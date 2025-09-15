РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости Покушение на Чарли Кирка в США
5 595 67

Американцы массово теряют работу из-за высмеивания смерти политика Чарли Кирка

Американцы начали массово терять работу

Глава Пентагона Пит Хегсет дал приказ идентифицировать всех военнослужащих и сотрудников оборонного ведомства, которые "высмеивали или оправдывали" убийство политического активиста и блогера Чарли Кирка. Несколько военнослужащих уже отстранены от службы, а десятки гражданских сотрудников Министерства обороны находятся под расследованием.

Следовательно, американцы начали массово терять работу из-за высказываний об убийстве. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные расследования, информирует Цензор.НЕТ.

Администрация президента Дональда Трампа уже уволила или привлекла к дисциплинарной ответственности учителей, пожарных, журналистов, сотрудника секретной службы, военнослужащих, специалиста биржи Nasdaq и члена команды Национальной футбольной лиги.

Также читайте: Украина совместно с США обсудили запуск новых оборонных предприятий. ФОТОрепортаж

Автор: 

работа (603) США (27890)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
На жаль США завдяки тампону та його шоблі, перетворюється на *********...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:39 Ответить
+37
Приказано всем любить покойного...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:39 Ответить
+29
А мені казали: в Америці не все вирішує президент, там ще є конгрес, сенат, суди та американський народ.
А таки диктатор за півроку поставив Америку та світ до гори дригом і ніхто йому у цьому не завадив, всі тільки підспівують.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На жаль США завдяки тампону та його шоблі, перетворюється на *********...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:39 Ответить
Да ніііі. Американська демократія не дасть цього зробити... Казали мені так рік назад, коли я назвав Тампона новим диктатором
показать весь комментарий
15.09.2025 15:42 Ответить
А мені казали: в Америці не все вирішує президент, там ще є конгрес, сенат, суди та американський народ.
А таки диктатор за півроку поставив Америку та світ до гори дригом і ніхто йому у цьому не завадив, всі тільки підспівують.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:51 Ответить
Ага. Про Сосію теж таке кажуть ідіоти. А ще кажуть що на Сосії є опозиція
показать весь комментарий
15.09.2025 16:34 Ответить
Він того і не приховував.
Одна з передвиборчих обіцянок: "Якщо я стану Президентом - вам більше не доведеться голосувати"
показать весь комментарий
15.09.2025 15:52 Ответить
Приказано всем любить покойного...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:39 Ответить
Да,бессмертная фраза.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:48 Ответить
а казали демократія??свобода слова та думки???щось з трамбоном є сумніви..
показать весь комментарий
15.09.2025 15:39 Ответить
Демократія проявиться на наступних найближчих довиборах у Конгрес і у Сенат - республіканцям цю дичину згадають. 😊
показать весь комментарий
15.09.2025 15:53 Ответить
Для судк це не підстава шодо звільнення. І це ще гігнется цьому тупому напомаженому павичу-алконпвту.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:40 Ответить
який суд? в штатах ти можеш звільнити людину за 5 хвилин і все
це гарно для бізнеса
нам би так!
показать весь комментарий
15.09.2025 15:48 Ответить
Пентагон державна структура а не приватна крамниця, не бізнес.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:44 Ответить
Демократія зашкалює
показать весь комментарий
15.09.2025 15:42 Ответить
за Байдена такого не було
показать весь комментарий
15.09.2025 15:43 Ответить
За лайки ще не саджають? Нічого, скоро...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:46 Ответить
Трамп не дарма заздрив усім диктаторам та їхній безмежній владі.
Він теж здатний перетворити Америку на диктатуру себе коханого нарциса хворого на голову.
До речі , американці дуже схожі з кацапами. Вони так само дуже швидко підкорюються мудаку при владі.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:46 Ответить
Власть действует так везде. "Демократия" и "диктатура" это всего лишь пропагандистские термины.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:50 Ответить
Хуцпа! Кацапська хуцпа !
показать весь комментарий
15.09.2025 15:52 Ответить
переконаний прихильник права на зброю отримав свою кулю від того, хто скористався цим правом - хіба не смішно?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:47 Ответить
в даній ситуації радує те, що накінець-то постраждали не діти в якійсь черговій американській школі
показать весь комментарий
15.09.2025 15:51 Ответить
Мене лякає що вбивця в школі і вбивця Кірка були гомосексуалістами. Це ненормально.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:09 Ответить
