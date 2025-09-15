Украина вернула из оккупации еще 16 детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 16 детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 16 детей с временно оккупированных территорий. Они провели годы под давлением оккупационной власти, в страхе и унижениях, но сегодня уже находятся в безопасности на свободной украинской земле", - отметил Ермак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С ВОТ вернули 14-летнюю девочку, которая более 3 лет провела в оккупации. ФОТО

Истории детей

Девушка, которая постоянно боялась за свою маму. Женщину держали три дня в подвале без еды и воды только потому, что отец ребенка служит в Вооруженных силах Украины.

Другого подростка без ведома родителей вместо школьных занятий отвели в военкомат и поставили на воинский учет.

Двухлетнюю девочку с высокой температурой российские военные не пропустили в больницу, и мама была вынуждена нести ее через понтонный мост в темноте.

"Сегодня эти дети вместе со своими семьями получают помощь и поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получили возможность начать новую жизнь. Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые помогают спасать наших детей. Выполняем задание Президента - вернуть всех украинских детей", - подчеркнул Ермак.

Также читайте: Еще 29 украинских детей удалось вернуть с оккупированных РФ территорий