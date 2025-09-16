Підозрюваний у вбивстві Кірка залишив записку про намір скоїти злочин, - ФБР

Підозрюваний у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон залишив записку, в якій зазначав, що планує усунути Кірка.

Про це повідомив директор ФБР Каш Патель в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

За словами Пателя, Робінсон написав: "У мене є можливість усунути Чарлі Кірка і я це зроблю". Коли його запитали, чому, він відповів: "Деяку ненависть неможливо вирішити розмовою".

Записка була знищена, але слідчі зібрали судово-медичні докази її існування та підтвердили зміст через допити свідків. Правоохоронці вважають, що Робінсон діяв наодинці, однак перевіряють можливу причетність інших осіб.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний нібито надіслав друзям повідомлення через Discord, фактично зізнавшись у вбивстві: "Це був я в UVU учора. Вибачте за все це", - йшлося у повідомленні з його акаунта.

Наразі Робінсон офіційно не визнав провину і не співпрацює з ФБР. Мотиви злочину залишаються невідомими. Слідство опитує людей із найближчого оточення підозрюваного, зокрема його сусіда по кімнаті та партнера, який проходив операцію зі зміни статі.

Убивство Чарлі Кірка

Нагадаємо, 10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка - праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти. Згодом Трамп повідомив, що той помер.

Пізно ввечері 11 вересня правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві 22-річного студента Тайлера Джеймса Робінсона. За словами Дональда Трампа, затриманню посприяв батько Робінсона, який є пастором. Він переконав сина здатися.

Згодом адміністрація Трампа звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові 58 млн доларів для посилення безпеки посадовців виконавчої та судової гілок влади після вбивства Кірка.

