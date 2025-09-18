УКР
Новини відносини України та Польщі
7 141 95

Експрем’єр Польщі Міллер назвав Зеленського "російською онучею". Посольство України назвало це неприйнятним

Колишній прем’єр-міністр Польщі Лешек Міллер

Посольство України в Польщі заявило про неприйнятність заяв колишнього польського прем'єр-міністра Лешека Міллера, який напередодні назвав українського президента Володимира Зеленського "типовою російською онучею", тобто маріонеткою.

Про це йдеться у заяві дипвідомства, інформує Цензор.НЕТ.

Що сказав Міллер?

Коментар щодо лідера України Лешек Міллер зробив в інтерв’ю польському Radio Zet, його цитують польські ЗМІ.

Міллер розкритикував Зеленського за його слова в інтерв’ю Sky News 16 вересня про те, що Польща не зможе врятувати своє населення в разі масованої атаки РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова передати Польщі свій досвід у створенні "лінії дронів", - Шмигаль

"Метою президента Володимира Зеленського є викликати колективну збройну реакцію НАТО. Тобто щоб солдати країн-членів НАТО з’явилися в Україні й почали пряму боротьбу з Росією. Це типова "російська онуча"… Людина, яка поширює російську пропаганду й каже, що Польща беззахисна, є "російською онучею"", - прокоментував цю заяву Лешек Міллер.

Зазначимо, що "російською онучею" в Польщі називають тих, хто, на думку мовця, здійснює пропагандистську діяльність на користь РФ або сприяє їй, є маріонеткою Кремля. 

Читайте також: Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Реакція посольства України

У посольстві України в Польщі таку заяву Лешека Міллера назвали "провокаційною та неприйнятною", тим паче напередодні важливого візиту до Києва віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Республіки Польща.

Там розцінили це як "спробу підірвати взаємну повагу та довіру, які є основою конструктивних і стратегічних відносин між Україною та Польщею".

"Україна, яка вже 1303 дні чинить відсіч повномаштабній агресії Росії, першою запропонувала Польщі практичну допомогу після провокаційної російської атаки в ніч з 9 на 10 вересня. Ми всі маємо враховувати реальні факти. З задоволенням відзначаємо, що вже маємо реальні кроки у напрямку зміцнення співпраці та безпеки України й Польщі", - наголосили у дипвідомстві. 

У посольстві додали, що безпека ґрунтується на конкретних, реальних діях, а не на порожній риториці, і кожен практичний крок на шляху до співпраці, зміцненні оборонних можливостей та захисту життя має реальну цінність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС

Автор: 

Зеленський Володимир (25508) Польща (8975) посольство України (289)
Топ коментарі
+50
Велика повага за правду про боневтіка.Нове поганяло оніуча оманська
показати весь коментар
18.09.2025 19:34 Відповісти
+26
А що не так? Воно як було зросійщене жиденя, таке і лишилось.
показати весь коментар
18.09.2025 19:37 Відповісти
+21
лешек міллер снайпер!
один постріл, одне влучання!
тільки онуча, це не маріонетка!
це, портянка! вонюча кацапська портянка!
показати весь коментар
18.09.2025 19:37 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 19:33 Відповісти
Велика повага за правду про боневтіка.Нове поганяло оніуча оманська
показати весь коментар
18.09.2025 19:34 Відповісти
важливо з якою метою він назвав онучею? Чого домагається? Явно не збільшення допомоги і підтримки Україні. То може той пан друга онуча?
показати весь коментар
18.09.2025 19:50 Відповісти
Коли польський політик хоче образити іншого, він називає його російською онучею.
показати весь коментар
18.09.2025 19:52 Відповісти
Де ти побачив образу?Ти іншої думки про оманського зрадника?То була констатація факту.
показати весь коментар
18.09.2025 19:56 Відповісти
?
показати весь коментар
18.09.2025 19:57 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 20:08 Відповісти
це не кшалт нашого вислову "рука кремля"
показати весь коментар
18.09.2025 19:58 Відповісти
кремлівська рука кремлівську руку бьє

