревога была объявлена в Волынской области из-за угрозы вражеского БпЛА.

Читайте также: Сикорский о версии россиян относительно вторжения дронов в Польшу: Какой лжи мы должны верить?

