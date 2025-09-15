Ночная бомбардировка Краматорска: количество раненых возросло до 11, повреждены 35 многоэтажек, учебные заведения и административные здания
Краматорск Донецкой области пока оправляется от ночных обстрелов - вчера в 23:10 оккупанты нанесли 4 удара ФАБ-250 по центру города.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ранения различной степени получили 11 жителей города, всем уже оказана необходимая медицинская помощь.
В результате обстрела повреждены 35 многоэтажек, 3 учебных заведения, административные здания, банк и магазины.
На месте работают экстренные службы и коммунальщики. Управление гражданской защиты Краматорского городского совета совместно с БФ "Ангелы спасения" выдают людям строительные материалы.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили тремя авиабомбами по центру Краматорска. Сообщалось о 9 раненых.