.
показати весь коментар
18.09.2025 20:12 Відповісти
ви, нарешті, перестаньте плутати підтримку України і зечма!
показати весь коментар
18.09.2025 20:34 Відповісти
ЗЄля вже все просрав у золоті унітази що дали Україні за останні 3,5 роки, тому його копняками намагаються привести до тями.
показати весь коментар
18.09.2025 21:13 Відповісти
ЗЄля звісно ще той ...., але Миллер -

В даний час очолює створену ним же партію https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1 «Польська лівиця», що дотримувалася соціал-демократичної орієнтації.

Погляди:
Займає проросійську позицію та поширює кремлівські наративи [https://www.onet.pl/informacje/demagog/leszek-miller-powiela-rosyjska-propagande-demagog-sprawdza/5m65dwv,30bc1058 [1]]. Зокрема в інтерв'ю 25 лютого 2025 року заявив, що українські націоналістичні формування нібито жорстоко вбили 16 тис. російськомовних українців, що буцімто стало причиною повномасштабного російського вторгнення в Україну

ще питання є про цього "викривача" ?
є !!! навіщо він патякає що ЗЄля кремлівська ганчірка ?
відповідь: працює на внутрішню польську аудиторію
показати весь коментар
18.09.2025 20:11 Відповісти
Не той,а зрадник,кремлівська онуча.Саме мовчання мудрого наріту і політиків продовжує термін нелоха при владі.Результати перебування нелоха при владі плачевні для України
показати весь коментар
18.09.2025 20:17 Відповісти
Там, на початку (усіх цих висловлювань найвеличнішого та його дій), дещо "оманське" жевріє, а решта - то тільки наслідки, але й таке трактування теж непагане (як констатація факту)...
показати весь коментар
18.09.2025 19:35 Відповісти
Потужна потужність Zебидла ...
показати весь коментар
18.09.2025 19:56 Відповісти
Тупий вонючий потняк.Фу,***.
показати весь коментар
18.09.2025 19:37 Відповісти
А що не так? Воно як було зросійщене жиденя, таке і лишилось.
показати весь коментар
18.09.2025 19:37 Відповісти
Зросійщені жиди називаються євреї. Починаючи з "Катерини" другої.

