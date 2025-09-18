РУС
3 150 56

Экс-премьер Польши Миллер назвал Зеленского "российской портянкой". Посольство Украины назвало это неприемлемым

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер

Посольство Украины в Польше заявило о неприемлемости заявлений бывшего польского премьер-министра Лешека Миллера, который накануне назвал украинского президента Владимира Зеленского "типичной российской портянкой", то есть марионеткой.

Об этом говорится в заявлении дипведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Что сказал Миллер?

Комментарий относительно лидера Украины Лешек Миллер сделал в интервью польскому Radio Zet, его цитируют польские СМИ.

Миллер раскритиковал Зеленского за его слова в интервью Sky News 16 сентября о том, что Польша не сможет спасти свое население в случае массированной атаки РФ.

"Целью президента Владимира Зеленского является вызвать коллективную вооруженную реакцию НАТО. То есть чтобы солдаты стран-членов НАТО появились в Украине и начали прямую борьбу с Россией. Это типичная "российская портянка"... Человек, который распространяет российскую пропаганду и говорит, что Польша беззащитна, является "российской портянкой"", - прокомментировал это заявление Лешек Миллер.

Отметим, что "российской портянкой" в Польше называют тех, кто, по мнению вещателя, осуществляет пропагандистскую деятельность в пользу РФ или способствует ей, является марионеткой Кремля.

Реакция посольства Украины

В посольстве Украины в Польше такое заявление Лешека Миллера назвали "провокационным и неприемлемым", тем более накануне важного визита в Киев вице-премьер-министра, министра национальной обороны Республики Польша.

Там расценили это как "попытку подорвать взаимное уважение и доверие, которые являются основой конструктивных и стратегических отношений между Украиной и Польшей".

"Украина, которая уже 1303 дня оказывает отпор полномасштабной агрессии России, первой предложила Польше практическую помощь после провокационной российской атаки в ночь с 9 на 10 сентября. Мы все должны учитывать реальные факты. С удовольствием отмечаем, что уже есть реальные шаги в направлении укрепления сотрудничества и безопасности Украины и Польши", - отметили в дипведомстве.

В посольстве добавили, что безопасность основывается на конкретных, реальных действиях, а не на пустой риторике, и каждый практический шаг на пути к сотрудничеству, укреплении оборонных возможностей и защите жизни имеет реальную ценность.

Топ комментарии
+26
Велика повага за правду про боневтіка.Нове поганяло оніуча оманська
показать весь комментарий
18.09.2025 19:34 Ответить
+15
А що не так? Воно як було зросійщене жиденя, таке і лишилось.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:37 Ответить
+13
лешек міллер снайпер!
один постріл, одне влучання!
тільки онуча, це не маріонетка!
це, портянка! вонюча кацапська портянка!
показать весь комментарий
18.09.2025 19:37 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 19:33 Ответить
Велика повага за правду про боневтіка.Нове поганяло оніуча оманська
показать весь комментарий
18.09.2025 19:34 Ответить
важливо з якою метою він назвав онучею? Чого домагається? Явно не збільшення допомоги і підтримки Україні. То може той пан друга онуча?
показать весь комментарий
18.09.2025 19:50 Ответить
Коли польський політик хоче образити іншого, він називає його російською онучею.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:52 Ответить
Де ти побачив образу?Ти іншої думки про оманського зрадника?То була констатація факту.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:56 Ответить
?
показать весь комментарий
18.09.2025 19:57 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 20:08 Ответить
це не кшалт нашого вислову "рука кремля"
показать весь комментарий
18.09.2025 19:58 Ответить
Там, на початку (усіх цих висловлювань найвеличнішого та його дій), дещо "оманське" жевріє, а решта - то тільки наслідки, але й таке трактування теж непагане (як констатація факту)...
показать весь комментарий
18.09.2025 19:35 Ответить
Потужна потужність Zебидла ...
показать весь комментарий
18.09.2025 19:56 Ответить
Тупий вонючий потняк.Фу,***.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:37 Ответить
А що не так? Воно як було зросійщене жиденя, таке і лишилось.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:37 Ответить
Зросійщені жиди називаються євреї. Починаючи з "Катерини" другої.

