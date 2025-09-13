УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8747 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
3 264 25

Польща підняла авіацію через російські дрони над Україною: закрито також аеропорт Любліна

Польща підняла авіацію

У суботу, 13 вересня, Польща підняла в небо свою авіацію через російські дрони в небі над Україною.

Про це в соцережі Х повідомило Оперативного командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, у зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів у регіонах України, що межують із Республікою Польща, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації",- сказано в повідомленні.

"Польські та союзницькі літаки діють у нашому просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності",- йдеться далі у публікації.

Читайте також: США після вторгнення російських дронів у Польщу: Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО

У командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян, особливо на територіях, прилеглих до зони загрози.

Також там додали, що відстежують поточну ситуацію, і підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Своєю чергою Польське агентство аеронавігаційних послуг повідомило про закриття аеропорту Любліна.

"У зв'язку з діяльністю військової авіації аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту закриті для польотів", – йдеться у повідомленні. 

Варто зазначити, що ввечері 13 вересня тривогу було оголошено у Волинській області через загрозу ворожого БпЛА.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Сікорський про версії росіян щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

Автор: 

авіація (4260) Польща (8921) дрони (5534)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
13.09.2025 18:45 Відповісти
+11
показати весь коментар
13.09.2025 18:52 Відповісти
+9
показати весь коментар
13.09.2025 18:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.09.2025 18:41 Відповісти
17.09.24 07:44 Він наголосив, що понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ посилюють систему ППО держави, знищують ворожі ударні дрони і ракети щодня. "Лише у вересні мобільними вогневими групами Нацгвардії знищено 12 "шахедів". Джерело: https://censor.net/ua/n3510251

500 (!!!) МВГ за добу збивають 0,7 (!!!) шахеда.
показати весь коментар
13.09.2025 19:11 Відповісти
та пофіг на них. все одно не зіб'ють
показати весь коментар
13.09.2025 18:41 Відповісти
Тепер кожного гороху боятимуться )
показати весь коментар
13.09.2025 18:45 Відповісти
Шороху*** пардон
показати весь коментар
13.09.2025 19:01 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 18:45 Відповісти
Ганятися за Шахедами на F-16 ,F-35 це як мікроскопом цвяхи забивати.
показати весь коментар
13.09.2025 18:46 Відповісти
Зате, ж ,як понтово
показати весь коментар
13.09.2025 19:07 Відповісти
Головне картинка в телевізорі. Для власного лохторату. Скрізь одне і те ж. Сцяння в очі виборцям.
показати весь коментар
13.09.2025 19:57 Відповісти
Из пушки по воробьям
показати весь коментар
13.09.2025 18:46 Відповісти
І то без толку
показати весь коментар
13.09.2025 18:50 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 18:52 Відповісти
Та да. А от могутня вона така ж як і друга армія світу
показати весь коментар
13.09.2025 18:59 Відповісти
О, нарешті роздуплилися. Ось що спільне у всіх слов'ян, поки грім не гряне мужик не перехреститься.

А от зрадойоби знову не задоволені.
показати весь коментар
13.09.2025 19:04 Відповісти
"Корисна добірка нових технологій і практичних порад. Обов'язково перегляньте: https://futuregearr.blogspot.com/2025/09/5-2025_13.html"
показати весь коментар
13.09.2025 19:05 Відповісти
Ну хоч щось,може трохи зашевеляться
показати весь коментар
13.09.2025 19:05 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 19:06 Відповісти
Зараз ще свої літаки почнуть збивати. Вояки.
показати весь коментар
13.09.2025 19:08 Відповісти
Польше будет проще решить проблему с дронами: есть современная авиация, даже вариант ЗУ 23-2 сами производят.
показати весь коментар
13.09.2025 19:24 Відповісти
МЗС України, через напружену ситуацію в Польщі, закликає наших громадян повернутись на Батьківщину.
показати весь коментар
13.09.2025 19:25 Відповісти
і все це через одну "герберу", так написали телеграмканали, з вибухівкою до 5 кг, але,звісно, там була камера і півдня вона літала над Україною і зрозуміло, що велося спостереження кацапами, хоча у нас багатоешелована оборона проти російських бпла за словами президента
показати весь коментар
13.09.2025 19:25 Відповісти
@ (в перекладі):
Наближення колапсу транспортного коридору з Китаю у Європу

Білорусь та Польща займають стратегічне становище у рамках транспортного коридору Китай - Європа. Через них проходить значна частина контейнерних поїздів із Китаю до Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Наразі цей маршрут фактично блокований.
Пропускна спроможність головного коридору Китай - Європа через Оршу та Брест становить до 80-90 пар поїздів на добу (вантажних та пасажирських). Насправді транзитні контейнерні поїзди з Китаю займають близько 20-30 поїздів на добу від загального обсягу перевезень у цьому напрямку.
Середній контейнерний поїзд налічує 50-57 вагонів, довжина якого становить близько 700-900 метрів. Один потяг у відстої займає майже кілометр шляху. На великих станціях можна розмістити декілька рухомих склАдів. Але якщо кількість таких поїздів налічуватиме десятки, це вже створить серйозну перешкоду руху місцевих поїздів.

«Таким чином, якщо щодня в кордон «впиратиметься» хоча б 15-20 поїздів, то за тиждень накопичиться багато так званих «кинутих поїздів за кодом 02*».
При середній довжині одного рухомого складу близько 800 м це становитиме близько 80-110 км колій, зайнятих виключно під відстій поїздів.
Навіть за максимально оптимізованого розподілу по станціях та запасних парках через 7-10 днів розпочнеться дефіцит вільних шляхів на білоруській залізниці. Станції блокуватимуться, а маневрова робота сильно ускладнюватиметься чи зовсім стане неможливою», - пояснюють фахівці.

Довідково:
Покинутий поїзд - вантажний потяг, затриманий та тимчасово відставлений від руху: як правило, без локомотива, поставлений на бічний шлях станції, закріплений гальмівними черевиками та знаходиться під охороною. Причини - технічні, комерційні або технологічні: неприйняття станцією призначення/одержувачем, відсутність локомотива, неприйом суміжною залізницею, обмеження на прикордонних переходах тощо.

Код 02 - службова класифікація затримок, що означає, що поїзд «уперся» в кордон або не прийнятий іншою інфраструктурою (прикордонний перехід із «третіми» країнами/СНД або мережа іншого власника).
показати весь коментар
13.09.2025 19:27 Відповісти
А навіщо підіймали ? Вчаться від дронів тікати ?
показати весь коментар
13.09.2025 19:37 Відповісти
Треба ж показати виборцям, що влада огого яка грізна) Захищає народ.
показати весь коментар
13.09.2025 20:10 Відповісти
Навіть не треба реального вторгнення. Просто кожну ніч запускати порожняки- "гербери", і Польша сама себе розорить. Експлуатацією авіації та пусками "серйозних" ППО, не призначених для дронів. Насправді гірко дивитись на це все.
показати весь коментар
13.09.2025 20:12 Відповісти
 
 