Диверсия в Запорожской области уничтожила 18 офицеров штаба РФ, - Коордштаб

В районе населенного пункта Воскресенка Запорожской области произошла диверсия, в результате которой ликвидированы 18 офицеров оперативного состава штаба 35-й общевойсковой армии России.

Об этом сообщил государственный проект "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

По данным Коордштаба, происшествие произошло еще 30 августа. Возле командного пункта российской армии неизвестные подожгли сухую траву. Пламя быстро распространилось на помещения и блиндажи. Из-за сильного задымления и отравления угарным газом офицеры не смогли спастись.

Также опубликован список ликвидированных военных РФ:

1. Заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, полковник Махотин Илья Константинович, 25.02.1980

2. Заместитель начальника отдела - начальник отделения общего оперативного планирования штаба 35-й ОА, подполковник Шигабутдинов Руслан Гильманович, 25.10.1990

3. Начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, подполковник Пашабеков Дмитрий Александрович, 19.07.1977

4. Старший офицер по математическому моделированию оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сетдаров Рустам Атаджанович, 02.12.1989

5. Офицер отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сулицкий Владимир Иванович, 20.02.1988

6. Начальник топографической службы штаба 35-й ОА, майор Силин Андрей Валерьевич, 20.02.1988

7. Начальник отделения технической защиты информации службы защиты государственной тайны штаба 54-й бригады управления, майор Нитаев Александр Владимирович, 25.12.1984

8. Заместитель начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, майор Кольцов Алексей Вячеславович, 28.02.1988

9. Офицер оперативного отделения отдела инженерных войск 35-й ОА, капитан Дмуха Александр Владимирович 20.02.1979

10. Офицер службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, капитан Панин Владислав Владимирович, 23.01.1996

11. Офицер отдела противовоздушной обороны штаба 35-й ОА, капитан Богданов Андрей Юрьевич, 20.02.1988

12. Офицер отделения разведки штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, старший лейтенант Сивухин Илья Константинович, 07.05.1998

13. Начальник радиогруппы 714-го КРЦ 35-й ОА, лейтенант Яковец Вадим Станиславович, 07.05.1984

Тела еще 5 человек не смогли эвакуировать:

1. Заместитель начальника разведки - Начальник отделения Разведывательного отдела штаба 35-й ОА, подполковник КОНОЙКО Сергей Владимирович, 30.06.1978

2. Помощник оперативного дежурного тер. Центра управления штаба 35-й ОА, майор Филимонихин Владимир Вячеславович, 25.04.1984.

3. Старший офицер оперативного отделения инженерных войск штаба 35-й ОА, старший лейтенант Хорин Алексей Сергеевич, 28.10.1993

4. Начальник группы сбора и обработки информации 714-го КРЦ, капитан Пономарев Семен Андреевич, 14.08.1997

5. Оператор расчета БПЛА "Орлан-10" роты БПЛА 64-й ОМСБр, ФОКИН Юрий Анатольевич, 06.02.1990

