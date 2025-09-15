УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Чарлі Кірка
6 180 76

Американці масово втрачають роботу через висміювання смерті політика Чарлі Кірка

Американці почали масово втрачати роботу

Глава Пентагону Піт Гегсет дав наказ ідентифікувати всіх військовослужбовців та співробітників оборонного відомства, які "висміювали чи виправдовували" вбивство політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Кількох військовослужбовців уже відсторонено від служби, а десятки цивільних співробітників Міністерства оборони перебувають під розслідуванням.

Відтак, американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про вбивство. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані розслідування, інформує Цензор.НЕТ.

Адміністрація президента Дональда Трампа вже звільнила чи притягнула до дисциплінарної відповідальності вчителів, пожежників, журналістів, співробітника секретної служби, військовослужбовців, спеціаліста біржі Nasdaq та члена команди Національної футбольної ліги.

Також читайте: Україна спільно із США обговорили запуск нових оборонних підприємств. ФОТОрепортаж

Автор: 

робота (1289) США (24287)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
На жаль США завдяки тампону та його шоблі, перетворюється на *********...
показати весь коментар
15.09.2025 15:39 Відповісти
+40
Приказано всем любить покойного...
показати весь коментар
15.09.2025 15:39 Відповісти
+31
А мені казали: в Америці не все вирішує президент, там ще є конгрес, сенат, суди та американський народ.
А таки диктатор за півроку поставив Америку та світ до гори дригом і ніхто йому у цьому не завадив, всі тільки підспівують.
показати весь коментар
15.09.2025 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На жаль США завдяки тампону та його шоблі, перетворюється на *********...
показати весь коментар
15.09.2025 15:39 Відповісти
Да ніііі. Американська демократія не дасть цього зробити... Казали мені так рік назад, коли я назвав Тампона новим диктатором
показати весь коментар
15.09.2025 15:42 Відповісти
А мені казали: в Америці не все вирішує президент, там ще є конгрес, сенат, суди та американський народ.
А таки диктатор за півроку поставив Америку та світ до гори дригом і ніхто йому у цьому не завадив, всі тільки підспівують.
показати весь коментар
15.09.2025 15:51 Відповісти
Ага. Про Сосію теж таке кажуть ідіоти. А ще кажуть що на Сосії є опозиція
показати весь коментар
15.09.2025 16:34 Відповісти
Скажу приблизно так: те, що Янукович і Путін зробили за два роки, Орбан - за чотири, Трамп встиг провернути всього за п'ять місяців. Багато медіа вже запровадили самоцензуру. Вертикаль влади, особливо в республіканських штатах, зараз формується виключно на основі лояльності до Трампа.

Більшість американців, тих хто по центру, і яких більшість - як республіканців, так і демократів - досі не усвідомлюють, що відбувається. Їхнє уявлення про диктаторів базується переважно на фільмах, адже історію в школах майже не вивчають.

