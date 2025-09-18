Экс-премьер Польши Миллер назвал Зеленского "российской портянкой". Посольство Украины назвало это неприемлемым

Посольство Украины в Польше заявило о неприемлемости заявлений бывшего польского премьер-министра Лешека Миллера, который накануне назвал украинского президента Владимира Зеленского "типичной российской портянкой", то есть марионеткой.

Об этом говорится в заявлении дипведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Что сказал Миллер?

Комментарий относительно лидера Украины Лешек Миллер сделал в интервью польскому Radio Zet, его цитируют польские СМИ.

Миллер раскритиковал Зеленского за его слова в интервью Sky News 16 сентября о том, что Польша не сможет спасти свое население в случае массированной атаки РФ.

"Целью президента Владимира Зеленского является вызвать коллективную вооруженную реакцию НАТО. То есть чтобы солдаты стран-членов НАТО появились в Украине и начали прямую борьбу с Россией. Это типичная "российская портянка"... Человек, который распространяет российскую пропаганду и говорит, что Польша беззащитна, является "российской портянкой"", - прокомментировал это заявление Лешек Миллер.

Отметим, что "российской портянкой" в Польше называют тех, кто, по мнению вещателя, осуществляет пропагандистскую деятельность в пользу РФ или способствует ей, является марионеткой Кремля.

Реакция посольства Украины

В посольстве Украины в Польше такое заявление Лешека Миллера назвали "провокационным и неприемлемым", тем более накануне важного визита в Киев вице-премьер-министра, министра национальной обороны Республики Польша.

Там расценили это как "попытку подорвать взаимное уважение и доверие, которые являются основой конструктивных и стратегических отношений между Украиной и Польшей".

"Украина, которая уже 1303 дня оказывает отпор полномасштабной агрессии России, первой предложила Польше практическую помощь после провокационной российской атаки в ночь с 9 на 10 сентября. Мы все должны учитывать реальные факты. С удовольствием отмечаем, что уже есть реальные шаги в направлении укрепления сотрудничества и безопасности Украины и Польши", - отметили в дипведомстве.

В посольстве добавили, что безопасность основывается на конкретных, реальных действиях, а не на пустой риторике, и каждый практический шаг на пути к сотрудничеству, укреплении оборонных возможностей и защите жизни имеет реальную ценность.

