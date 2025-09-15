Американці масово втрачають роботу через висміювання смерті політика Чарлі Кірка

Глава Пентагону Піт Гегсет дав наказ ідентифікувати всіх військовослужбовців та співробітників оборонного відомства, які "висміювали чи виправдовували" вбивство політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Кількох військовослужбовців уже відсторонено від служби, а десятки цивільних співробітників Міністерства оборони перебувають під розслідуванням.

Відтак, американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про вбивство. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані розслідування, інформує Цензор.НЕТ.

Адміністрація президента Дональда Трампа вже звільнила чи притягнула до дисциплінарної відповідальності вчителів, пожежників, журналістів, співробітника секретної служби, військовослужбовців, спеціаліста біржі Nasdaq та члена команди Національної футбольної ліги.

Також читайте: Україна спільно із США обговорили запуск нових оборонних підприємств. ФОТОрепортаж