Ще одне спостереження: якби Трампу вдалося (що, на мою думку, малоймовірно) дійсно підняти економіку США, він би без проблем став справжнім диктатором. Схоже, що формула «хліба і видовищ» досі актуальна.
показати весь коментар
15.09.2025 18:02 Відповісти
Він того і не приховував.
Одна з передвиборчих обіцянок: "Якщо я стану Президентом - вам більше не доведеться голосувати"
показати весь коментар
15.09.2025 15:52 Відповісти
Приказано всем любить покойного...
показати весь коментар
15.09.2025 15:39 Відповісти
Да,бессмертная фраза.
показати весь коментар
15.09.2025 15:48 Відповісти
а казали демократія??свобода слова та думки???щось з трамбоном є сумніви..
показати весь коментар
15.09.2025 15:39 Відповісти
Демократія проявиться на наступних найближчих довиборах у Конгрес і у Сенат - республіканцям цю дичину згадають. 😊
показати весь коментар
15.09.2025 15:53 Відповісти
Для судк це не підстава шодо звільнення. І це ще гігнется цьому тупому напомаженому павичу-алконпвту.
показати весь коментар
15.09.2025 15:40 Відповісти
який суд? в штатах ти можеш звільнити людину за 5 хвилин і все
це гарно для бізнеса
нам би так!
показати весь коментар
15.09.2025 15:48 Відповісти
Пентагон державна структура а не приватна крамниця, не бізнес.
показати весь коментар
15.09.2025 17:44 Відповісти
Демократія зашкалює
показати весь коментар
15.09.2025 15:42 Відповісти
за Байдена такого не було
показати весь коментар
15.09.2025 15:43 Відповісти
За лайки ще не саджають? Нічого, скоро...
показати весь коментар
15.09.2025 15:46 Відповісти
Трамп не дарма заздрив усім диктаторам та їхній безмежній владі.
Він теж здатний перетворити Америку на диктатуру себе коханого нарциса хворого на голову.
До речі , американці дуже схожі з кацапами. Вони так само дуже швидко підкорюються мудаку при владі.
показати весь коментар
15.09.2025 15:46 Відповісти
Власть действует так везде. "Демократия" и "диктатура" это всего лишь пропагандистские термины.
показати весь коментар
15.09.2025 15:50 Відповісти
Хуцпа! Кацапська хуцпа !
показати весь коментар
15.09.2025 15:52 Відповісти
Хм... Шось мені це нагадує... І це не мацквабад☹️
показати весь коментар
15.09.2025 18:04 Відповісти
переконаний прихильник права на зброю отримав свою кулю від того, хто скористався цим правом - хіба не смішно?
показати весь коментар
15.09.2025 15:47 Відповісти
в даній ситуації радує те, що накінець-то постраждали не діти в якійсь черговій американській школі
показати весь коментар
15.09.2025 15:51 Відповісти
Мене лякає що вбивця в школі і вбивця Кірка були гомосексуалістами. Це ненормально.
показати весь коментар
15.09.2025 17:09 Відповісти
Ну якщо мозок, як в курки, то так, дуже смішно.
показати весь коментар
15.09.2025 16:11 Відповісти
То хоч ви будьте розумнішими. Невже важко слідкувати за язиком в коментарях?
показати весь коментар
15.09.2025 15:48 Відповісти
Бо Трамп з роботи звільнить?
показати весь коментар
15.09.2025 16:07 Відповісти
І вони ще нас вчать демократії...
показати весь коментар
15.09.2025 15:48 Відповісти
интересно бы знать, что они там писали. а так, свобода слова это не вседозволенность, существует еще моральная этика и правила свободы, свобода без правил называется анархия. куйло тоже оправдывает убийства украинцев, но это не имеет никакого отношения к свободе слова
показати весь коментар
15.09.2025 15:49 Відповісти
Сраний совок
показати весь коментар
15.09.2025 15:51 Відповісти
Сталінізм якийсь. Кім і Сі мабуть задоволені, не кажучи вже про *****.. Америку захопила сволота і ідіоти допотопні.
показати весь коментар
15.09.2025 15:55 Відповісти
Трампу пора вже запозичити в друга владіміра чебурнет замість інтернету. Ну, а що? Гулять так гулять! І назву можна підібрати,що на кшалт "чізбургернет", а на додачу і кримінальні статті за перегляд в соцмережах "екстримістського" контенту.
показати весь коментар
15.09.2025 16:01 Відповісти
Хто може радіти смерті Кірка? Звісно, що особи нетрадиційної орієнтації, яких Трамп наказав звільнити з армії.
показати весь коментар
