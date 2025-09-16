Подозреваемый в убийстве Кирка оставил записку о намерении совершить преступление, - ФБР

Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон оставил записку, в которой отмечал, что планирует устранить Кирка.

Об этом сообщил директор ФБР Каш Патель в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По словам Пателя, Робинсон написал: "У меня есть возможность устранить Чарли Кирка и я это сделаю". Когда его спросили, почему, он ответил: "Некоторую ненависть невозможно решить разговором".

Записка была уничтожена, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства ее существования и подтвердили содержание через допросы свидетелей. Правоохранители считают, что Робинсон действовал в одиночку, однако проверяют возможную причастность других лиц.

Ранее сообщалось, что подозреваемый якобы отправил друзьям сообщение через Discord, фактически признавшись в убийстве: "Это был я в UVU вчера. Простите за все это", - говорилось в сообщении с его аккаунта.

Сейчас Робинсон официально не признал вину и не сотрудничает с ФБР. Мотивы преступления остаются неизвестными. Следствие опрашивает людей из ближайшего окружения подозреваемого, в частности его соседа по комнате и партнера, который проходил операцию по смене пола.

Убийство Чарли Кирка

Напомним, 10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Ки рка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты. Впоследствии Трамп сообщил, что тот умер.

Поздно вечером 11 сентября правоохранители задержали по подозрению в убийстве 22-летнего студента Тайлера Джеймса Робинсона. По словам Дональда Трампа, задержанию поспособствовал отец Робинсона, который является пастором. Он убедил сына сдаться.

Впоследствии администрация Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 58 млн долларов для усиления безопасности должностных лиц исполнительной и судебной ветвей власти после убийства Кирка.

