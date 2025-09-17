РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9455 посетителей онлайн
Новости Покушение на Чарли Кирка в США
2 113 13

В США обнародовали переписку подозреваемого в убийстве Кирка, где он признал преступление, - CNN

В США подстрелили ультраправого блогера, соратника Трампа Чарли Кирка

Прокуроры в США представили переписку подозреваемого в убийстве политического блогера Чарли Кирка и его партнера, которая якобы состоялась в день преступления, 10 сентября.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, переписку предоставил сосед подозреваемого Тайлера Робинсона, который в документах описан как "биологический мужчина, имевший романтические отношения с Робинсоном".

По данным прокуроров, Робинсон написал партнеру сообщение с просьбой проверить под клавиатурой, где якобы лежала записка: "У меня появилась возможность устранить Чарли Кирка, и я ею воспользуюсь". Партнер спросил, действительно ли Тайлер это сделал, на что он якобы ответил: "Да, это я, извини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом планирует выделить более $50 млн для безопасности чиновников после убийства Кирка, - СМИ

Прокуроры также цитируют ответы Робинсона относительно мотива: "Мне надоела его ненависть. Некоторые виды ненависти нельзя преодолеть переговорами. Если я смогу незаметно достать свою винтовку, я не оставлю никаких доказательств. Попробую снова ее достать, надеюсь, они (полицейские - ред.) уже ушли. Я не видел, чтобы они ее нашли". По их данным, подозреваемый планировал преступление чуть больше недели.

Убийство Чарли Кирка

Напомним, 10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты. Впоследствии Трамп сообщил, что тот умер.

Поздно вечером 11 сентября правоохранители задержали по подозрению в убийстве 22-летнего студента Тайлера Джеймса Робинсона. По словам Дональда Трампа, задержанию поспособствовал отец Робинсона, являющийся пастором. Он убедил сына сдаться.

Впоследствии администрация Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 58 млн долларов для усиления безопасности должностных лиц исполнительной и судебной ветвей власти после убийства Кирка.

Также читайте: Американцы массово теряют работу из-за высмеивания смерти политика Чарли Кирка

Автор: 

США (27912) убийство (6606)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Чарлі вірогідно став би президентом. Одного дня.
Схоже свої прибрали. Той же Венс
показать весь комментарий
17.09.2025 14:55 Ответить
+2
А у вбивстві Кенеді він не зізнався? Да в сша вже немає ні демократії ні закону. Гестапо Трампа може вибити з людини все що завгодно. В любому випадку дякую Герою що знищив трампівського фашиста і гебельса.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:38 Ответить
+2
Вот думаю: если бы кто-то, допустим в 1928г, застрелил Гитлера, изменило ли бы это историю к лучшему? Возможно. Но проблема в том, что никто и никогда об этом бы не узнал.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже, настав час американським прокурорам стажуватись у нашіх. Бо навіть сфабрікувати справу так, щоб не було не те, що смішно, а соромно, не можуть. Докази просто вбивчі. /facepalm
показать весь комментарий
17.09.2025 14:32 Ответить
А у вбивстві Кенеді він не зізнався? Да в сша вже немає ні демократії ні закону. Гестапо Трампа може вибити з людини все що завгодно. В любому випадку дякую Герою що знищив трампівського фашиста і гебельса.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:38 Ответить
Останнім часом Кірк активно говорив про необхідність публікації файлів "Трампштейна". Його ліквідація вигідна лише режиму Трампа. Лівакам він був потрібен живим, щоб своїм прикладом і далі дискредитував праві ідеї.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:03 Ответить
плюс переключення уваги населення з війни
показать весь комментарий
17.09.2025 15:23 Ответить
Протягом доби затримали підозрюваного. Це плюс. Питання як довго триватиме суд
показать весь комментарий
17.09.2025 14:40 Ответить
Чарлі вірогідно став би президентом. Одного дня.
Схоже свої прибрали. Той же Венс
показать весь комментарий
17.09.2025 14:55 Ответить
Вот думаю: если бы кто-то, допустим в 1928г, застрелил Гитлера, изменило ли бы это историю к лучшему? Возможно. Но проблема в том, что никто и никогда об этом бы не узнал.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:19 Ответить
Безумно ИНТЕРЕСНО
Полагаю, что можно попытаться ,исходя из всех данных того времени
Политических раскладов
Экономических
Спрогнозировать - как развивалась бы Европа
И в какую сторону бы пошла
Если бы УБИЛИ ГИТЛЕРА
Как интересно- в каком мире мы бы
Жили сегодня
Если бы УБИЛИ ГИТЛЕРА!!!!
показать весь комментарий
17.09.2025 15:31 Ответить
Ещё интересно то, что этого убийцу Гитлера наверняка бы осудили и приговорили к смертной казни.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:34 Ответить
а що там стосовно сталіна ?
якби вбили тільки гітлера, то вся Європа зараз розмовляла б по-русскі
показать весь комментарий
17.09.2025 16:06 Ответить
Не думаю, що було б радикально по іншому, тим паче краще.
Бо тоді на той час у Німеччині був великий запит на таких як Гітлер. Приблизно як в США був запит на такого як Трамп.
Версалький договорняк створював для німців гнітюче положення схоже на те до чого зараз ліваки доводять Європу та США...
А ще фактор сталіна та СРСР ніхто не відміняв....
показать весь комментарий
17.09.2025 18:03 Ответить
Як на мене, хлопця підставили, а Кірка прибрали свої, внутрішні розбірки , він був дуже спритний , конкуренція …
показать весь комментарий
17.09.2025 16:13 Ответить
 
 