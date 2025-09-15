Россияне атаковали дронами спасателей на Запорожье, - ОВА
14 сентября враг атаковал спасателей в Пологовском районе Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Два удара (предварительно FPV-дронами) нанесли россияне по служебному транспорту ГСЧС, который ехал на вызов тушить пожар. Повреждена пожарная машина. К счастью, среди спасателей пострадавших нет", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вспыхнувший в результате атаки беспилотников в Нежинском районе Черниговской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді це пожежне авто хоч якось захищене від FPV-дронів!