15.09.2025 16:04 Відповісти
Хто може радіти смерті того, хто бажав смерті українцям? Навіть не знаю...
показати весь коментар
15.09.2025 16:12 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 16:17 Відповісти
Верить, что Америка не должна участвовать в европейских делах и желать смерти украинцам , это очень далеко не одно и то же.
показати весь коментар
15.09.2025 16:54 Відповісти
То ви поцікавтеся, що цей Кірк говорив конкретно про допомогу "країні, яку не можуть знайти на карті", тоді поспілкуємося. Поки що ви не в темі і "у вас немає карт"
показати весь коментар
15.09.2025 17:07 Відповісти
То вы не в теме, он типичный американец, который не интересуется ничем кроме охоты, рыбалки и футбола, но никому и никогда он не желал смерти.
показати весь коментар
15.09.2025 17:25 Відповісти
А якщо не надавати Україні озброєння, до чого це приведе?! До чиєї смерті, курво? Втікло, тебе не дістане?!
показати весь коментар
15.09.2025 18:09 Відповісти
Америка стрімко поляризується. Від громадянської війни лівих і правих може врятувати тільки жорстка поліцейська система США.
показати весь коментар
15.09.2025 16:04 Відповісти
Следовательно, американцы начали массово терять работу из-за высказываний об убийстве. Источник: https://censor.net/ru/n3574169
Необходимо дать толковый словарь журналисту.
Хотя чего это я, судя по заявлениям тампона, ему вообще необходим сборник детских сказок для увеличения словарного запаса.
показати весь коментар
15.09.2025 16:09 Відповісти
Вангую що ЦРУ прочитає місцевий форум і накладе санкції на всіх, хто сміявся над Трампом. Може просто візи позбавить, може безпілотники націлить.
показати весь коментар
15.09.2025 16:09 Відповісти
Згадайте Саддама, Каддафі, Асада.
показати весь коментар
15.09.2025 16:22 Відповісти
Шо станеться швидше - ЦРУ прочитає місцевий форум чи Трамп його розгоне?
показати весь коментар
15.09.2025 17:28 Відповісти
Трамп веде Америку до громадянської війни...
показати весь коментар
15.09.2025 16:11 Відповісти
Серйозна аналітика🤣...
показати весь коментар
15.09.2025 16:18 Відповісти
А кто с кем будет воевать? Тиктокеры с реднеками?
показати весь коментар
15.09.2025 17:22 Відповісти
кирк был против гомосятины- а в америке их больше, чем натуралов, созданных богом. и природой
показати весь коментар
15.09.2025 16:15 Відповісти
Тут 99,999% коментаторів не задумуються про одну просту річ - наскільки це етично/виховано/по людськи насміхатися з чиєїсь смерті.
показати весь коментар
15.09.2025 16:17 Відповісти
Поддерживаю Вас
показати весь коментар
15.09.2025 16:19 Відповісти
Кирк ,конечно,явно не был ПУШИСТЫМ
Но то,что произошло - ужасно !!!!
Кирк - это ведь не путин
Он не призывал убивать УКРАИНЦЕВ
И никого не убил
Поддерживал борьбу Израиля против терроризма
Мы с утра до вечера говорим
ПРО ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В 21 ВЕКЕ
А когда в прямом эфире страшно убили человека на глазах у зрителей
Многие буквально захлебываются от радости
Народ, вы в своем уме?????
Вам убийство человека приносит удовольствие ?
Правильно говорят- любая война аморальна
показати весь коментар
15.09.2025 16:18 Відповісти
Нарешті, промінь світла у темряві цієї гілки коментарів.
показати весь коментар
15.09.2025 16:19 Відповісти
Трамписты? Бизнесрартнёры трампофашистов? Правые радикалы? Секта мага....
Кто же эти возмущенцы?
показати весь коментар
15.09.2025 17:07 Відповісти
Вам не нравятся трамписты?
И мне не нравятся
Но вы хотите ,чтобы их убивали?
А я не хочу
Любые проблемы умные люди могут решить
Не доставая пистолет из кармана
Даже если он там есть
Только слабаки убивают своих идейных противников
показати весь коментар
15.09.2025 17:56 Відповісти
У вас є табуретка? Влізьте на неї і проголосіть ету пламєнную рєчь!😁
показати весь коментар
15.09.2025 18:12 Відповісти
Професора Університету Торонто відсторонили з роботи ( placed on leave) після того, як вoнa зробила коментар в Інтернеті щодо смертельного пострілу в правого активіста Чарлі Кірка на початку цього тижня.

