Американці масово втрачають роботу через висміювання смерті політика Чарлі Кірка
Глава Пентагону Піт Гегсет дав наказ ідентифікувати всіх військовослужбовців та співробітників оборонного відомства, які "висміювали чи виправдовували" вбивство політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Кількох військовослужбовців уже відсторонено від служби, а десятки цивільних співробітників Міністерства оборони перебувають під розслідуванням.
Відтак, американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про вбивство. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані розслідування, інформує Цензор.НЕТ.
Адміністрація президента Дональда Трампа вже звільнила чи притягнула до дисциплінарної відповідальності вчителів, пожежників, журналістів, співробітника секретної служби, військовослужбовців, спеціаліста біржі Nasdaq та члена команди Національної футбольної ліги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А таки диктатор за півроку поставив Америку та світ до гори дригом і ніхто йому у цьому не завадив, всі тільки підспівують.
Більшість американців, тих хто по центру, і яких більшість - як республіканців, так і демократів - досі не усвідомлюють, що відбувається. Їхнє уявлення про диктаторів базується переважно на фільмах, адже історію в школах майже не вивчають.
Ще одне спостереження: якби Трампу вдалося (що, на мою думку, малоймовірно) дійсно підняти економіку США, він би без проблем став справжнім диктатором. Схоже, що формула «хліба і видовищ» досі актуальна.
Одна з передвиборчих обіцянок: "Якщо я стану Президентом - вам більше не доведеться голосувати"
це гарно для бізнеса
нам би так!
Він теж здатний перетворити Америку на диктатуру себе коханого нарциса хворого на голову.
До речі , американці дуже схожі з кацапами. Вони так само дуже швидко підкорюються мудаку при владі.
Необходимо дать толковый словарь журналисту.
Хотя чего это я, судя по заявлениям тампона, ему вообще необходим сборник детских сказок для увеличения словарного запаса.
Но то,что произошло - ужасно !!!!
Кирк - это ведь не путин
Он не призывал убивать УКРАИНЦЕВ
И никого не убил
Поддерживал борьбу Израиля против терроризма
Мы с утра до вечера говорим
ПРО ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В 21 ВЕКЕ
А когда в прямом эфире страшно убили человека на глазах у зрителей
Многие буквально захлебываются от радости
Народ, вы в своем уме?????
Вам убийство человека приносит удовольствие ?
Правильно говорят- любая война аморальна
Кто же эти возмущенцы?
И мне не нравятся
Но вы хотите ,чтобы их убивали?
А я не хочу
Любые проблемы умные люди могут решить
Не доставая пистолет из кармана
Даже если он там есть
Только слабаки убивают своих идейных противников
Згідно зі скріншотами, Рут Маршалл, доцентка релігієзнавства та політології, написала у своєму Twitter, що «бути застреленим - це чесно кажучи занадто добре для багатьох із вас, фашистських дурнів».
Учитель не имеет морального права
Произносить подобное !!!!!
=========
Рівне, травень 2021 року - 16-річну Дашу Коц та 20-річного Романа Філюка затримала поліція після того, як вони вийшли на центральну площу міста з плакатами проти президента Зеленського. За повідомленнями, їх доставили до відділку, склали адмінпротоколи та відпустили
Судові переслідування за публікації та книги - у 2021 році в Кропивницькому суд виніс вирок письменнику у справі, пов'язаній із книгою «Справа Василя Стуса», яка критикувала дії Віктора Медведчука. Хоча справа напряму не стосувалася Зеленського, правозахисники розглядали її як приклад тиску на свободу слова
Критика влади та підозри у "дискредитації" - правозахисні організації фіксували випадки, коли активістів чи журналістів викликали на допити або відкривали провадження після різких публічних заяв на адресу влади. Частина таких справ закривалася, але сам факт переслідування викликав занепокоєння правозахисників
Червинский. Кривонос, Марченко, волонтери... Про прости, непублічних людей взагалі не кажу.
Тупі америкоси, краще б ідентифікували тих хто не надав допомогу вбитій українці.
І чи хтось там замислюється, ким можна замінити міністерських службовців і військових? Бо таких кадрів виплекують роками…
. Ну чего стеснятся...
Дожили , грейт еген