Россияне атаковали дронами спасателей на Запорожье, - ОВА

14 сентября враг атаковал спасателей в Пологовском районе Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Два удара (предварительно FPV-дронами) нанесли россияне по служебному транспорту ГСЧС, который ехал на вызов тушить пожар. Повреждена пожарная машина. К счастью, среди спасателей пострадавших нет", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вспыхнувший в результате атаки беспилотников в Нежинском районе Черниговской области.