Ну якщо мозок, як в курки, то так, дуже смішно.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:11 Ответить
То хоч ви будьте розумнішими. Невже важко слідкувати за язиком в коментарях?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:48 Ответить
Бо Трамп з роботи звільнить?
показать весь комментарий
15.09.2025 16:07 Ответить
І вони ще нас вчать демократії...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:48 Ответить
интересно бы знать, что они там писали. а так, свобода слова это не вседозволенность, существует еще моральная этика и правила свободы, свобода без правил называется анархия. куйло тоже оправдывает убийства украинцев, но это не имеет никакого отношения к свободе слова
показать весь комментарий
15.09.2025 15:49 Ответить
Сраний совок
показать весь комментарий
15.09.2025 15:51 Ответить
Сталінізм якийсь. Кім і Сі мабуть задоволені, не кажучи вже про *****.. Америку захопила сволота і ідіоти допотопні.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:55 Ответить
Трампу пора вже запозичити в друга владіміра чебурнет замість інтернету. Ну, а що? Гулять так гулять! І назву можна підібрати,що на кшалт "чізбургернет", а на додачу і кримінальні статті за перегляд в соцмережах "екстримістського" контенту.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:01 Ответить
Хто може радіти смерті Кірка? Звісно, що особи нетрадиційної орієнтації, яких Трамп наказав звільнити з армії.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:04 Ответить
Хто може радіти смерті того, хто бажав смерті українцям? Навіть не знаю...
показать весь комментарий
15.09.2025 16:12 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 16:17 Ответить
Верить, что Америка не должна участвовать в европейских делах и желать смерти украинцам , это очень далеко не одно и то же.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:54 Ответить
То ви поцікавтеся, що цей Кірк говорив конкретно про допомогу "країні, яку не можуть знайти на карті", тоді поспілкуємося. Поки що ви не в темі і "у вас немає карт"
показать весь комментарий
15.09.2025 17:07 Ответить
То вы не в теме, он типичный американец, который не интересуется ничем кроме охоты, рыбалки и футбола, но никому и никогда он не желал смерти.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:25 Ответить
Америка стрімко поляризується. Від громадянської війни лівих і правих може врятувати тільки жорстка поліцейська система США.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:04 Ответить
Следовательно, американцы начали массово терять работу из-за высказываний об убийстве. Источник: https://censor.net/ru/n3574169
Необходимо дать толковый словарь журналисту.
Хотя чего это я, судя по заявлениям тампона, ему вообще необходим сборник детских сказок для увеличения словарного запаса.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:09 Ответить
Вангую що ЦРУ прочитає місцевий форум і накладе санкції на всіх, хто сміявся над Трампом. Може просто візи позбавить, може безпілотники націлить.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:09 Ответить
Згадайте Саддама, Каддафі, Асада.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:22 Ответить
Шо станеться швидше - ЦРУ прочитає місцевий форум чи Трамп його розгоне?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:28 Ответить
Трамп веде Америку до громадянської війни...
показать весь комментарий
15.09.2025 16:11 Ответить
Серйозна аналітика🤣...
показать весь комментарий
15.09.2025 16:18 Ответить
А кто с кем будет воевать? Тиктокеры с реднеками?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:22 Ответить
кирк был против гомосятины- а в америке их больше, чем натуралов, созданных богом. и природой
показать весь комментарий
15.09.2025 16:15 Ответить
Тут 99,999% коментаторів не задумуються про одну просту річ - наскільки це етично/виховано/по людськи насміхатися з чиєїсь смерті.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:17 Ответить
Поддерживаю Вас
показать весь комментарий
15.09.2025 16:19 Ответить
Кирк ,конечно,явно не был ПУШИСТЫМ
Но то,что произошло - ужасно !!!!
Кирк - это ведь не путин
Он не призывал убивать УКРАИНЦЕВ
И никого не убил
Поддерживал борьбу Израиля против терроризма
Мы с утра до вечера говорим
ПРО ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В 21 ВЕКЕ
А когда в прямом эфире страшно убили человека на глазах у зрителей
Многие буквально захлебываются от радости
Народ, вы в своем уме?????
Вам убийство человека приносит удовольствие ?
Правильно говорят- любая война аморальна
показать весь комментарий
15.09.2025 16:18 Ответить
Нарешті, промінь світла у темряві цієї гілки коментарів.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:19 Ответить
Трамписты? Бизнесрартнёры трампофашистов? Правые радикалы? Секта мага....
Кто же эти возмущенцы?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:07 Ответить
Професора Університету Торонто відсторонили з роботи ( placed on leave) після того, як вoнa зробила коментар в Інтернеті щодо смертельного пострілу в правого активіста Чарлі Кірка на початку цього тижня.