У 1787 році при відвіданні https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катериною II міста https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова під час поїздки на південь за протекцією https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григорія Потьомкіна нею був прийнятий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Іошуа Цейтлін з проханням від шкловських юдеїв про припинення вживання в офіційних документах принизливого для них слова «жиди». Катерина дала згоду на це, наказавши використовувати в офіційних паперах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Російської імперії лише слово « https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 євреї » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-20 [ 20 ] .
показати весь коментар
18.09.2025 19:45 Відповісти
Тіко поляків забули сповістити. Вони їх й досі так називають. Офіційно. І ті чомусь не ображаються.
показати весь коментар
18.09.2025 20:28 Відповісти
Може й сповістили, але ж поляки російської мови не знають - Co mówisz? Nic nie rozumiem.
показати весь коментар
18.09.2025 20:37 Відповісти
І мадяри теж називають жидо
показати весь коментар
18.09.2025 21:20 Відповісти
лешек міллер снайпер!
один постріл, одне влучання!
тільки онуча, це не маріонетка!
це, портянка! вонюча кацапська портянка!
показати весь коментар
18.09.2025 19:37 Відповісти
боротьба с дронами довела це ,4 з 20
показати весь коментар
18.09.2025 19:39 Відповісти
це ще добре слово
показати весь коментар
18.09.2025 19:39 Відповісти
у поляків це слово-курва
показати весь коментар
18.09.2025 21:23 Відповісти
Наскільки я знаю, що онучі, як і чоботи мають мати пару.
показати весь коментар
18.09.2025 19:39 Відповісти
Лапті-онучі пари не мають, вони всі під одну свинячу копиту.
показати весь коментар
18.09.2025 19:49 Відповісти
Якщо свинячу, то ратицю, в не копито...
показати весь коментар
18.09.2025 20:00 Відповісти
В наших поросятках так, а у тої худоби копита... "Урус хынзыр киши, адам дегиль!"© ".... свинячоподібне, не людина!" - ВІКОВЕ прислів'я всіх Тюркських Тілі(Мов), починаючи з Къырымтатар Тили... З самою свинею не дуже пов'язано, а от з чортами...
показати весь коментар
18.09.2025 20:07 Відповісти
Тюрки таки уміють давати прізвиська свинособакам із-за парєбріка, наприклад, словосполучення в тюркських мовах:
«адам кассаби» означає «люта людина», «деспот»,
вираз «кассап одлу» - «шельма»;
«кассапчи» - караїмською означає «кат»;
«хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» і т. д.
Слово «кацап» вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить «різник», «живодер», «кат», «деспот», «злодій».
показати весь коментар
18.09.2025 20:42 Відповісти
портянка прикольная штука. ДМБ 88-90
показати весь коментар
18.09.2025 19:40 Відповісти
Вот потому ты для Моряков, вместе с портянкой, "сапог". 91-93, а в семье Военных в Потсдаме родился в 72-м и от Германии до Владивостока, а оттуда до Ужгорода прокатали и ВИДЕЛИ, что такое совковые "сапоги". А служил на Кораблях, на Камчатке.
показати весь коментар
18.09.2025 19:51 Відповісти
ага, в +30 в сапоге с портянкой чувствуешь себя очень уверенно
показати весь коментар
18.09.2025 20:49 Відповісти
Щось мені здається, що тут, у цього дегенерата, багато однодумців,)
показати весь коментар
18.09.2025 19:40 Відповісти
Бо ідіоти на кшталт Frenk Rex бачили його Голобородьком, а розумні - торпедою у напрямку державності України. Торпеда досягла своєї цілі, а тепер ідіоти прозрівають і скулять серед уламків і пожежі. Але вже занадто піздно.
показати весь коментар
18.09.2025 19:43 Відповісти
Ну так правильно все сказав!
показати весь коментар
18.09.2025 19:41 Відповісти
Це ми і так знаємо, особливо після Оману. Але справа в тім, що:
буба, звичайно, сукин син, ала це наш сукин син(с), і лаяти можем його тільки ми, а не якісь там старі пирдуни пшеки.
показати весь коментар
18.09.2025 19:42 Відповісти
Можеш цілувати в жопу свого сукина сина,за всих тут не розписуйся тупий зебуїн.
показати весь коментар
18.09.2025 19:43 Відповісти
Дрищ, ну шо ти розкукурікався? Прибери від себе зеркало і не розмовляй з собою, а то якщо санітари замітять то знов згвалтують тебе. В збоченій формі. Всією зміною.
показати весь коментар
18.09.2025 19:55 Відповісти
Нявко, вже всі побачили, що ти лизун, так що змагання в ослоумії безрезультатні.
показати весь коментар
18.09.2025 20:08 Відповісти
Півник, мені з тобою, дебілом і змагатись нудно, витри сопельки, покакай в горщик і в люлю, а то бабайка прийде і згвалтує. В гузно, а потім дасть тобі смоктати.
показати весь коментар
18.09.2025 20:19 Відповісти
вічнолівий соціаліст а щось -таки соображає?
А я все думаю, що найвагоміше у ненависті Трампа до зЄ- те що він не допоміг тоді давно на першому терміні у часи справи з імпічментом .
Чи те, що країною ПРи зЄ ПРавить актив кремля Козир ( англ trump) ?
Адже кремль одночасно затіяв дві спецоперації - Трампа завели на шоу для популяризації до виборів президента США. А зЄ на ІНТЕР, як майбутнього Буратіно щобзлигати його там з Єрмаком . (Козирем-trumpom) ...
показати весь коментар
18.09.2025 19:43 Відповісти
вовка не агент - надто тупий . Він виконавець завдання агента .
показати весь коментар
18.09.2025 19:44 Відповісти
може й так...але чи шановний пан не пара тієї онучі?
показати весь коментар
18.09.2025 19:43 Відповісти
Експрем'єр Польщі Міллер назвав Зеленського "російською онучею".
Можливо, і Зеленський і не "російська онуча", але, напевно, в атмосфері, в оточенні Президента, в уряді, у ВР сморід від "русских портянок", який доходить до Польщі.