У 1787 році при відвіданні https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катериною II міста https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова під час поїздки на південь за протекцією https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григорія Потьомкіна нею був прийнятий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Іошуа Цейтлін з проханням від шкловських юдеїв про припинення вживання в офіційних документах принизливого для них слова «жиди». Катерина дала згоду на це, наказавши використовувати в офіційних паперах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Російської імперії лише слово « https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 євреї » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-20 [ 20 ] .
показать весь комментарий
18.09.2025 19:45 Ответить
лешек міллер снайпер!
один постріл, одне влучання!
тільки онуча, це не маріонетка!
це, портянка! вонюча кацапська портянка!
показать весь комментарий
18.09.2025 19:37 Ответить
боротьба с дронами довела це ,4 з 20
показать весь комментарий
18.09.2025 19:39 Ответить
це ще добре слово
показать весь комментарий
18.09.2025 19:39 Ответить
Наскільки я знаю, що онучі, як і чоботи мають мати пару.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:39 Ответить
Лапті-онучі пари не мають, вони всі під одну свинячу копиту.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:49 Ответить
Якщо свинячу, то ратицю, в не копито...
показать весь комментарий
18.09.2025 20:00 Ответить
В наших поросятках так, а у тої худоби копита... "Урус хынзыр киши, адам дегиль!"© ".... свинячоподібне, не людина!" - ВІКОВЕ прислів'я всіх Тюркських Тілі(Мов), починаючи з Къырымтатар Тили... З самою свинею не дуже пов'язано, а от з чортами...
показать весь комментарий
18.09.2025 20:07 Ответить
портянка прикольная штука. ДМБ 88-90
показать весь комментарий
18.09.2025 19:40 Ответить
Вот потому ты для Моряков, вместе с портянкой, "сапог". 91-93, а в семье Военных в Потсдаме родился в 72-м и от Германии до Владивостока, а оттуда до Ужгорода прокатали и ВИДЕЛИ, что такое совковые "сапоги". А служил на Кораблях, на Камчатке.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:51 Ответить
Щось мені здається, що тут, у цього дегенерата, багато однодумців,)
показать весь комментарий
18.09.2025 19:40 Ответить
Бо ідіоти на кшталт Frenk Rex бачили його Голобородьком, а розумні - торпедою у напрямку державності України. Торпеда досягла своєї цілі, а тепер ідіоти прозрівають і скулять серед уламків і пожежі. Але вже занадто піздно.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:43 Ответить
Ну так правильно все сказав!
показать весь комментарий
18.09.2025 19:41 Ответить
Це ми і так знаємо, особливо після Оману. Але справа в тім, що:
буба, звичайно, сукин син, ала це наш сукин син(с), і лаяти можем його тільки ми, а не якісь там старі пирдуни пшеки.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:42 Ответить
Можеш цілувати в жопу свого сукина сина,за всих тут не розписуйся тупий зебуїн.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:43 Ответить
Дрищ, ну шо ти розкукурікався? Прибери від себе зеркало і не розмовляй з собою, а то якщо санітари замітять то знов згвалтують тебе. В збоченій формі. Всією зміною.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:55 Ответить
Нявко, вже всі побачили, що ти лизун, так що змагання в ослоумії безрезультатні.
показать весь комментарий
18.09.2025 20:08 Ответить
вічнолівий соціаліст а щось -таки соображає?
А я все думаю, що найвагоміше у ненависті Трампа до зЄ- те що він не допоміг тоді давно на першому терміні у часи справи з імпічментом .
Чи те, що країною ПРи зЄ ПРавить актив кремля Козир ( англ trump) ?
Адже кремль одночасно затіяв дві спецоперації - Трампа завели на шоу для популяризації до виборів президента США. А зЄ на ІНТЕР, як майбутнього Буратіно щобзлигати його там з Єрмаком . (Козирем-trumpom) ...
показать весь комментарий
18.09.2025 19:43 Ответить
вовка не агент - надто тупий . Він виконавець завдання агента .
показать весь комментарий
18.09.2025 19:44 Ответить
може й так...але чи шановний пан не пара тієї онучі?
показать весь комментарий
18.09.2025 19:43 Ответить
Експрем'єр Польщі Міллер назвав Зеленського "російською онучею".
Можливо, і Зеленський і не "російська онуча", але, напевно, в атмосфері, в оточенні Президента, в уряді, у ВР сморід від "русских портянок", який доходить до Польщі.

Тим більше до таких як експрем'єр Польщі Міллер - після відставки політики здебільшого стають мудрішими і відвертішими...

