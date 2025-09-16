РУС
ЕС отложил 19-й пакет санкций против России из-за требований США, - Bloomberg

Европейский Союз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер.

По плану, Европейская комиссия должна была представить новый пакет санкций на заседании дипломатов ЕС в среду, 17 сентября. Впрочем, в минувшую пятницу США усилили давление на союзников по G7, требуя ввести 100% тарифы против Китая и Индии за закупку российской нефти. Также Вашингтон призвал к дополнительным шагам, чтобы заставить российского президента Владимира Путина согласиться на переговоры с Украиной.

Как отмечает издание, работа над текстом продолжается, и страны G7 планируют согласовать новый пакет ограничений в течение следующих двух недель.

Bloomberg напоминает, что Дональд Трамп до сих пор избегал введения прямых санкций против России, несмотря на то, что неоднократно переносил установленные им самим сроки. При этом Путин и дальше отказывается от переговоров о прекращении войны.

лоханувся Путлер, треба було йти спочатку на Європу
16.09.2025 11:50 Ответить
Гарний розводняк. Один ставе вимоги, які не можна виконати, а другий розводе руками - нічого не можу зробити...Геніально!
16.09.2025 11:51 Ответить
в цьому випадку трумпель був хоч чесний в намірах....
16.09.2025 11:56 Ответить
кому ще не дійшла вся сутність санкцій та тих хто їх вводить??головне власні інтереси та і срати їм на нас,ми для них ресурс для подовження часу,громовідвід від амбіцій рашки,та ресурс по кредитам і їх відсотках....
16.09.2025 11:55 Ответить
А США відкличуть через вимогу ЄС....
16.09.2025 11:57 Ответить
19 пакет суцільного лайна.
16.09.2025 11:58 Ответить
Біг по колу
16.09.2025 11:59 Ответить
Як щури в колесі. Біжать, метушаться і в результаті росії гірше не стало.
16.09.2025 12:08 Ответить
Одна мішура - правильно Портніков сказав шо міждународна дипломатія і політика закінчилась у 2014 р - коли Захід проковтнув захоплення Криму
16.09.2025 12:17 Ответить
Схоже Трамп все робить аби врятувати рашиський режим ,він так і не спромігся ввести санкції проти росії ,почав наїжати на Європу і легалізував рашиського злочинця в цивілізованому світі.
16.09.2025 12:09 Ответить
Трамп разом з ЄС вдосконалюють роль лжемиротворців. Ніби змагаються хто з них більший ворог Путіна.

А насправді своїми діями заохочують Кремль до нової ескалації. Ініціатива в Путіна, а США і Європа - опортуністична і боягузлива,... - плазує

"Схоже Трамп все робить аби врятувати рашиський режим ,він так і не спромігся ввести санкції проти росії ,почав наїжати на Європу і легалізував рашиського злочинця в цивілізованому світі." Володимир Омельянов
16.09.2025 12:20 Ответить
 
 