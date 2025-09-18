РУС
Линия безопасности Польши проходит на линии фронта в Украине, - министр обороны Косиняк-Камыш

В Польше сказали, от чего зависит безопасность страны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о важности сотрудничества с Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Линия безопасности Польши проходит на линии фронта в Украине. Я полностью осознаю это и думаю, что для многих, кто пытается об этом забыть где-то в Польше, в мире, нужно еще раз это осознать. Для этого нужно наше сотрудничество, и мы должны его усилить в области приобретения возможностей и совместных инициатив", - отметил он на пресс-конференции в Киеве.

Глава Минобороны Польши отметил необходимость использования всех возможностей Польши, Украины и Европы, чтобы реализовывать сотрудничество предприятий, совместные инициативы, строительство заводов.

"Мы имеем большую армию и хотим воспользоваться уже большим опытом украинской армии. Эта война изменила поле боя, изменила восприятие, стратегию, привлечение сил и средств", - добавил Косиняк-Камыш.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша усилят сотрудничество между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители обеих вооруженных сил.

Україна має своїх героїв, яких ви зробили злочинцями.
18.09.2025 16:25 Ответить
1920 рік, під час Польсько-радянської війни: Об'єднані польсько-українські збройні сили (війська УНР і польська армія) проводили спільні наступальні операції проти більшовиків. Зокрема, у травні 1920 року вони разом увійшли до Києва. Це була одна з наймасштабніших спільних військових операцій.

1946 рік, Грубешівська операція: Це був спільний рейд української УПА та польської антикомуністичної організації WiN (Воля і Незалежність) на місто Грубешів у травні 1946 року. Метою операції була демонстрація співпраці українського та польського підпілля проти комуністичної влади.
18.09.2025 16:26 Ответить
А де проходить лінія безпеки наших біженців у Польщі?

«Цей випадок пусте у порівнянні зі спалюванням автівок у місті Гданск/ Гдиня / Сопот

Автівок на укр номерах

За 3 тижні спалили 7 авто українців

Поліція не надає публічних пояснень

Сім'ї виїхали з окупації, втратили все майно. Залишалися тільки автівки.

Зараз ситуація наступна : Маєш авто на укр = маєш різик нападу та агресії

Отакі справи...".

І нашого зерна теж?
18.09.2025 16:27 Ответить
А чого тобі не так ,аби гризтись з сусідами,і чому тебе повинні всі любить
18.09.2025 16:39 Ответить
Страхувати треба. У нас тут арабські малолєткі постійно вато палять. На всіх номерах. В 99,9% на нідерландських. Їх ніхто не ловить. Все застраховано. Спалили машину, оцінщик від страхової оцінює скільки така машина зараз коштує і страхова десь на протязі пари місяців від підпалу все платить. Ідеш і купуєш таку саму, або докладаєш і береш новішу. Думаю в Польщі це теж так працює.
18.09.2025 16:48 Ответить
А ловко придумано.
18.09.2025 16:35 Ответить
Це добре ,дякую пане міністр
А собаки будуть гавкати
18.09.2025 16:36 Ответить
Прозрів...
18.09.2025 16:40 Ответить
То ти, козляро, все ще блокуєш вступ України до ЄС?
18.09.2025 16:43 Ответить
 
 