На фронте зафиксировано 100 боестолкновений, 43 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 100 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности - Новая Гута, Ясная Поляна, Середина-Буда, Кучеровка, Бояро-Лежачи Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 8 боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес пять авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Глубокого и Волчанска. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска и Новоосинового.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Заречное. Два боевых столкновения продолжаются.

Три вражеские атаки отбили Силы обороны на Сиверском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки и атаковал в сторону Ямполя, Выемки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник два раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Плещиевки, Русина Яра. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и в сторону Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 39 атак противника, до сих пор бои продолжаются в семи локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сичневое, Воскресенка, Камышеваха, Терновое, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Березового. Силы обороны отбили 10 вражеских штурмов, еще пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки, Степногорска, Плавней.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях - без изменений.