Тим більше до таких як експрем'єр Польщі Міллер - після відставки політики здебільшого стають мудрішими і відвертішими...

Щодо слів Зеленського Що "Польща не зможе врятувати своє населення в разі масованої атаки РФ", то справді Польща не зможе себе захистити, як і не змогла себе захистити у вересні 1939 року. Хоча б тому, що в громадській думці поляків хаос, плутанина - поляки не можуть розібратися, хто у них ворог: Україна, чи Росія.
показати весь коментар
18.09.2025 19:43 Відповісти
Вчи дебіл історію!!!Що могла зробити Польща проти Германії і совка?В твої тупій голові хаос після перегляду марафона
показати весь коментар
18.09.2025 19:46 Відповісти
наразі саме ти виглядаєш дебілом...бо факти, які виклав чолов'яга, річ уперта...захистити себе не змогли в 1939...а ситуація співставна з нашою в 2022...і дехто так і казав: що можна зробити проти росії, але ж стоїмо... Тай стосовно того що поляки не можуть розібратись "хто у них ворог: Україна, чи Росія" тільки дурень буде сперечатись...тож твоя згадка про марафон це обмовочка по Фрейду
показати весь коментар
18.09.2025 19:56 Відповісти
Вчіть дебіли історію!!!Яке було співвідношення сил союзу совка і Германіі проти Польщі,котрій ніхто не допоміг?А потім будеш писати маячню про схожість з 2022р
показати весь коментар
18.09.2025 20:02 Відповісти
синку, твій рівень невігластва настільки високий, а рівень культури настільки низкий, що це нічого крім посмішки не викликає
показати весь коментар
18.09.2025 20:03 Відповісти
Твої знання про події 1939р дорівнюють нулю
показати весь коментар
18.09.2025 20:07 Відповісти
Що могла зробити Польща проти Германії і совка ? У 1939 році не могла - вже було пізно.

Надто пізно. Все сталося до того. Два хижаки поділили Європу.

А від Мюнхена38 отримала частину земель Чехословаччини - "Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина" - пунк 3
Вся Європа була в мереживі договорів взаємодопомоги...

Так що Вчи дебіл історію!!! Тому що "В твої тупій голові хаос" навіть без "перегляду марафону" - це Rybikу
показати весь коментар
18.09.2025 20:04 Відповісти
Яка схожість між подіями 1939р і сьогоденням?
показати весь коментар
18.09.2025 20:09 Відповісти
Польща в НАТО,якщо ти не знав і має кращу зброю і армію на відміну від 1939р
показати весь коментар
18.09.2025 20:11 Відповісти
Напевно, тому що "Польща в НАТО... і має кращу зброю і армію на відміну від 1939р.".

Путін і пробує Польщу "на бздо", зондує реакцію НАТО. І що те НАТО?

Прямо розпочали блокувати повітряний простір на підступах до Польщі? А Трамп стверджує що то помилка армії Кремля. А якщо скоро знайдуть "український слід" - провокація України що б втягнути Європу в "українську кризу" як називає віну т. СІ і як Європа хотіла б називати агресію РФ проти України?

А поляки час від часу блокують границю з Україною, а не з Білорусією, чи з РФ/область Калінінград. Напевно, Путін, як і самі поляки не надто впевнені в тому НАТО ?

А там ще коридор Сувалки, в якому прямо з поїздів почнуть сходити "зелені чоловічки".

