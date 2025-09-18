Экс-премьер Польши Миллер назвал Зеленского "российской портянкой". Посольство Украины назвало это неприемлемым
Посольство Украины в Польше заявило о неприемлемости заявлений бывшего польского премьер-министра Лешека Миллера, который накануне назвал украинского президента Владимира Зеленского "типичной российской портянкой", то есть марионеткой.
Об этом говорится в заявлении дипведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Что сказал Миллер?
Комментарий относительно лидера Украины Лешек Миллер сделал в интервью польскому Radio Zet, его цитируют польские СМИ.
Миллер раскритиковал Зеленского за его слова в интервью Sky News 16 сентября о том, что Польша не сможет спасти свое население в случае массированной атаки РФ.
"Целью президента Владимира Зеленского является вызвать коллективную вооруженную реакцию НАТО. То есть чтобы солдаты стран-членов НАТО появились в Украине и начали прямую борьбу с Россией. Это типичная "российская портянка"... Человек, который распространяет российскую пропаганду и говорит, что Польша беззащитна, является "российской портянкой"", - прокомментировал это заявление Лешек Миллер.
Отметим, что "российской портянкой" в Польше называют тех, кто, по мнению вещателя, осуществляет пропагандистскую деятельность в пользу РФ или способствует ей, является марионеткой Кремля.
Реакция посольства Украины
В посольстве Украины в Польше такое заявление Лешека Миллера назвали "провокационным и неприемлемым", тем более накануне важного визита в Киев вице-премьер-министра, министра национальной обороны Республики Польша.
Там расценили это как "попытку подорвать взаимное уважение и доверие, которые являются основой конструктивных и стратегических отношений между Украиной и Польшей".
"Украина, которая уже 1303 дня оказывает отпор полномасштабной агрессии России, первой предложила Польше практическую помощь после провокационной российской атаки в ночь с 9 на 10 сентября. Мы все должны учитывать реальные факты. С удовольствием отмечаем, что уже есть реальные шаги в направлении укрепления сотрудничества и безопасности Украины и Польши", - отметили в дипведомстве.
В посольстве добавили, что безопасность основывается на конкретных, реальных действиях, а не на пустой риторике, и каждый практический шаг на пути к сотрудничеству, укреплении оборонных возможностей и защите жизни имеет реальную ценность.
У 1787 році при відвіданні https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катериною II міста https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова під час поїздки на південь за протекцією https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григорія Потьомкіна нею був прийнятий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Іошуа Цейтлін з проханням від шкловських юдеїв про припинення вживання в офіційних документах принизливого для них слова «жиди». Катерина дала згоду на це, наказавши використовувати в офіційних паперах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Російської імперії лише слово « https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 євреї » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-20 [ 20 ] .
один постріл, одне влучання!
тільки онуча, це не маріонетка!
це, портянка! вонюча кацапська портянка!
буба, звичайно, сукин син, ала це наш сукин син(с), і лаяти можем його тільки ми, а не якісь там старі пирдуни пшеки.
А я все думаю, що найвагоміше у ненависті Трампа до зЄ- те що він не допоміг тоді давно на першому терміні у часи справи з імпічментом .
Чи те, що країною ПРи зЄ ПРавить актив кремля Козир ( англ trump) ?
Адже кремль одночасно затіяв дві спецоперації - Трампа завели на шоу для популяризації до виборів президента США. А зЄ на ІНТЕР, як майбутнього Буратіно щобзлигати його там з Єрмаком . (Козирем-trumpom) ...
Можливо, і Зеленський і не "російська онуча", але, напевно, в атмосфері, в оточенні Президента, в уряді, у ВР сморід від "русских портянок", який доходить до Польщі.
Тим більше до таких як експрем'єр Польщі Міллер - після відставки політики здебільшого стають мудрішими і відвертішими...
Щодо слів Зеленського Що "Польща не зможе врятувати своє населення в разі масованої атаки РФ", то справді Польща не зможе себе захистити, як і не змогла себе захистити у вересні 1939 року. Хоча б тому, що в громадській думці поляків хаос, плутанина - поляки не можуть розібратися, хто у них ворог: Україна, чи Росія.
Надто пізно. Все сталося до того. Два хижаки поділили Європу.
А від Мюнхена38 отримала частину земель Чехословаччини - "Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина" - пунк 3
Вся Європа була в мереживі договорів взаємодопомоги...
Так що Вчи дебіл історію!!! Тому що "В твої тупій голові хаос" навіть без "перегляду марафону" - це Rybikу
В чому проблема?
Лешек Міллер
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
Займає проросійську позицію та поширює кремлівські наративи [https://www.onet.pl/informacje/demagog/leszek-miller-powiela-rosyjska-propagande-demagog-sprawdza/5m65dwv,30bc1058 [1]]. Зокрема в інтерв'ю 25 лютого 2025 року заявив, що українські націоналістичні формування нібито жорстоко вбили 16 тис. російськомовних українців, що буцімто стало причиною повномасштабного російського вторгнення в Україну