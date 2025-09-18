Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про важливість співпраці з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні. Я повністю усвідомлюю це і думаю, що для багатьох, хто намагається про це забути десь у Польщі, у світі, потрібно ще раз це усвідомити. Для цього потрібна наша співпраця, і ми маємо її посилити в галузі набуття спроможностей та спільних ініціатив", - зазначив він на пресконференції у Києві.

Глава Міноборони Польщі наголосив на необхідності використання всіх можливостей Польщі, України та Європи, щоб реалізовувати співпрацю підприємств, спільні ініціативи, будівництво заводів.

"Ми маємо велику армію і хочемо скористатися вже великим досвідом української армії. Ця війна змінила поле бою, змінила сприйняття, стратегію, залучення сил і засобів", - додав Косіняк-Камиш.

Читайте: Сенат Польщі підтримав законопроєкт про допомогу українцям без поправок

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща посилять співпрацю між підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники обох збройних сил.

Також читайте: Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш прибув до Києва. ФОТОрепортаж