А потім в НАТО, як і в США вирішать що починати ядерну війну через якусь там Польщу і дрібноту - країни Прибалтики не варто? А НАТО ж - це Трамп "миротворець", який чомусь на стороні агресора...

Як Вам такий "оптимістичний" сценарій?
показати весь коментар
18.09.2025 20:49 Відповісти
Ну да, земакака ж жидяра, який продався мацквє у 1997-му й опущенцем його дрочили-дресирували в саунах "на камеру" 20 років.
показати весь коментар
18.09.2025 19:54 Відповісти
А я думав, це тільки мені, так здається...
показати весь коментар
18.09.2025 19:45 Відповісти
Дєд назвав речі своїми іменами.
В чому проблема?
показати весь коментар
18.09.2025 19:47 Відповісти
у тому що вірний путінець діє за законами жанру KGB- так зараз діють боти Подляка , під ультра антиєврейськими гаслами або й польськими - ВОРОЖНЕЧА УКРАЇНЦІВ СПЛАЧІВАЄТ РАШІЗМ
показати весь коментар
18.09.2025 19:55 Відповісти
він, звісно, сучий син..але це наш сучий син(с)
показати весь коментар
18.09.2025 20:01 Відповісти
Цьомни в очело свого ****** сина
показати весь коментар
18.09.2025 20:15 Відповісти
Випросив таки Боневтін - нефіг лякати поляків силою Путіна! Воно не завжди розуміє що воно патякає...
показати весь коментар
18.09.2025 19:53 Відповісти
Українці в Польші вже протестують ?
показати весь коментар
18.09.2025 19:59 Відповісти
Расєйска онуча то у поляків,а в українців - кремлівська смоктулька!
показати весь коментар
18.09.2025 20:01 Відповісти
Все життя розмовляв кацапським язиком, відносив себе до кацапського світу, і все доросле життя на медійній сцені боровся з усім українським. І мудрий нарід вибрав таке під час війни з кацапами Верховним Головнокомандуючем.
показати весь коментар
18.09.2025 20:03 Відповісти
Все вірно він сказав - тільки ще дуже м'яко!
показати весь коментар
18.09.2025 20:04 Відповісти
він мав на увазі "парашною партянкою" )) всим вже мозолі вона натерла!
показати весь коментар
18.09.2025 20:05 Відповісти
Та ладно , хватить язиками мірятись , зайчики.Обидвоє ви праві : і онуча про нату, і ната про онучу.Помили ноги й в люлю спати ,таймерлани мамкині.
показати весь коментар
18.09.2025 20:06 Відповісти
ну і для чого було говорити що Польща не зможе врятувати своє населення від рф? Поляки вони такі, мовчати не будуть.
показати весь коментар
18.09.2025 20:06 Відповісти
смішно читати довбнів які радіють висеру кремлівської консерви