Щодо слів Зеленського Що "Польща не зможе врятувати своє населення в разі масованої атаки РФ", то справді Польща не зможе себе захистити, як і не змогла себе захистити у вересні 1939 року. Хоча б тому, що в громадській думці поляків хаос, плутанина - поляки не можуть розібратися, хто у них ворог: Україна, чи Росія.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:43 Ответить
Вчи дебіл історію!!!Що могла зробити Польща проти Германії і совка?В твої тупій голові хаос після перегляду марафона
показать весь комментарий
18.09.2025 19:46 Ответить
наразі саме ти виглядаєш дебілом...бо факти, які виклав чолов'яга, річ уперта...захистити себе не змогли в 1939...а ситуація співставна з нашою в 2022...і дехто так і казав: що можна зробити проти росії, але ж стоїмо... Тай стосовно того що поляки не можуть розібратись "хто у них ворог: Україна, чи Росія" тільки дурень буде сперечатись...тож твоя згадка про марафон це обмовочка по Фрейду
показать весь комментарий
18.09.2025 19:56 Ответить
Вчіть дебіли історію!!!Яке було співвідношення сил союзу совка і Германіі проти Польщі,котрій ніхто не допоміг?А потім будеш писати маячню про схожість з 2022р
показать весь комментарий
18.09.2025 20:02 Ответить
синку, твій рівень невігластва настільки високий, а рівень культури настільки низкий, що це нічого крім посмішки не викликає
показать весь комментарий
18.09.2025 20:03 Ответить
Твої знання про події 1939р дорівнюють нулю
показать весь комментарий
18.09.2025 20:07 Ответить
Що могла зробити Польща проти Германії і совка ? У 1939 році не могла - вже було пізно.

Надто пізно. Все сталося до того. Два хижаки поділили Європу.

А від Мюнхена38 отримала частину земель Чехословаччини - "Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина" - пунк 3
Вся Європа була в мереживі договорів взаємодопомоги...

Так що Вчи дебіл історію!!! Тому що "В твої тупій голові хаос" навіть без "перегляду марафону" - це Rybikу
показать весь комментарий
18.09.2025 20:04 Ответить
Яка схожість між подіями 1939р і сьогоденням?
показать весь комментарий
18.09.2025 20:09 Ответить
Ну да, земакака ж жидяра, який продався мацквє у 1997-му й опущенцем його дрочили-дресирували в саунах "на камеру" 20 років.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:54 Ответить
А я думав, це тільки мені, так здається...
показать весь комментарий
18.09.2025 19:45 Ответить
Дєд назвав речі своїми іменами.
В чому проблема?
показать весь комментарий
18.09.2025 19:47 Ответить
у тому що вірний путінець діє за законами жанру KGB- так зараз діють боти Подляка , під ультра антиєврейськими гаслами або й польськими - ВОРОЖНЕЧА УКРАЇНЦІВ СПЛАЧІВАЄТ РАШІЗМ
показать весь комментарий
18.09.2025 19:55 Ответить
він, звісно, сучий син..але це наш сучий син(с)
показать весь комментарий
18.09.2025 20:01 Ответить
Випросив таки Боневтін - нефіг лякати поляків силою Путіна! Воно не завжди розуміє що воно патякає...
показать весь комментарий
18.09.2025 19:53 Ответить
Українці в Польші вже протестують ?
показать весь комментарий
18.09.2025 19:59 Ответить
Расєйска онуча то у поляків,а в українців - кремлівська смоктулька!
показать весь комментарий
18.09.2025 20:01 Ответить
Все життя розмовляв кацапським язиком, відносив себе до кацапського світу, і все доросле життя на медійній сцені боровся з усім українським. І мудрий нарід вибрав таке під час війни з кацапами Верховним Головнокомандуючем.
показать весь комментарий
18.09.2025 20:03 Ответить
Все вірно він сказав - тільки ще дуже м'яко!
показать весь комментарий
18.09.2025 20:04 Ответить
він мав на увазі "парашною партянкою" )) всим вже мозолі вона натерла!
показать весь комментарий
18.09.2025 20:05 Ответить
Та ладно , хватить язиками мірятись , зайчики.Обидвоє ви праві : і онуча про нату, і ната про онучу.Помили ноги й в люлю спати ,таймерлани мамкині.
показать весь комментарий
18.09.2025 20:06 Ответить
ну і для чого було говорити що Польща не зможе врятувати своє населення від рф? Поляки вони такі, мовчати не будуть.
показать весь комментарий
18.09.2025 20:06 Ответить
смішно читати довбнів які радіють висеру кремлівської консерви

Лешек Міллер
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
Займає проросійську позицію та поширює кремлівські наративи [https://www.onet.pl/informacje/demagog/leszek-miller-powiela-rosyjska-propagande-demagog-sprawdza/5m65dwv,30bc1058 [1]]. Зокрема в інтерв'ю 25 лютого 2025 року заявив, що українські націоналістичні формування нібито жорстоко вбили 16 тис. російськомовних українців, що буцімто стало причиною повномасштабного російського вторгнення в Україну
показать весь комментарий
18.09.2025 20:07 Ответить
👍
показать весь комментарий
18.09.2025 20:08 Ответить
 
 