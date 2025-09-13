Польща підняла авіацію через російські дрони над Україною: закрито також аеропорт Любліна

У суботу, 13 вересня, Польща підняла в небо свою авіацію через російські дрони в небі над Україною.

Про це в соцережі Х повідомило Оперативного командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, у зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів у регіонах України, що межують із Республікою Польща, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації",- сказано в повідомленні.

"Польські та союзницькі літаки діють у нашому просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності",- йдеться далі у публікації.

У командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян, особливо на територіях, прилеглих до зони загрози.

Також там додали, що відстежують поточну ситуацію, і підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Своєю чергою Польське агентство аеронавігаційних послуг повідомило про закриття аеропорту Любліна.

"У зв'язку з діяльністю військової авіації аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту закриті для польотів", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ввечері 13 вересня тривогу було оголошено у Волинській області через загрозу ворожого БпЛА.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

