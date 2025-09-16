РУС
Покушение на Чарли Кирка в США
Подозреваемый в убийстве Кирка оставил записку о намерении совершить преступление, - ФБР

В США подстрелили ультраправого блогера, соратника Трампа Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон оставил записку, в которой отмечал, что планирует устранить Кирка.

Об этом сообщил директор ФБР Каш Патель в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По словам Пателя, Робинсон написал: "У меня есть возможность устранить Чарли Кирка и я это сделаю". Когда его спросили, почему, он ответил: "Некоторую ненависть невозможно решить разговором".

Записка была уничтожена, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства ее существования и подтвердили содержание через допросы свидетелей. Правоохранители считают, что Робинсон действовал в одиночку, однако проверяют возможную причастность других лиц.

Ранее сообщалось, что подозреваемый якобы отправил друзьям сообщение через Discord, фактически признавшись в убийстве: "Это был я в UVU вчера. Простите за все это", - говорилось в сообщении с его аккаунта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американцы массово теряют работу из-за высмеивания смерти политика Чарли Кирка

Сейчас Робинсон официально не признал вину и не сотрудничает с ФБР. Мотивы преступления остаются неизвестными. Следствие опрашивает людей из ближайшего окружения подозреваемого, в частности его соседа по комнате и партнера, который проходил операцию по смене пола.

Убийство Чарли Кирка

Напомним, 10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Ки рка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты. Впоследствии Трамп сообщил, что тот умер.

Поздно вечером 11 сентября правоохранители задержали по подозрению в убийстве 22-летнего студента Тайлера Джеймса Робинсона. По словам Дональда Трампа, задержанию поспособствовал отец Робинсона, который является пастором. Он убедил сына сдаться.

Впоследствии администрация Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 58 млн долларов для усиления безопасности должностных лиц исполнительной и судебной ветвей власти после убийства Кирка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство подростка на фуникулере: прокурор просит о пожизненном заключении для сотрудника УГО Косово (обновлено)

США (27898) убийство (6605)
Топ комментарии
+6
Мені сподобались слова підозрюваного в цьому , можливого
вбивства :,, Деяку ненависть неможливо вирішити розмовою".
16.09.2025 13:51 Ответить
+3
Чим Кірк заважав Робінсону трахатись з мужиком? Вони збираються вбити всіх хто вважає це ненормальним?
16.09.2025 13:55 Ответить
+3
А коли знайдемо записку виконавця по Траму, де він описуватиме причини замаху і в кінці записки напише, - "Це був я в UVU учора. Вибачте за все це", - ?
16.09.2025 14:03 Ответить
16.09.2025 13:51 Ответить
Ого, і це щось в тобі пробудило?
Тепер ненависть до москалів також не вирішуватимеш розмовами в коментах?
16.09.2025 14:36 Ответить
Вуха "візитки Яроша" вилазять всюди.Час здебілізованого суспільства...
16.09.2025 13:52 Ответить
16.09.2025 13:55 Ответить
Хто ті "вони", про кого ви написали? Невже то демократи і кровожерливі педики?
16.09.2025 15:02 Ответить
16.09.2025 14:03 Ответить
Тоді ж, коли і ти знайдеш свій мозок. Тобто ніколи🤣.
16.09.2025 14:38 Ответить
Мага-3,14-дари у зовнішній політиці чомусь обрали на роль жертви цивілізовану нормальну європейську країну, і фактично допомагають фюреру Х-уйляндії її знищувати. Абсолютно байдуже, що молодіжного поводиря цих психів, який так запально агітував за Х-уйла, вбили. Америка перетворилася на дурдом, республіканська партія трансформквалася у кодло виродків.
16.09.2025 14:13 Ответить
По трампу вже раз схибили...другий раз те вже буде занадто...Один ідіот поставив Світ до гори дригом!
16.09.2025 14:26 Ответить
Довго писали…
16.09.2025 14:27 Ответить
Ні не залишив її вигадав директор ФБР
https://x.com/FranzMaser/status/1967660412851327193
16.09.2025 14:40 Ответить
цікаво про медичні докази існування записки - ДБР ФБР-овці поковирялися в ґiвні підозрюваного і знайшли там неперетравлені рештки?
16.09.2025 15:27 Ответить
 
 