Згідно зі скріншотами, Рут Маршалл, доцентка релігієзнавства та політології, написала у своєму Twitter, що «бути застреленим - це чесно кажучи занадто добре для багатьох із вас, фашистських дурнів».
показати весь коментар
15.09.2025 16:20 Відповісти
Правильно уволили
Учитель не имеет морального права
Произносить подобное !!!!!
показати весь коментар
15.09.2025 17:59 Відповісти
Якщо ви не в курсі, то у нас так саме звільняють, звинувачують і навіть саджають у в'язницю за критику влади. Приклади наводити чи самі знаєте?
=========
Рівне, травень 2021 року - 16-річну Дашу Коц та 20-річного Романа Філюка затримала поліція після того, як вони вийшли на центральну площу міста з плакатами проти президента Зеленського. За повідомленнями, їх доставили до відділку, склали адмінпротоколи та відпустили

Судові переслідування за публікації та книги - у 2021 році в Кропивницькому суд виніс вирок письменнику у справі, пов'язаній із книгою «Справа Василя Стуса», яка критикувала дії Віктора Медведчука. Хоча справа напряму не стосувалася Зеленського, правозахисники розглядали її як приклад тиску на свободу слова
Критика влади та підозри у "дискредитації" - правозахисні організації фіксували випадки, коли активістів чи журналістів викликали на допити або відкривали провадження після різких публічних заяв на адресу влади. Частина таких справ закривалася, але сам факт переслідування викликав занепокоєння правозахисників
Червинский. Кривонос, Марченко, волонтери... Про прости, непублічних людей взагалі не кажу.
показати весь коментар
15.09.2025 16:21 Відповісти
...вже от-от і Омерика недодиктатора-аматора Трумпа стане знову великою як дрібна але злобна КНДР Ина - моськи Сі, господаря *****..
показати весь коментар
15.09.2025 16:21 Відповісти
Тобто спалити американський прапор можна, бо "перша поправка" (свобода слова), а посміятись з підстреленого ідіота свобода слова закінчилась.

Тупі америкоси, краще б ідентифікували тих хто не надав допомогу вбитій українці.
показати весь коментар
15.09.2025 16:25 Відповісти
Працівників звільняють власники підприємств, а не держава. Пентагон військова організація. Можуть розповідати про демократію в пунктах видачі допомоги для безробітних. Вражає хитрість журналістів. Спочатку про Пентагон, а потім про те як всіх масово звільняють в інших місцях. Намалювали картину як ніби всіх звільняє особисто Трамп. Справжні фокусники. Ось так вони і маніпулюють і керують баранами.
показати весь коментар
15.09.2025 16:42 Відповісти
Передивився безліч фільмів Голівуда про американську демократію, права людини, справедливість, непереможну американську армію, репутацію поліиків і т. п. і т.д. - і виявилося що то просто фільми про якусь придуану країну й немає нічого спільного з США.
показати весь коментар
15.09.2025 16:30 Відповісти
"Країна мрій", чьо?!
показати весь коментар
15.09.2025 18:15 Відповісти
Признание Трампона после уха, измазанного кетчупом.
показати весь коментар
15.09.2025 16:32 Відповісти
А трудове законодавство в тій Гамериці є? За що можна звільняти з роботи, за що ні?

І чи хтось там замислюється, ким можна замінити міністерських службовців і військових? Бо таких кадрів виплекують роками…
показати весь коментар
15.09.2025 16:38 Відповісти
Походу с брайтона бич прямиком будут набирать
. Ну чего стеснятся...
показати весь коментар
15.09.2025 17:04 Відповісти
Судячи з того, як Маск виставляв на мороз цілі департаменти, мабудь шо нема. Або їм заплатили добрячу компенсацію.
показати весь коментар
15.09.2025 17:25 Відповісти
Копіює свою коханку *****
показати весь коментар
15.09.2025 16:50 Відповісти
Судячи з поведінки трумпа, не він в цій парі альфа-самець🥴
показати весь коментар
15.09.2025 18:18 Відповісти
Все президенты в гробах переворачиваются....
Дожили , грейт еген
показати весь коментар
15.09.2025 17:03 Відповісти
In the US, you can be fired for much less. The power of management over employees is nearly absolute.
показати весь коментар
15.09.2025 17:03 Відповісти
є надія, що хоч табори будуть будувати у південних штатах.
показати весь коментар
15.09.2025 17:17 Відповісти
Хм... а якже якась там поправка про свободу слова?
показати весь коментар
15.09.2025 17:23 Відповісти
До чего довел планету этот фигляр ПЖ!
показати весь коментар
15.09.2025 17:27 Відповісти
Вам ще трампакс гулагів організує, щоб було де ржать папріколу. Українцям доречі теж готуватися.
показати весь коментар
15.09.2025 17:48 Відповісти
Дуже правильно роблять, висміювати і святкувати підле вбивство порядної людини то поверх цинізму
показати весь коментар
15.09.2025 18:12 Відповісти
 
 