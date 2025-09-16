ЕС отложил 19-й пакет санкций против России из-за требований США, - Bloomberg

Европейский Союз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По плану, Европейская комиссия должна была представить новый пакет санкций на заседании дипломатов ЕС в среду, 17 сентября. Впрочем, в минувшую пятницу США усилили давление на союзников по G7, требуя ввести 100% тарифы против Китая и Индии за закупку российской нефти. Также Вашингтон призвал к дополнительным шагам, чтобы заставить российского президента Владимира Путина согласиться на переговоры с Украиной.

Как отмечает издание, работа над текстом продолжается, и страны G7 планируют согласовать новый пакет ограничений в течение следующих двух недель.

Bloomberg напоминает, что Дональд Трамп до сих пор избегал введения прямых санкций против России, несмотря на то, что неоднократно переносил установленные им самим сроки. При этом Путин и дальше отказывается от переговоров о прекращении войны.

