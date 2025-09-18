РУС
Диверсия в Запорожской области уничтожила 18 офицеров штаба РФ, - Коордштаб

армиярф,захватчики,оккупанты,рашисты

В районе населенного пункта Воскресенка Запорожской области произошла диверсия, в результате которой ликвидированы 18 офицеров оперативного состава штаба 35-й общевойсковой армии России.

Об этом сообщил государственный проект "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

По данным Коордштаба, происшествие произошло еще 30 августа. Возле командного пункта российской армии неизвестные подожгли сухую траву. Пламя быстро распространилось на помещения и блиндажи. Из-за сильного задымления и отравления угарным газом офицеры не смогли спастись.

Также опубликован список ликвидированных военных РФ:

1. Заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, полковник Махотин Илья Константинович, 25.02.1980
2. Заместитель начальника отдела - начальник отделения общего оперативного планирования штаба 35-й ОА, подполковник Шигабутдинов Руслан Гильманович, 25.10.1990
3. Начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, подполковник Пашабеков Дмитрий Александрович, 19.07.1977
4. Старший офицер по математическому моделированию оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сетдаров Рустам Атаджанович, 02.12.1989
5. Офицер отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сулицкий Владимир Иванович, 20.02.1988
6. Начальник топографической службы штаба 35-й ОА, майор Силин Андрей Валерьевич, 20.02.1988
7. Начальник отделения технической защиты информации службы защиты государственной тайны штаба 54-й бригады управления, майор Нитаев Александр Владимирович, 25.12.1984

8. Заместитель начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, майор Кольцов Алексей Вячеславович, 28.02.1988
9. Офицер оперативного отделения отдела инженерных войск 35-й ОА, капитан Дмуха Александр Владимирович 20.02.1979
10. Офицер службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, капитан Панин Владислав Владимирович, 23.01.1996
11. Офицер отдела противовоздушной обороны штаба 35-й ОА, капитан Богданов Андрей Юрьевич, 20.02.1988
12. Офицер отделения разведки штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, старший лейтенант Сивухин Илья Константинович, 07.05.1998
13. Начальник радиогруппы 714-го КРЦ 35-й ОА, лейтенант Яковец Вадим Станиславович, 07.05.1984

Тела еще 5 человек не смогли эвакуировать:

1. Заместитель начальника разведки - Начальник отделения Разведывательного отдела штаба 35-й ОА, подполковник КОНОЙКО Сергей Владимирович, 30.06.1978
2. Помощник оперативного дежурного тер. Центра управления штаба 35-й ОА, майор Филимонихин Владимир Вячеславович, 25.04.1984.
3. Старший офицер оперативного отделения инженерных войск штаба 35-й ОА, старший лейтенант Хорин Алексей Сергеевич, 28.10.1993
4. Начальник группы сбора и обработки информации 714-го КРЦ, капитан Пономарев Семен Андреевич, 14.08.1997
5. Оператор расчета БПЛА "Орлан-10" роты БПЛА 64-й ОМСБр, ФОКИН Юрий Анатольевич, 06.02.1990

армия РФ (20585) Координационный штаб (49)
+12
Гарно!
18.09.2025 12:30 Ответить
+10
Мінус 18 п*дарасів - ДОБРОГО РАНКУ УКРАЇНА!!!
18.09.2025 12:36 Ответить
+9
Слава невідомим, підпалившим суху траву!
Дяка Богові, що підтримав вогонь відповідним вітром!
18.09.2025 12:37 Ответить
Гарно!
18.09.2025 12:30 Ответить
подяка невідомим добрим людям
прохання до чортів - добра просмажка кацапсячого м'яса
18.09.2025 12:31 Ответить
Понапивалися *********, от і наслідки для орків!
Смерть, окупантам ************!!
18.09.2025 12:32 Ответить
Серйозна риба 👏
18.09.2025 12:36 Ответить
Мінус 18 п*дарасів - ДОБРОГО РАНКУ УКРАЇНА!!!
показать весь комментарий
18.09.2025 12:36 Ответить
Слава невідомим, підпалившим суху траву!
Дяка Богові, що підтримав вогонь відповідним вітром!
18.09.2025 12:37 Ответить
Здоровʼя усопшим за чемодан хутіна.
18.09.2025 12:38 Ответить
Вдало кинутий недопалок - велика сила
18.09.2025 12:38 Ответить
"Суха трава" хорошо розгорілася, як бавовна ("хлопок")
18.09.2025 12:40 Ответить
Нет на ********* никаких офицеров, при царе может и были а сейчас то не офицеры то ****** рванные.
18.09.2025 12:43 Ответить
Навіть суха трава, з вітром - і то виступили проти окупантів!... А, може, там ще й ********** валялися - як завжди, у кацапів, "как папало...". І пішла детонація...
18.09.2025 12:50 Ответить
Той випадок коли загоряння сухостію принесло велику користь.
18.09.2025 12:50 Ответить
Диве́рсія - навмисні підривні дії проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічних або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 військових об'єктів, а також дії, спрямовані на дезорганізацію управління державних установ та органів місцевого самоуправління в тилу суперника для досягнення певних (часто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 політичних) цілей, або з метою ослаблення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави загалом.

тобто, окуповане запоріжжя, то вже тил підарів?
нас, таки готують до капітуляції?
18.09.2025 13:16 Ответить
Вы, пан, совсем поехали. Не хотите диверсию держите теракт.
Теракт - застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту.
И так: неизвестные террористы совершили теракт на территории Украины. Если это наши. А кто ещё? Они терриристы?
18.09.2025 13:35 Ответить
Це стандартне формулювання. Можна, звичайно, використовувати як при совку. Їхні - підлі шпигуни, наші - герої розвідувальники.
18.09.2025 13:40 Ответить
 
 