Линия безопасности Польши проходит на линии фронта в Украине, - министр обороны Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о важности сотрудничества с Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Линия безопасности Польши проходит на линии фронта в Украине. Я полностью осознаю это и думаю, что для многих, кто пытается об этом забыть где-то в Польше, в мире, нужно еще раз это осознать. Для этого нужно наше сотрудничество, и мы должны его усилить в области приобретения возможностей и совместных инициатив", - отметил он на пресс-конференции в Киеве.

Глава Минобороны Польши отметил необходимость использования всех возможностей Польши, Украины и Европы, чтобы реализовывать сотрудничество предприятий, совместные инициативы, строительство заводов.

"Мы имеем большую армию и хотим воспользоваться уже большим опытом украинской армии. Эта война изменила поле боя, изменила восприятие, стратегию, привлечение сил и средств", - добавил Косиняк-Камыш.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша усилят сотрудничество между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители обеих вооруженных сил.

