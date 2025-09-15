Росіяни атакували дронами рятувальників у Запорізькій області, - ОВА
14 вересня ворог атакував рятувальників у Пологівському районі Запорізької області.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Два удари (попередньо FPV-дронами) завдали росіяни по службовому транспорту ДСНС, який їхав на виклик гасити пожежу. Пошкоджено пожежну автівку. На щастя, серед рятувальників постраждалих немає", - розповів він.
Раніше повідомлялось, що росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки безпілотників у Ніжинському районі на Чернігівщині.
Тоді це пожежне авто хоч якось захищене від FPV-дронів!