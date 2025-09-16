УКР
Новини Вбивство Чарлі Кірка
2 022 12

Підозрюваний у вбивстві Кірка залишив записку про намір скоїти злочин, - ФБР

У США підстрелили ультраправого блогера, соратника Трампа Чарлі Кірка

Підозрюваний у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон залишив записку, в якій зазначав, що планує усунути Кірка.

Про це повідомив директор ФБР Каш Патель в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

За словами Пателя, Робінсон написав: "У мене є можливість усунути Чарлі Кірка і я це зроблю". Коли його запитали, чому, він відповів: "Деяку ненависть неможливо вирішити розмовою".

Записка була знищена, але слідчі зібрали судово-медичні докази її існування та підтвердили зміст через допити свідків. Правоохоронці вважають, що Робінсон діяв наодинці, однак перевіряють можливу причетність інших осіб.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний нібито надіслав друзям повідомлення через Discord, фактично зізнавшись у вбивстві: "Це був я в UVU учора. Вибачте за все це", - йшлося у повідомленні з його акаунта.

Наразі Робінсон офіційно не визнав провину і не співпрацює з ФБР. Мотиви злочину залишаються невідомими. Слідство опитує людей із найближчого оточення підозрюваного, зокрема його сусіда по кімнаті та партнера, який проходив операцію зі зміни статі.

Убивство Чарлі Кірка

Нагадаємо, 10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка - праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти. Згодом Трамп повідомив, що той помер.

Пізно ввечері 11 вересня правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві 22-річного студента Тайлера Джеймса Робінсона. За словами Дональда Трампа, затриманню посприяв батько Робінсона, який є пастором. Він переконав сина здатися.

Згодом адміністрація Трампа звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові 58 млн доларів для посилення безпеки посадовців виконавчої та судової гілок влади після вбивства Кірка.

США (24297) вбивство (3209)
Мені сподобались слова підозрюваного в цьому , можливого
вбивства :,, Деяку ненависть неможливо вирішити розмовою".
16.09.2025 13:51 Відповісти
Чим Кірк заважав Робінсону трахатись з мужиком? Вони збираються вбити всіх хто вважає це ненормальним?
16.09.2025 13:55 Відповісти
А коли знайдемо записку виконавця по Траму, де він описуватиме причини замаху і в кінці записки напише, - "Це був я в UVU учора. Вибачте за все це", - ?
16.09.2025 14:03 Відповісти
Мені сподобались слова підозрюваного в цьому , можливого
вбивства :,, Деяку ненависть неможливо вирішити розмовою".
16.09.2025 13:51 Відповісти
Ого, і це щось в тобі пробудило?
Тепер ненависть до москалів також не вирішуватимеш розмовами в коментах?
16.09.2025 14:36 Відповісти
Вуха "візитки Яроша" вилазять всюди.Час здебілізованого суспільства...
16.09.2025 13:52 Відповісти
Чим Кірк заважав Робінсону трахатись з мужиком? Вони збираються вбити всіх хто вважає це ненормальним?
16.09.2025 13:55 Відповісти
Хто ті "вони", про кого ви написали? Невже то демократи і кровожерливі педики?
16.09.2025 15:02 Відповісти
А коли знайдемо записку виконавця по Траму, де він описуватиме причини замаху і в кінці записки напише, - "Це був я в UVU учора. Вибачте за все це", - ?
16.09.2025 14:03 Відповісти
Тоді ж, коли і ти знайдеш свій мозок. Тобто ніколи🤣.
16.09.2025 14:38 Відповісти
Мага-3,14-дари у зовнішній політиці чомусь обрали на роль жертви цивілізовану нормальну європейську країну, і фактично допомагають фюреру Х-уйляндії її знищувати. Абсолютно байдуже, що молодіжного поводиря цих психів, який так запально агітував за Х-уйла, вбили. Америка перетворилася на дурдом, республіканська партія трансформквалася у кодло виродків.
16.09.2025 14:13 Відповісти
По трампу вже раз схибили...другий раз те вже буде занадто...Один ідіот поставив Світ до гори дригом!
16.09.2025 14:26 Відповісти
Довго писали…
16.09.2025 14:27 Відповісти
Ні не залишив її вигадав директор ФБР
https://x.com/FranzMaser/status/1967660412851327193
16.09.2025 14:40 Відповісти
цікаво про медичні докази існування записки - ДБР ФБР-овці поковирялися в ґiвні підозрюваного і знайшли там неперетравлені рештки?
16.09.2025 15:27 Відповісти
 
 