Згідно зі скріншотами, Рут Маршалл, доцентка релігієзнавства та політології, написала у своєму Twitter, що «бути застреленим - це чесно кажучи занадто добре для багатьох із вас, фашистських дурнів».
показать весь комментарий
15.09.2025 16:20 Ответить
Якщо ви не в курсі, то у нас так саме звільняють, звинувачують і навіть саджають у в'язницю за критику влади. Приклади наводити чи самі знаєте?
=========
Рівне, травень 2021 року - 16-річну Дашу Коц та 20-річного Романа Філюка затримала поліція після того, як вони вийшли на центральну площу міста з плакатами проти президента Зеленського. За повідомленнями, їх доставили до відділку, склали адмінпротоколи та відпустили

Судові переслідування за публікації та книги - у 2021 році в Кропивницькому суд виніс вирок письменнику у справі, пов'язаній із книгою «Справа Василя Стуса», яка критикувала дії Віктора Медведчука. Хоча справа напряму не стосувалася Зеленського, правозахисники розглядали її як приклад тиску на свободу слова
Критика влади та підозри у "дискредитації" - правозахисні організації фіксували випадки, коли активістів чи журналістів викликали на допити або відкривали провадження після різких публічних заяв на адресу влади. Частина таких справ закривалася, але сам факт переслідування викликав занепокоєння правозахисників
Червинский. Кривонос, Марченко, волонтери... Про прости, непублічних людей взагалі не кажу.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:21 Ответить
...вже от-от і Омерика недодиктатора-аматора Трумпа стане знову великою як дрібна але злобна КНДР Ина - моськи Сі, господаря *****..
показать весь комментарий
15.09.2025 16:21 Ответить
Тобто спалити американський прапор можна, бо "перша поправка" (свобода слова), а посміятись з підстреленого ідіота свобода слова закінчилась.

Тупі америкоси, краще б ідентифікували тих хто не надав допомогу вбитій українці.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:25 Ответить
Працівників звільняють власники підприємств, а не держава. Пентагон військова організація. Можуть розповідати про демократію в пунктах видачі допомоги для безробітних. Вражає хитрість журналістів. Спочатку про Пентагон, а потім про те як всіх масово звільняють в інших місцях. Намалювали картину як ніби всіх звільняє особисто Трамп. Справжні фокусники. Ось так вони і маніпулюють і керують баранами.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:42 Ответить
Передивився безліч фільмів Голівуда про американську демократію, права людини, справедливість, непереможну американську армію, репутацію поліиків і т. п. і т.д. - і виявилося що то просто фільми про якусь придуану країну й немає нічого спільного з США.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:30 Ответить
Признание Трампона после уха, измазанного кетчупом.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:32 Ответить
А трудове законодавство в тій Гамериці є? За що можна звільняти з роботи, за що ні?

І чи хтось там замислюється, ким можна замінити міністерських службовців і військових? Бо таких кадрів виплекують роками…
показать весь комментарий
15.09.2025 16:38 Ответить
Походу с брайтона бич прямиком будут набирать
. Ну чего стеснятся...
показать весь комментарий
15.09.2025 17:04 Ответить
Судячи з того, як Маск виставляв на мороз цілі департаменти, мабудь шо нема. Або їм заплатили добрячу компенсацію.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:25 Ответить
Копіює свою коханку *****
показать весь комментарий
15.09.2025 16:50 Ответить
Все президенты в гробах переворачиваются....
Дожили , грейт еген
показать весь комментарий
15.09.2025 17:03 Ответить
In the US, you can be fired for much less. The power of management over employees is nearly absolute.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:03 Ответить
є надія, що хоч табори будуть будувати у південних штатах.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:17 Ответить
Хм... а якже якась там поправка про свободу слова?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:23 Ответить
До чего довел планету этот фигляр ПЖ!
показать весь комментарий
15.09.2025 17:27 Ответить
Вам ще трампакс гулагів організує, щоб було де ржать папріколу. Українцям доречі теж готуватися.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:48 Ответить
 
 