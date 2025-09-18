Линия безопасности Польши проходит на линии фронта в Украине, - министр обороны Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о важности сотрудничества с Украиной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Линия безопасности Польши проходит на линии фронта в Украине. Я полностью осознаю это и думаю, что для многих, кто пытается об этом забыть где-то в Польше, в мире, нужно еще раз это осознать. Для этого нужно наше сотрудничество, и мы должны его усилить в области приобретения возможностей и совместных инициатив", - отметил он на пресс-конференции в Киеве.
Глава Минобороны Польши отметил необходимость использования всех возможностей Польши, Украины и Европы, чтобы реализовывать сотрудничество предприятий, совместные инициативы, строительство заводов.
"Мы имеем большую армию и хотим воспользоваться уже большим опытом украинской армии. Эта война изменила поле боя, изменила восприятие, стратегию, привлечение сил и средств", - добавил Косиняк-Камыш.
Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша усилят сотрудничество между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители обеих вооруженных сил.
1946 рік, Грубешівська операція: Це був спільний рейд української УПА та польської антикомуністичної організації WiN (Воля і Незалежність) на місто Грубешів у травні 1946 року. Метою операції була демонстрація співпраці українського та польського підпілля проти комуністичної влади.
«Цей випадок пусте у порівнянні зі спалюванням автівок у місті Гданск/ Гдиня / Сопот
Автівок на укр номерах
За 3 тижні спалили 7 авто українців
Поліція не надає публічних пояснень
Сім'ї виїхали з окупації, втратили все майно. Залишалися тільки автівки.
Зараз ситуація наступна : Маєш авто на укр = маєш різик нападу та агресії
Отакі справи...".
І нашого зерна теж?
А собаки будуть гавкати