Канал незаконного перевезення українців у локомотивах викрили в Польщі

Польські прикордонники з Медики у Підкарпатському регіоні спільно з поліцією перекрили канал незаконного перевезення українських чоловіків до Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що незаконні перевезення організували українські машиністи потягів, які ховали чоловіків у локомотивах, що прямували до Перемишля.

Речник прикордонного підрозділу повідомив, що прикордонники в Медиці виявили цю схему у 2024 році.

У цій справі було затримано двох українських машиністів, їм висунуто звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні та організації незаконного перетину польського кордону.

Речниця окружної прокуратури в Перемишлі повідомила, що водіям загрожує до 8 років позбавлення волі.

Повідомляється, що чоловіки не визнали себе винними у висунутих звинуваченнях. Проти них буде подано обвинувальний акт до суду.

Також під час розслідування встановлено, що підозрювані отримували щонайменше 10 000 доларів з кожної особи, яку перевозили.

Справа триває, також можливі подальші арешти.

Крім того, у зв'язку з цією справою затримано також двох громадян України, які в'їхали до ЄС через виявлений канал контрабанди.

Українців затримали в Польщі і звинуватили в незаконному перетині кордону шляхом обману та у співпраці з іншими особами. Обидва чоловіки визнали звинувачення і пояснили, що їхні дії були мотивовані бажанням уникнути призову до армії .