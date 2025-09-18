Канал незаконной перевозки украинцев в локомотивах раскрыли в Польше

Польские пограничники из Медики в Подкарпатском регионе совместно с полицией перекрыли канал незаконной перевозки украинских мужчин в Польшу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что незаконные перевозки организовали украинские машинисты поездов, которые прятали мужчин в локомотивах, направлявшихся в Перемышль.

Представитель пограничного подразделения сообщил, что пограничники в Медыке обнаружили эту схему в 2024 году.

По этому делу были задержаны два украинских машиниста, им предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке и организации незаконного пересечения польской границы.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле сообщила, что водителям грозит до 8 лет лишения свободы.

Сообщается, что мужчины не признали себя виновными в предъявленных обвинениях. Против них будет подан обвинительный акт в суд.

Также в ходе расследования установлено, что подозреваемые получали не менее 10 000 долларов с каждого лица, которое перевозили.

Дело продолжается, также возможны дальнейшие аресты.

Кроме того, в связи с этим делом задержаны также двое граждан Украины, которые въехали в ЕС через обнаруженный канал контрабанды.

Украинцев задержали в Польше и обвинили в незаконном пересечении границы путем обмана и в сотрудничестве с другими лицами. Оба мужчины признали обвинения и объяснили, что их действия были мотивированы желанием избежать призыва в армию.