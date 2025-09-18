Диверсія у Запорізькій області знищила 18 офіцерів штабу РФ, - Коордштаб

У районі населеного пункту Воскресенка Запорізької області відбулася диверсія, внаслідок якої ліквідовано 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії Росії.

Про це повідомив державний проєкт "Хочу жити" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

За даними Коордштабу, подія сталася ще 30 серпня. Біля командного пункту російської армії невідомі підпалили суху траву. Полум’я швидко поширилося на приміщення та бліндажі. Через сильне задимлення та отруєння чадним газом офіцери не змогли врятуватися.

Також опублікувано список ліквідованих військових РФ:

1. Заступник начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії 35-ї ОА, полковник Махотін Ілля Костянтинович, 25.02.1980

2. Заступник начальника відділу - начальник відділення загального оперативного планування штабу 35-ї ОА, підполковник Шигабутдінов Руслан Гільманович, 25.10.1990

3. Начальник відділення планування вогневої та ядерної поразки оперативного відділу штабу 35-ї ОА, підполковник Пашабеков Дмитро Олександрович, 19.07.1977

4. Старший офіцер з математичного моделювання оперативного відділу штабу 35-ї ОА, майор Сетдаров Рустам Атаджанович, 02.12.1989

5. Офіцер відділення планування вогневої та ядерної поразки оперативного відділу штабу 35-ї ОА, майор Сулицький Володимир Іванович, 20.02.1988

6. Начальник топографічної служби штабу 35-ї ОА, майор Сілін Андрій Валерійович, 20.02.1988

7. Начальник відділення технічного захисту інформації служби захисту державної таємниці штабу 54-ї бригади управління, майор Нітаєв Олександр Володимирович, 25.12.1984

8. Заступник начальника служби радіоелектронної боротьби штабу 35-ї ОА, майор Кольцов Олексій В'ячеславович, 28.02.1988

9. Офіцер оперативного відділення відділу інженерних військ 35-ї ОА, капітан Дмуха Олександр Володимирович 20.02.1979

10. Офіцер служби радіоелектронної боротьби штабу 35-ї ОА, капітан Панін Владислав Володимирович, 23.01.1996

11. Офіцер відділу протиповітряної оборони штабу 35-ї ОА, капітан Богданов Андрій Юрійович, 20.02.1988

12. Офіцер відділення розвідки штабу відділу ракетних військ та артилерії 35-ї ОА, старший лейтенант Сівухін Ілля Костянтинович, 07.05.1998

13. Начальник радіогрупи 714-го КРЦ 35-ї ОА, лейтенант Яковець Вадим Станіславович, 07.05.1984

Тіла ще 5 людей не змогли евакуювати:

1. Заступник начальника розвідки - Начальник відділення Розвідувального відділу штабу 35-ї ОА, підполковник КОНОЙКО Сергій Володимирович, 30.06.1978

2. Помічник оперативного чергового тер. Центру управління штабу 35-ї ОА, майор Філімонихін Володимир В'ячеславович, 25.04.1984.

3. Старший офіцер оперативного відділення інженерних військ штабу 35-ї ОА, старший лейтенант Хорін Олексій Сергійович, 28.10.1993

4. Начальник групи збору та обробки інформації 714-го КРЦ, капітан Пономарьов Семен Андрійович, 14.08.1997

5. Оператор розрахунку БПЛА "Орлан-10" роти БПЛА 64-й ОМСБр, ФОКІН Юрій Анатолійович, 06.02.1990

