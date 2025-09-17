В США обнародовали переписку подозреваемого в убийстве Кирка, где он признал преступление, - CNN
Прокуроры в США представили переписку подозреваемого в убийстве политического блогера Чарли Кирка и его партнера, которая якобы состоялась в день преступления, 10 сентября.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, переписку предоставил сосед подозреваемого Тайлера Робинсона, который в документах описан как "биологический мужчина, имевший романтические отношения с Робинсоном".
По данным прокуроров, Робинсон написал партнеру сообщение с просьбой проверить под клавиатурой, где якобы лежала записка: "У меня появилась возможность устранить Чарли Кирка, и я ею воспользуюсь". Партнер спросил, действительно ли Тайлер это сделал, на что он якобы ответил: "Да, это я, извини".
Прокуроры также цитируют ответы Робинсона относительно мотива: "Мне надоела его ненависть. Некоторые виды ненависти нельзя преодолеть переговорами. Если я смогу незаметно достать свою винтовку, я не оставлю никаких доказательств. Попробую снова ее достать, надеюсь, они (полицейские - ред.) уже ушли. Я не видел, чтобы они ее нашли". По их данным, подозреваемый планировал преступление чуть больше недели.
Убийство Чарли Кирка
Напомним, 10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты. Впоследствии Трамп сообщил, что тот умер.
Поздно вечером 11 сентября правоохранители задержали по подозрению в убийстве 22-летнего студента Тайлера Джеймса Робинсона. По словам Дональда Трампа, задержанию поспособствовал отец Робинсона, являющийся пастором. Он убедил сына сдаться.
Впоследствии администрация Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 58 млн долларов для усиления безопасности должностных лиц исполнительной и судебной ветвей власти после убийства Кирка.
