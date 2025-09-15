Американцы массово теряют работу из-за высмеивания смерти политика Чарли Кирка
Глава Пентагона Пит Хегсет дал приказ идентифицировать всех военнослужащих и сотрудников оборонного ведомства, которые "высмеивали или оправдывали" убийство политического активиста и блогера Чарли Кирка. Несколько военнослужащих уже отстранены от службы, а десятки гражданских сотрудников Министерства обороны находятся под расследованием.
Следовательно, американцы начали массово терять работу из-за высказываний об убийстве. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные расследования, информирует Цензор.НЕТ.
Администрация президента Дональда Трампа уже уволила или привлекла к дисциплинарной ответственности учителей, пожарных, журналистов, сотрудника секретной службы, военнослужащих, специалиста биржи Nasdaq и члена команды Национальной футбольной лиги.
==========
