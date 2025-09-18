Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні, - міністр оборони Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про важливість співпраці з Україною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні. Я повністю усвідомлюю це і думаю, що для багатьох, хто намагається про це забути десь у Польщі, у світі, потрібно ще раз це усвідомити. Для цього потрібна наша співпраця, і ми маємо її посилити в галузі набуття спроможностей та спільних ініціатив", - зазначив він на пресконференції у Києві.
Глава Міноборони Польщі наголосив на необхідності використання всіх можливостей Польщі, України та Європи, щоб реалізовувати співпрацю підприємств, спільні ініціативи, будівництво заводів.
"Ми маємо велику армію і хочемо скористатися вже великим досвідом української армії. Ця війна змінила поле бою, змінила сприйняття, стратегію, залучення сил і засобів", - додав Косіняк-Камиш.
Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща посилять співпрацю між підприємствами оборонно-промислового комплексу.
Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники обох збройних сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1946 рік, Грубешівська операція: Це був спільний рейд української УПА та польської антикомуністичної організації WiN (Воля і Незалежність) на місто Грубешів у травні 1946 року. Метою операції була демонстрація співпраці українського та польського підпілля проти комуністичної влади.
«Цей випадок пусте у порівнянні зі спалюванням автівок у місті Гданск/ Гдиня / Сопот
Автівок на укр номерах
За 3 тижні спалили 7 авто українців
Поліція не надає публічних пояснень
Сім'ї виїхали з окупації, втратили все майно. Залишалися тільки автівки.
Зараз ситуація наступна : Маєш авто на укр = маєш різик нападу та агресії
Отакі справи...".
І нашого зерна теж?
А собаки будуть гавкати