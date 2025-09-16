УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10301 відвідувач онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
2 520 12

ЄС відклав 19-й пакет санкцій проти Росії через вимоги США, - Bloomberg

санкції

Європейський Союз відклав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як президент США Дональд Трамп зажадав від Європи жорсткіших заходів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За планом, Європейська комісія мала представити новий пакет санкцій на засіданні дипломатів ЄС у середу, 17 вересня. Втім, минулої п’ятниці США посилили тиск на союзників по G7, вимагаючи ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії за закупівлю російської нафти. Також Вашингтон закликав до додаткових кроків, аби змусити російського президента Володимира Путіна погодитися на переговори з Україною.

Як зазначає видання, робота над текстом триває, і країни G7 планують узгодити новий пакет обмежень протягом наступних двох тижнів.

Bloomberg нагадує, що Дональд Трамп досі уникав запровадження прямих санкцій проти Росії, попри те, що неодноразово переносив встановлені ним самим терміни. При цьому Путін і далі відмовляється від переговорів про припинення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися. Європа запровадила 18 пакетів санкцій, бракує сильного пакету від США, - Зеленський

Нагадаємо, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії не буде представлений у середу, як планувалося раніше.

Автор: 

санкції (12714) США (24297) Євросоюз (14123)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Гарний розводняк. Один ставе вимоги, які не можна виконати, а другий розводе руками - нічого не можу зробити...Геніально!
показати весь коментар
16.09.2025 11:51 Відповісти
+5
лоханувся Путлер, треба було йти спочатку на Європу
показати весь коментар
16.09.2025 11:50 Відповісти
+3
Схоже Трамп все робить аби врятувати рашиський режим ,він так і не спромігся ввести санкції проти росії ,почав наїжати на Європу і легалізував рашиського злочинця в цивілізованому світі.
показати весь коментар
16.09.2025 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лоханувся Путлер, треба було йти спочатку на Європу
показати весь коментар
16.09.2025 11:50 Відповісти
Гарний розводняк. Один ставе вимоги, які не можна виконати, а другий розводе руками - нічого не можу зробити...Геніально!
показати весь коментар
16.09.2025 11:51 Відповісти
в цьому випадку трумпель був хоч чесний в намірах....
показати весь коментар
16.09.2025 11:56 Відповісти
кому ще не дійшла вся сутність санкцій та тих хто їх вводить??головне власні інтереси та і срати їм на нас,ми для них ресурс для подовження часу,громовідвід від амбіцій рашки,та ресурс по кредитам і їх відсотках....
показати весь коментар
16.09.2025 11:55 Відповісти
А США відкличуть через вимогу ЄС....
показати весь коментар
16.09.2025 11:57 Відповісти
19 пакет суцільного лайна.
показати весь коментар
16.09.2025 11:58 Відповісти
Біг по колу
показати весь коментар
16.09.2025 11:59 Відповісти
Як щури в колесі. Біжать, метушаться і в результаті росії гірше не стало.
показати весь коментар
16.09.2025 12:08 Відповісти
Одна мішура - правильно Портніков сказав шо міждународна дипломатія і політика закінчилась у 2014 р - коли Захід проковтнув захоплення Криму
показати весь коментар
16.09.2025 12:17 Відповісти
Схоже Трамп все робить аби врятувати рашиський режим ,він так і не спромігся ввести санкції проти росії ,почав наїжати на Європу і легалізував рашиського злочинця в цивілізованому світі.
показати весь коментар
16.09.2025 12:09 Відповісти
Трамп разом з ЄС вдосконалюють роль лжемиротворців. Ніби змагаються хто з них більший ворог Путіна.

А насправді своїми діями заохочують Кремль до нової ескалації. Ініціатива в Путіна, а США і Європа - опортуністична і боягузлива,... - плазує

"Схоже Трамп все робить аби врятувати рашиський режим ,він так і не спромігся ввести санкції проти росії ,почав наїжати на Європу і легалізував рашиського злочинця в цивілізованому світі." Володимир Омельянов
показати весь коментар
16.09.2025 12:20 Відповісти
Мишача возня...
показати весь коментар
16.09.2025 13:09 Відповісти
 
 