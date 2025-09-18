Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам

Президент Владимир Зеленский 17 сентября подписал законопроект №11533, который ограничивает доступ к информации из публичных реестров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, закон опубликован в издании "Голос Украины".

Так, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11533, который Верховная Рада приняла 21 августа во втором чтении и в целом. Речь идет о Законе "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров" от 29 августа 2024 года.

Согласно закону, ограничивается доступ к сведениям в ряде публичных электронных реестров. В частности, к тем, которые касаются "обеспечения национальной безопасности и обороны", а также к информации о месте расположения и кадастровом номере недвижимого имущества всех юридических лиц.

Также читайте: Рада закрыла доступ к реестру недвижимости после публикаций об имуществе топ-чиновников, приобретенном во время войны

Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков скроют от публичного доступа, все юридические лица могут в реестрах указывать любой контактный адрес, который необязательно является фактическим, также ограничат доступ к информации об объектах интеллектуальной собственности.

Также, согласно закону, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью законопроекта является повышение безопасности деятельности оборонных предприятий путем ограничения доступа к данным реестров о местонахождении объектов недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих таким предприятиям, и сведений об объектах интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны.

В ЦПД отмечали, что такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в частности коррупционных.