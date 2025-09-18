Зеленський підписав закон, що обмежує доступ до публічних реєстрів

Президент Володимир Зеленський 17 вересня підписав законопроєкт №11533, який обмежує доступ до інформації з публічних реєстрів.

Так, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11533, який Верховна Рада ухвалила 21 серпня в другому читанні та в цілому. Йдеться про Закон "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів" від 29 серпня 2024 року.

Згідно із законом, обмежується доступ до відомостей у низці публічних електронних реєстрів. Зокрема, до тих, які стосуються "забезпечення національної безпеки і оборони", а також до інформації про місце розташування та кадастровий номер нерухомого майна всіх юридичних осіб.

Відповідно до змін, замість точної адреси в публічних реєстрах дозволяється зазначати лише область, район і місто, кадастрові номери земельних ділянок приховають від публічного доступу, всі юридичні особи можуть у реєстрах вказувати будь-яку контактну адресу, яка необов’язково є фактичною, також обмежать доступ до інформації про об’єкти інтелектуальної власності.

Також, згідно із законом, обмежується доступ до відомостей про об’єкти інтелектуальної власності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що метою законопроєкту є підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств шляхом обмеження доступу до даних реєстрів про місцезнаходження об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, які належать таким підприємствам, та відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони.

У ЦПК зауважували, що такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних.