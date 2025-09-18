УКР
Зеленський підписав закон, що обмежує доступ до публічних реєстрів

Зеленський підписав законопроєкт, що обмежує доступ до публічних реєстрів

Президент Володимир Зеленський 17 вересня підписав законопроєкт №11533, який обмежує доступ до інформації з публічних реєстрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, закон опубліковано у виданні "Голос України".

Так, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11533, який Верховна Рада ухвалила 21 серпня в другому читанні та в цілому. Йдеться про Закон "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів" від 29 серпня 2024 року.

Згідно із законом, обмежується доступ до відомостей у низці публічних електронних реєстрів. Зокрема, до тих, які стосуються "забезпечення національної безпеки і оборони", а також до інформації про місце розташування та кадастровий номер нерухомого майна всіх юридичних осіб.

Також читайте: Рада закрила доступ до реєстру нерухомості після публікацій про майно топпосадовців, придбане під час війни

Відповідно до змін, замість точної адреси в публічних реєстрах дозволяється зазначати лише область, район і місто, кадастрові номери земельних ділянок приховають від публічного доступу, всі юридичні особи можуть у реєстрах вказувати будь-яку контактну адресу, яка необов’язково є фактичною, також обмежать доступ до інформації про об’єкти інтелектуальної власності.

Також, згідно із законом, обмежується доступ до відомостей про об’єкти інтелектуальної власності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що метою законопроєкту є підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств шляхом обмеження доступу до даних реєстрів про місцезнаходження об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, які належать таким підприємствам, та відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони.

У ЦПК зауважували, що такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних.

закон (2892) Зеленський Володимир (25502) реєстр (873)
Ібо нєфіг холопам знати, що пани витворяють!
показати весь коментар
18.09.2025 16:12
З перевірками доброчесності та декларуванням вже "розібралися". Тепер з майном....
показати весь коментар
18.09.2025 16:07
все робиться для боротьби з корупцією)
показати весь коментар
18.09.2025 16:12
З перевірками доброчесності та декларуванням вже "розібралися". Тепер з майном....
показати весь коментар
18.09.2025 16:07
Діставайте картонкову дипломатію
показати весь коментар
18.09.2025 16:07
все робиться для боротьби з корупцією)
показати весь коментар
18.09.2025 16:12
З антікорупцією...
показати весь коментар
18.09.2025 17:26
Ібо нєфіг холопам знати, що пани витворяють!
показати весь коментар
18.09.2025 16:12
Ібо нєхрен заздрити.Менше знаєте-краще спите
показати весь коментар
18.09.2025 16:13
Поки що спите, поки є де і на чім
показати весь коментар
18.09.2025 16:22
а це вже близько...
показати весь коментар
18.09.2025 16:25
Семимильними шагами по протоптаній кацапами дорожці! Методички ж вже відпрацьовані, залишилось тільки втілити в життя.
Цікаво, а лох-виборець розуміє до чого все йде?
Цікаво, а лох-виборець розуміє до чого все йде?
показати весь коментар
18.09.2025 16:15
таке враження що у нас цар ампіратор з боліт а голоборотьки ставленики та губернатор,все як під копірку навіть морди ...
показати весь коментар
18.09.2025 16:27
Сцяки а не презэдэнт.
показати весь коментар
18.09.2025 16:20
Я бачу вище недолугі коментарі. Народ, підприємство працює для війська, а дані про земельну ділянку, яку воно займає, включно із координатами на місцевості, у публічному доступі. Це треба було зробити вже давно.
показати весь коментар
18.09.2025 16:25
точно,щоб не можна було зашквари викривати через майнові реєстри і доводити що зелупонь неймовірно збагатилася за час війни....
показати весь коментар
18.09.2025 16:29
Це вже не публічни реєстри, а щось інше.
показати весь коментар
18.09.2025 17:25
73% Вам ваший Зе дав за щоку, смокчіть
показати весь коментар
18.09.2025 17:30
Единственное спасение Украины - привести к власти украинского Ли Куан Ю, который выметет всю нечисть из президентского квартала, кабмина, рады, всех министерств, юстиции, районных и областных рад, и бюджетных организаций.
показати весь коментар
18.09.2025 17:37
 
 