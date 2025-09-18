УКР
Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні, - міністр оборони Косіняк-Камиш

У Польщі сказали, від чого залежить безпеки країни

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про важливість співпраці з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні. Я повністю усвідомлюю це і думаю, що для багатьох, хто намагається про це забути десь у Польщі, у світі, потрібно ще раз це усвідомити. Для цього потрібна наша співпраця, і ми маємо її посилити в галузі набуття спроможностей та спільних ініціатив", - зазначив він на пресконференції у Києві.

Глава Міноборони Польщі наголосив на необхідності використання всіх можливостей Польщі, України та Європи, щоб реалізовувати співпрацю підприємств, спільні ініціативи, будівництво заводів.

"Ми маємо велику армію і хочемо скористатися вже великим досвідом української армії. Ця війна змінила поле бою, змінила сприйняття, стратегію, залучення сил і засобів", - додав Косіняк-Камиш.

Читайте: Сенат Польщі підтримав законопроєкт про допомогу українцям без поправок

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща посилять співпрацю між підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники обох збройних сил.

Також читайте: Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш прибув до Києва. ФОТОрепортаж

Україна має своїх героїв, яких ви зробили злочинцями.
18.09.2025 16:25 Відповісти
1920 рік, під час Польсько-радянської війни: Об'єднані польсько-українські збройні сили (війська УНР і польська армія) проводили спільні наступальні операції проти більшовиків. Зокрема, у травні 1920 року вони разом увійшли до Києва. Це була одна з наймасштабніших спільних військових операцій.

1946 рік, Грубешівська операція: Це був спільний рейд української УПА та польської антикомуністичної організації WiN (Воля і Незалежність) на місто Грубешів у травні 1946 року. Метою операції була демонстрація співпраці українського та польського підпілля проти комуністичної влади.
18.09.2025 16:26 Відповісти
А де проходить лінія безпеки наших біженців у Польщі?

«Цей випадок пусте у порівнянні зі спалюванням автівок у місті Гданск/ Гдиня / Сопот

Автівок на укр номерах

За 3 тижні спалили 7 авто українців

Поліція не надає публічних пояснень

Сім'ї виїхали з окупації, втратили все майно. Залишалися тільки автівки.

Зараз ситуація наступна : Маєш авто на укр = маєш різик нападу та агресії

Отакі справи...".

І нашого зерна теж?
18.09.2025 16:27 Відповісти
А чого тобі не так ,аби гризтись з сусідами,і чому тебе повинні всі любить
18.09.2025 16:39 Відповісти
Страхувати треба. У нас тут арабські малолєткі постійно вато палять. На всіх номерах. В 99,9% на нідерландських. Їх ніхто не ловить. Все застраховано. Спалили машину, оцінщик від страхової оцінює скільки така машина зараз коштує і страхова десь на протязі пари місяців від підпалу все платить. Ідеш і купуєш таку саму, або докладаєш і береш новішу. Думаю в Польщі це теж так працює.
18.09.2025 16:48 Відповісти
А ловко придумано.
18.09.2025 16:35 Відповісти
Це добре ,дякую пане міністр
А собаки будуть гавкати
18.09.2025 16:36 Відповісти
Прозрів...
18.09.2025 16:40 Відповісти
То ти, козляро, все ще блокуєш вступ України до ЄС?
18.09.2025 16:43 Відповісти
 
 