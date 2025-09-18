На фронті зафіксовано 100 боєзіткнень, 43 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

З початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 100 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Нова Гута, Ясна Поляна, Середина-Буда, Кучерівка, Бояро-Лежачі Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 8 бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав п’ять авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 108 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Глибокого та Вовчанська. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Зарічне. Два бойові зіткнення тривають.

Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки та атакував в бік Ямполя, Виїмки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру. Два бойові зіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск та відбили 39 атак противника, досі бої тривають у семи локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Березового. Сили оборони відбили 10 ворожих штурмів, ще п’ять бойових зіткнень досі тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки, Степногірська, Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків — без змін.