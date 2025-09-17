Отец убитой украинки Заруцкой уже прибыл в США, - ГПСУ

Информация о том, что украинские пограничники якобы не выпустили отца Ирины Заруцкой на похороны в США, не соответствует действительности. Мужчина уже прибыл в Америку.

Об этом во время брифинга в Укринформе сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что все предыдущие сообщения и комментарии в СМИ, в частности со ссылкой на зарубежные медиа, являются ложными. "Отец этой девушки не получал отказ в пунктах пропуска, и он не оформлялся до этого в пунктах пропуска на выезд из Украины", - подчеркнул Демченко.

Спикер ГПСУ также уточнил, что отцу Ирины предоставили необходимую консульскую помощь и помогли с оформлением документов для выезда по гуманитарным обстоятельствам. Благодаря этому он смог поехать в США и попрощаться с дочерью.

Демченко выразил соболезнования родным погибшей и призвал медиа публиковать только проверенную информацию, чтобы избежать распространения фейков и лишней паники среди граждан.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что узнает все детали дела.

Трамп также выразил соболезнования семье Ирины Заруцкой.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные медиа в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

