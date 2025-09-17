УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11186 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство українки в США
3 697 28

Батько вбитої українки Заруцької вже прибув до США, - ДПСУ

У США вбили 23-річну українку. Що відомо про реакцію Трампа?

Інформація про те, що українські прикордонники нібито не випустили батька Ірини Заруцької на похорон у США, не відповідає дійсності. Чоловік вже прибув до Америки.

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що всі попередні повідомлення та коментарі у ЗМІ, зокрема з посиланням на закордонні медіа, є хибними. "Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України", - підкреслив Демченко.

Речник ДПСУ також уточнив, що батьку Ірини надали необхідну консульську допомогу та допомогли з оформленням документів для виїзду за гуманітарними обставинами. Завдяки цьому він зміг поїхати до США та попрощатися з донькою.

Демченко висловив співчуття рідним загиблої та закликав медіа публікувати лише перевірену інформацію, аби уникнути поширення фейків і зайвої паніки серед громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство підлітка на фунікулері: вирок оголосять 22 вересня

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві Кірка залишив записку про намір скоїти злочин, - ФБР

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6414) США (24317) вбивство (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ніхто з лідерів думок,про це вбивство навіть не говорив.А ще було,фактично вбивство в Німеччині,де дівчину під потяг штовхнули.
показати весь коментар
17.09.2025 13:52 Відповісти
+6
Так закрили не всім чоловікам.Блогери і лідери думок виїздні.Спортсмени виїжджають,бізнесмени і так далі.Закрили то для бідніших і хто не хоче платити викуп.
показати весь коментар
17.09.2025 14:08 Відповісти
+4
Вище керівництво займається попілом і прилаштуванням родичів. Може хай з цієї паршивої вівці хоч якийсь шерсті клок?
А щодо цього виїзду.. можу забитись на пляшку кефіра, шо поки не почався розголос, то нікуди того чувака не випускали.
показати весь коментар
17.09.2025 14:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніхто з лідерів думок,про це вбивство навіть не говорив.А ще було,фактично вбивство в Німеччині,де дівчину під потяг штовхнули.
показати весь коментар
17.09.2025 13:52 Відповісти
Президент сам мовчав і провладні лідери думок всі мовчали.
показати весь коментар
17.09.2025 14:05 Відповісти
Є паровладні лідери думок,патякаюить за ріфзні темси.а тоді всі мовчали.
показати весь коментар
17.09.2025 14:16 Відповісти
Вище керівництво займається попілом і прилаштуванням родичів. Може хай з цієї паршивої вівці хоч якийсь шерсті клок?
А щодо цього виїзду.. можу забитись на пляшку кефіра, шо поки не почався розголос, то нікуди того чувака не випускали.
показати весь коментар
17.09.2025 14:17 Відповісти
Так.Я одразу як тільки цю новину побачив,сам і це і подумав.
показати весь коментар
17.09.2025 15:52 Відповісти
Додам. Окремо речник Держприкордонслужби зазначив, що після розголосу через скандальний матеріал у Daily Mail, за коментарями і уточненнями в ДПСУ не звернулось жодне ЗМІ.
показати весь коментар
17.09.2025 14:13 Відповісти
Не знаю куди подівався ваш комент, але так. Я готовий зайняти місце будь якого міністра і гірше Україні від цього не стане. Можу навіть бути Президентом. Я не споживаю наркоту, не крисив бабло на податках і не працював на рашку. Якшо вам всім так подобається, можу навіть не голитися. Єдиний мінус - не вмію грати пісюном на піаніно. Треба потренуватися...
показати весь коментар
17.09.2025 14:47 Відповісти
а що ж тут скажеш ?
лише висловити співчуття рідним.

через війну, про яку попереджали розвідки всіх країн світу і до якої НЕ підготовилось політичне керівництво на чолі з верховним головнокомандуючим, покинули Україну та тиняються по чужбинах міліони наших біженців.
показати весь коментар
17.09.2025 14:19 Відповісти
Що Ви, причепились до зеленського, тут Польщу, треба рятувати від дронів- імітаторів, а Тут, якісь українці загинули...
показати весь коментар
17.09.2025 14:40 Відповісти
Рафік не прі делах України

.
показати весь коментар
17.09.2025 15:13 Відповісти
На мою думку батька вбитої українки випускати до США з України було не можна. І річ тут не в смерті доньки, а в новому небезпечному моральному прециденті, якій можуть потім використовувати інші українці у судах і позовах з прав людини. Поясню чому: Якщо вже закрили кордони за гендерним принципом ( що на мою думку прямо суперечить Конституції) то має бути дотримана певна рівність - у котлі вічної війни та концлагеру варяться усі українці. Тобто чому, припустимо один чоловік не може виїхати закордон де знаходиться його хвора старенька матір і попрощатися з нею перед смертю, а цей батько призовного віку - може???? У сотень тисяч людей теж є якісь життєві обставини, вони не бачать рідних вже чотири роки, але вони не можуть покинути незламну Україну і закриті в ній наче в банці на довгі роки і можливо навіть наступне десятиліття
показати весь коментар
17.09.2025 14:06 Відповісти
Так закрили не всім чоловікам.Блогери і лідери думок виїздні.Спортсмени виїжджають,бізнесмени і так далі.Закрили то для бідніших і хто не хоче платити викуп.
показати весь коментар
17.09.2025 14:08 Відповісти
Ага , норм у тебя неравность , а где неравность с военными ? Почему они воюют, а другие нет? Зато есть неравность для тех кто уехал и кто остался и еще надо на десятилетия вперёд)
показати весь коментар
17.09.2025 14:15 Відповісти
Равенства там тоже нет, согласен с Вами. Одни будут воевать до гробовой доски или получения тяжкого физического увечья (ампутации), так как демобилизации нет и в ближайшие годы не будет, а другие - смотреть на первых и вечно прятаться.
показати весь коментар
17.09.2025 14:17 Відповісти
всі питання до президента України та верховного головнокомандуючого ЗСУ, шановні, ввечері у відосику він розкаже про все

.
показати весь коментар
17.09.2025 14:23 Відповісти
Тут я думаю проблема в том что в мире вообще не может быть равенства и особенно справедливости, увы но все равно кто то будет страдать больше тебя и так же нажираться больше тебя
показати весь коментар
17.09.2025 14:27 Відповісти
Для військових виїзд за кордон вільний.
показати весь коментар
17.09.2025 14:38 Відповісти
Мне жаль эту девочку так, как будто это моя родная внучка!😪
показати весь коментар
17.09.2025 15:22 Відповісти
а вона знала,що вона українка? до речі,а чому не згадують її амеробойфрендів?
показати весь коментар
17.09.2025 16:14 Відповісти
Дивне явище,цей укрнарід...про смерті справжніх українок на фронті ніхто не згадує,так як наче їх і не було,а тут суцільнє голосіння за дєвочкой і її батьком-ухилянтом...
показати весь коментар
17.09.2025 16:18 Відповісти
Краще пізніше чим ніколи ! Іх вже похоронили чи батька чекали ?
показати весь коментар
17.09.2025 16:24 Відповісти
 
 