Лешек Міллер
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
Займає проросійську позицію та поширює кремлівські наративи [https://www.onet.pl/informacje/demagog/leszek-miller-powiela-rosyjska-propagande-demagog-sprawdza/5m65dwv,30bc1058 [1]]. Зокрема в інтерв'ю 25 лютого 2025 року заявив, що українські націоналістичні формування нібито жорстоко вбили 16 тис. російськомовних українців, що буцімто стало причиною повномасштабного російського вторгнення в Україну
показати весь коментар
18.09.2025 20:07 Відповісти
Рибак рибака бачить здалека.
показати весь коментар
18.09.2025 21:01 Відповісти
👍
показати весь коментар
18.09.2025 20:08 Відповісти
Prosta kanstatacia fakta , hotia ZEkloun skareie marionetka Jermaka , a vot Jermak marionetka adnoi iz kremlovskih bashen !
показати весь коментар
18.09.2025 20:11 Відповісти
дякуємо пан Експрем'єр Польщі Міллер...❤️ 🇵🇱 ви сказали те ,про шо народ каже кожний день ,а чиновникі стидаються пригадувати шо голосували за цю онучу в 19р...
показати весь коментар
18.09.2025 20:13 Відповісти
Попереджали ЗЕленого щоб менше язиком тріпав,бо буде загострення.Ось і перша квітка.
показати весь коментар
18.09.2025 20:17 Відповісти
Зеленський висміяв поляків, висміяв їх армію. А поляки як всі маленькі закомплексовані народи вкрай образливі, до психопатії.
показати весь коментар
18.09.2025 20:20 Відповісти
Іноземець, а як все добре зрозумів.
показати весь коментар
18.09.2025 20:23 Відповісти
нормальний натяк сміливий 🤡 на вихид ...всі розуміють шо з цим українським горе президентом ,не тільки Україну зелена шобла здасть ,а і ЄС теж дістанеться , бо русня воює своїми руками ,але з китайською зброєю ...
показати весь коментар
18.09.2025 20:25 Відповісти
Ну правильно
Цілковито заслужено
показати весь коментар
18.09.2025 20:26 Відповісти
Не сприймайте серьозно цього комуністичного пенсіонера !
показати весь коментар
18.09.2025 20:34 Відповісти
Чим той польський прокацапський фуй не задоволений ? А хіба Зєля сказав неправду ?
З 20 дронів обманок збили 4 , і то за допомогою інших країн НАТО . А якби в Польщу залетіло 500 справжніх шахедів , як вони бува залітають в Україну ? Збили б 100 , а 400 б впали а голови полякам . !! Оце б захистили .!!
А 30% поляків зразу ж накивали б з Польщі - п'ятами .
показати весь коментар
18.09.2025 20:38 Відповісти
Саме 95 квартал був створений для висьміювання України і українців і просувані "русскогот мира" на догоду рашиським політтехнологам і проросійським олігархам та ворогам . Хто не готував країну до війни маючи всю повноту влади ,хто здав Південь ,хто звільнив Залужного і 15 генералів ,так що він має рацію.
показати весь коментар
18.09.2025 20:39 Відповісти
Поляки вважають себе Заходом, тобто багатими, розумними, цивілізованими, некорумпованими, ефективними. Це така гра. У неї грає вся Європа, і в цілому всі білі люди. І тут якась нецивілізована макака сміється над ними.
показати весь коментар
18.09.2025 20:53 Відповісти
В мене, чесно кажучи, змішані почуття...
показати весь коментар
18.09.2025 20:42 Відповісти
Звичайно Зеленський збрехав... Польща потужно збила 4(чотирі) !!! бпла з 21(двадцяти одного).
Така міць войска полького просто вражає !! ЗСУ потрібно негайно перейняти бойовий досвід поляків.
показати весь коментар
18.09.2025 20:47 Відповісти
господи как эти пшеки достали, давай кацабы им больше дронов, может когда то дойдёт.
показати весь коментар
18.09.2025 20:48 Відповісти
не президент, по перше...
показати весь коментар
18.09.2025 20:48 Відповісти
Ну якби він сказав, що трампакс і зєля дві російські онучі, то так було б справедливо і чесно
показати весь коментар
18.09.2025 20:53 Відповісти
Ішак - червона шмата для усього світу. Діючі лідери та посадові особи країн світу не можуть висловлюватись не дипломатично, хоча в голові цілком протилежне. Так заведено. У статусі екс - вислолююють те, що мали сказати давним- давно.
показати весь коментар
18.09.2025 20:54 Відповісти
Точно. Робота політика - брехня. Ось що буває коли вони говорять правду.
показати весь коментар
18.09.2025 21:09 Відповісти
Як казав якийсь рашистський холуй: «Порошенко був для Пу..на камінчиком в черевику, а ЗЄля є м'якою устілкою.».
показати весь коментар
18.09.2025 21:16 Відповісти
"янетряпка"
показати весь коментар
18.09.2025 21:17 Відповісти
Не не ано тухес срулевый. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
18.09.2025 21:17 Відповісти
Онуча - це портянка .
показати весь коментар
18.09.2025 21:22 Відповісти
 
 