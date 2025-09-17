Батько вбитої українки Заруцької вже прибув до США, - ДПСУ

Інформація про те, що українські прикордонники нібито не випустили батька Ірини Заруцької на похорон у США, не відповідає дійсності. Чоловік вже прибув до Америки.

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що всі попередні повідомлення та коментарі у ЗМІ, зокрема з посиланням на закордонні медіа, є хибними. "Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України", - підкреслив Демченко.

Речник ДПСУ також уточнив, що батьку Ірини надали необхідну консульську допомогу та допомогли з оформленням документів для виїзду за гуманітарними обставинами. Завдяки цьому він зміг поїхати до США та попрощатися з донькою.

Демченко висловив співчуття рідним загиблої та закликав медіа публікувати лише перевірену інформацію, аби уникнути поширення фейків і зайвої паніки серед громадян.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

