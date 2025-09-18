РУС
Новости Доступ к публичным реестрам
1 571 15

Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам

Зеленский подписал законопроект, ограничивающий доступ к публичным реестрам

Президент Владимир Зеленский 17 сентября подписал законопроект №11533, который ограничивает доступ к информации из публичных реестров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, закон опубликован в издании "Голос Украины".

Так, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11533, который Верховная Рада приняла 21 августа во втором чтении и в целом. Речь идет о Законе "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров" от 29 августа 2024 года.

Согласно закону, ограничивается доступ к сведениям в ряде публичных электронных реестров. В частности, к тем, которые касаются "обеспечения национальной безопасности и обороны", а также к информации о месте расположения и кадастровом номере недвижимого имущества всех юридических лиц.

Также читайте: Рада закрыла доступ к реестру недвижимости после публикаций об имуществе топ-чиновников, приобретенном во время войны

Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков скроют от публичного доступа, все юридические лица могут в реестрах указывать любой контактный адрес, который необязательно является фактическим, также ограничат доступ к информации об объектах интеллектуальной собственности.

Также, согласно закону, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью законопроекта является повышение безопасности деятельности оборонных предприятий путем ограничения доступа к данным реестров о местонахождении объектов недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих таким предприятиям, и сведений об объектах интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны.

В ЦПД отмечали, что такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в частности коррупционных.

Топ комментарии
+11
Ібо нєфіг холопам знати, що пани витворяють!
18.09.2025 16:12 Ответить
18.09.2025 16:12 Ответить
+7
З перевірками доброчесності та декларуванням вже "розібралися". Тепер з майном....
18.09.2025 16:07 Ответить
18.09.2025 16:07 Ответить
+7
все робиться для боротьби з корупцією)
18.09.2025 16:12 Ответить
18.09.2025 16:12 Ответить
З перевірками доброчесності та декларуванням вже "розібралися". Тепер з майном....
18.09.2025 16:07 Ответить
18.09.2025 16:07 Ответить
Діставайте картонкову дипломатію
18.09.2025 16:07 Ответить
18.09.2025 16:07 Ответить
все робиться для боротьби з корупцією)
18.09.2025 16:12 Ответить
18.09.2025 16:12 Ответить
З антікорупцією...
18.09.2025 17:26 Ответить
18.09.2025 17:26 Ответить
Ібо нєфіг холопам знати, що пани витворяють!
18.09.2025 16:12 Ответить
18.09.2025 16:12 Ответить
Ібо нєхрен заздрити.Менше знаєте-краще спите
18.09.2025 16:13 Ответить
18.09.2025 16:13 Ответить
Поки що спите, поки є де і на чім
18.09.2025 16:22 Ответить
18.09.2025 16:22 Ответить
а це вже близько...
18.09.2025 16:25 Ответить
18.09.2025 16:25 Ответить
Семимильними шагами по протоптаній кацапами дорожці! Методички ж вже відпрацьовані, залишилось тільки втілити в життя.
Цікаво, а лох-виборець розуміє до чого все йде?
18.09.2025 16:15 Ответить
18.09.2025 16:15 Ответить
таке враження що у нас цар ампіратор з боліт а голоборотьки ставленики та губернатор,все як під копірку навіть морди ...
18.09.2025 16:27 Ответить
18.09.2025 16:27 Ответить
Сцяки а не презэдэнт.
18.09.2025 16:20 Ответить
18.09.2025 16:20 Ответить
Я бачу вище недолугі коментарі. Народ, підприємство працює для війська, а дані про земельну ділянку, яку воно займає, включно із координатами на місцевості, у публічному доступі. Це треба було зробити вже давно.
18.09.2025 16:25 Ответить
18.09.2025 16:25 Ответить
точно,щоб не можна було зашквари викривати через майнові реєстри і доводити що зелупонь неймовірно збагатилася за час війни....
18.09.2025 16:29 Ответить
18.09.2025 16:29 Ответить
Це вже не публічни реєстри, а щось інше.
18.09.2025 17:25 Ответить
18.09.2025 17:25 Ответить
73% Вам ваший Зе дав за щоку, смокчіть
18.09.2025 17:30 Ответить
18.09.2025 17:30 Ответить
 
 