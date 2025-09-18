Диверсия в Запорожской области уничтожила 18 офицеров штаба РФ, - Коордштаб
В районе населенного пункта Воскресенка Запорожской области произошла диверсия, в результате которой ликвидированы 18 офицеров оперативного состава штаба 35-й общевойсковой армии России.
Об этом сообщил государственный проект "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
По данным Коордштаба, происшествие произошло еще 30 августа. Возле командного пункта российской армии неизвестные подожгли сухую траву. Пламя быстро распространилось на помещения и блиндажи. Из-за сильного задымления и отравления угарным газом офицеры не смогли спастись.
Также опубликован список ликвидированных военных РФ:
1. Заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, полковник Махотин Илья Константинович, 25.02.1980
2. Заместитель начальника отдела - начальник отделения общего оперативного планирования штаба 35-й ОА, подполковник Шигабутдинов Руслан Гильманович, 25.10.1990
3. Начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, подполковник Пашабеков Дмитрий Александрович, 19.07.1977
4. Старший офицер по математическому моделированию оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сетдаров Рустам Атаджанович, 02.12.1989
5. Офицер отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сулицкий Владимир Иванович, 20.02.1988
6. Начальник топографической службы штаба 35-й ОА, майор Силин Андрей Валерьевич, 20.02.1988
7. Начальник отделения технической защиты информации службы защиты государственной тайны штаба 54-й бригады управления, майор Нитаев Александр Владимирович, 25.12.1984
8. Заместитель начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, майор Кольцов Алексей Вячеславович, 28.02.1988
9. Офицер оперативного отделения отдела инженерных войск 35-й ОА, капитан Дмуха Александр Владимирович 20.02.1979
10. Офицер службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, капитан Панин Владислав Владимирович, 23.01.1996
11. Офицер отдела противовоздушной обороны штаба 35-й ОА, капитан Богданов Андрей Юрьевич, 20.02.1988
12. Офицер отделения разведки штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, старший лейтенант Сивухин Илья Константинович, 07.05.1998
13. Начальник радиогруппы 714-го КРЦ 35-й ОА, лейтенант Яковец Вадим Станиславович, 07.05.1984
Тела еще 5 человек не смогли эвакуировать:
1. Заместитель начальника разведки - Начальник отделения Разведывательного отдела штаба 35-й ОА, подполковник КОНОЙКО Сергей Владимирович, 30.06.1978
2. Помощник оперативного дежурного тер. Центра управления штаба 35-й ОА, майор Филимонихин Владимир Вячеславович, 25.04.1984.
3. Старший офицер оперативного отделения инженерных войск штаба 35-й ОА, старший лейтенант Хорин Алексей Сергеевич, 28.10.1993
4. Начальник группы сбора и обработки информации 714-го КРЦ, капитан Пономарев Семен Андреевич, 14.08.1997
5. Оператор расчета БПЛА "Орлан-10" роты БПЛА 64-й ОМСБр, ФОКИН Юрий Анатольевич, 06.02.1990
