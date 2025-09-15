Росіяни атакували дронами рятувальників у Запорізькій області, - ОВА

14 вересня ворог атакував рятувальників у Пологівському районі Запорізької області.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Два удари (попередньо FPV-дронами) завдали росіяни по службовому транспорту ДСНС, який їхав на виклик гасити пожежу. Пошкоджено пожежну автівку. На щастя, серед рятувальників постраждалих немає", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки безпілотників у Ніжинському районі на Чернігівщині.

