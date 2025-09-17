У США оприлюднили листування підозрюваного у вбивстві Кірка, де він визнав злочин, - CNN
Прокурори у США представили листування підозрюваного у вбивстві політичного блогера Чарлі Кірка та його партнера, яке нібито відбулося у день злочину, 10 вересня.
Про це повідомляє CNN з посиланням на судові документи, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, листування надав сусід підозрюваного Тайлера Робінсона, якого у документах описано як "біологічного чоловіка, що мав романтичні стосунки з Робінсоном".
За даними прокурорів, Робінсон написав партнеру повідомлення з проханням перевірити під клавіатурою, де нібито лежала записка: "У мене з’явилася можливість усунути Чарлі Кірка, і я нею скористаюся". Партнер запитав, чи справді Тайлер це зробив, на що він нібито відповів: "Так, це я, вибач".
Прокурори також цитують відповіді Робінсона щодо мотиву: "Мені набридла його ненависть. Деякі види ненависті не можна подолати переговорами. Якщо я зможу непомітно дістати свою гвинтівку, я не залишу ніяких доказів. Спробую знову її дістати, сподіваюся, вони (поліціянти - ред.) вже пішли. Я не бачив, щоб вони її знайшли". За їхніми даними, підозрюваний планував злочин трохи більше ніж тиждень.
Убивство Чарлі Кірка
Нагадаємо, 10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка - праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти. Згодом Трамп повідомив, що той помер.
Пізно ввечері 11 вересня правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві 22-річного студента Тайлера Джеймса Робінсона. За словами Дональда Трампа, затриманню посприяв батько Робінсона, який є пастором. Він переконав сина здатися.
Згодом адміністрація Трампа звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові 58 млн доларів для посилення безпеки посадовців виконавчої та судової гілок влади після вбивства Кірка.
