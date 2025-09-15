РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Россияне атаковали дронами спасателей на Запорожье, - ОВА

Атака на спасателей в Запорожской области

14 сентября враг атаковал спасателей в Пологовском районе Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Два удара (предварительно FPV-дронами) нанесли россияне по служебному транспорту ГСЧС, который ехал на вызов тушить пожар. Повреждена пожарная машина. К счастью, среди спасателей пострадавших нет", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вспыхнувший в результате атаки беспилотников в Нежинском районе Черниговской области.

Также читайте: Российский дрон попал в частный дом в Богдановке на Запорожье: ранен мужчина

Запорожская область (3515) спасатели (215) дроны (4658) Пологовский район (141) война в Украине (6119)
В такому випадку, на автівки ДСНС слід наварювати протидронові екрани!
Тоді це пожежне авто хоч якось захищене від FPV-дронів!
15.09.2025 19:41 Ответить
 
 