ЕС отложил 19-й пакет санкций против России из-за требований США, - Bloomberg
Европейский Союз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По плану, Европейская комиссия должна была представить новый пакет санкций на заседании дипломатов ЕС в среду, 17 сентября. Впрочем, в минувшую пятницу США усилили давление на союзников по G7, требуя ввести 100% тарифы против Китая и Индии за закупку российской нефти. Также Вашингтон призвал к дополнительным шагам, чтобы заставить российского президента Владимира Путина согласиться на переговоры с Украиной.
Как отмечает издание, работа над текстом продолжается, и страны G7 планируют согласовать новый пакет ограничений в течение следующих двух недель.
Bloomberg напоминает, что Дональд Трамп до сих пор избегал введения прямых санкций против России, несмотря на то, что неоднократно переносил установленные им самим сроки. При этом Путин и дальше отказывается от переговоров о прекращении войны.
Напомним, что 19-й пакет санкций Европейского Союза против России не будет представлен в среду, как планировалось ранее.
А насправді своїми діями заохочують Кремль до нової ескалації. Ініціатива в Путіна, а США і Європа - опортуністична і боягузлива,... - плазує
"Схоже Трамп все робить аби врятувати рашиський режим ,він так і не спромігся ввести санкції проти росії ,почав наїжати на Європу і легалізував рашиського злочинця в цивілізованому світі." Володимир Омельянов