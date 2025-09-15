УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10266 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
232 1

Росіяни атакували дронами рятувальників у Запорізькій області, - ОВА

Атака на рятувальників у Запорізькій області

14 вересня ворог атакував рятувальників у Пологівському районі Запорізької області.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Два удари (попередньо FPV-дронами) завдали росіяни по службовому транспорту ДСНС, який їхав на виклик гасити пожежу. Пошкоджено пожежну автівку. На щастя, серед рятувальників постраждалих немає", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки безпілотників у Ніжинському районі на Чернігівщині.

Також читайте: Російський дрон влучив у приватний будинок у Богданівці на Запоріжжі: поранено чоловіка

Автор: 

Запорізька область (4050) рятувальники (173) дрони (5564) Пологівський район (141) війна в Україні (6164)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В такому випадку, на автівки ДСНС слід наварювати протидронові екрани!
Тоді це пожежне авто хоч якось захищене від FPV-дронів!
показати весь коментар
15.09.2025 19:41 Відповісти
 
 