ЄС відклав 19-й пакет санкцій проти Росії через вимоги США, - Bloomberg

Європейський Союз відклав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як президент США Дональд Трамп зажадав від Європи жорсткіших заходів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За планом, Європейська комісія мала представити новий пакет санкцій на засіданні дипломатів ЄС у середу, 17 вересня. Втім, минулої п’ятниці США посилили тиск на союзників по G7, вимагаючи ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії за закупівлю російської нафти. Також Вашингтон закликав до додаткових кроків, аби змусити російського президента Володимира Путіна погодитися на переговори з Україною.

Як зазначає видання, робота над текстом триває, і країни G7 планують узгодити новий пакет обмежень протягом наступних двох тижнів.

Bloomberg нагадує, що Дональд Трамп досі уникав запровадження прямих санкцій проти Росії, попри те, що неодноразово переносив встановлені ним самим терміни. При цьому Путін і далі відмовляється від переговорів про припинення війни.

Нагадаємо, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії не буде представлений у середу, як планувалося раніше.