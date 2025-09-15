Нічне бомбардування Краматорська: кількість поранених зросла до 11, пошкоджено 35 багатоповерхівок, заклади освіти та адмінбудівлі
Краматорськ Донецької області наразі оговтується від нічних обстрілів - вчора о 23:10 окупанти завдали 4 удари ФАБ-250 по центру міста.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, поранення різного ступеню отримали 11 жителів міста, усім уже надано необхідну медичну допомогу.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 35 багатоповерхівок, 3 заклади освіти, адміністративні будівлі, банк та крамниці.
На місці працюють екстрені служби та комунальники. Управління цивільного захисту Краматорської міської ради спільно з БФ "Янголи спасіння" видають людям будівельні матеріали.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили трьома авіабомбами по центру Краматорська. Повідомлялося про 9 поранених.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль