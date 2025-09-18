Експрем’єр Польщі Міллер назвав Зеленського "російською онучею". Посольство України назвало це неприйнятним
Посольство України в Польщі заявило про неприйнятність заяв колишнього польського прем'єр-міністра Лешека Міллера, який напередодні назвав українського президента Володимира Зеленського "типовою російською онучею", тобто маріонеткою.
Про це йдеться у заяві дипвідомства, інформує Цензор.НЕТ.
Що сказав Міллер?
Коментар щодо лідера України Лешек Міллер зробив в інтерв’ю польському Radio Zet, його цитують польські ЗМІ.
Міллер розкритикував Зеленського за його слова в інтерв’ю Sky News 16 вересня про те, що Польща не зможе врятувати своє населення в разі масованої атаки РФ.
"Метою президента Володимира Зеленського є викликати колективну збройну реакцію НАТО. Тобто щоб солдати країн-членів НАТО з’явилися в Україні й почали пряму боротьбу з Росією. Це типова "російська онуча"… Людина, яка поширює російську пропаганду й каже, що Польща беззахисна, є "російською онучею"", - прокоментував цю заяву Лешек Міллер.
Зазначимо, що "російською онучею" в Польщі називають тих, хто, на думку мовця, здійснює пропагандистську діяльність на користь РФ або сприяє їй, є маріонеткою Кремля.
Реакція посольства України
У посольстві України в Польщі таку заяву Лешека Міллера назвали "провокаційною та неприйнятною", тим паче напередодні важливого візиту до Києва віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Республіки Польща.
Там розцінили це як "спробу підірвати взаємну повагу та довіру, які є основою конструктивних і стратегічних відносин між Україною та Польщею".
"Україна, яка вже 1303 дні чинить відсіч повномаштабній агресії Росії, першою запропонувала Польщі практичну допомогу після провокаційної російської атаки в ніч з 9 на 10 вересня. Ми всі маємо враховувати реальні факти. З задоволенням відзначаємо, що вже маємо реальні кроки у напрямку зміцнення співпраці та безпеки України й Польщі", - наголосили у дипвідомстві.
У посольстві додали, що безпека ґрунтується на конкретних, реальних діях, а не на порожній риториці, і кожен практичний крок на шляху до співпраці, зміцненні оборонних можливостей та захисту життя має реальну цінність.
В даний час очолює створену ним же партію https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1 «Польська лівиця», що дотримувалася соціал-демократичної орієнтації.
Погляди:
Займає проросійську позицію та поширює кремлівські наративи [https://www.onet.pl/informacje/demagog/leszek-miller-powiela-rosyjska-propagande-demagog-sprawdza/5m65dwv,30bc1058 [1]]. Зокрема в інтерв'ю 25 лютого 2025 року заявив, що українські націоналістичні формування нібито жорстоко вбили 16 тис. російськомовних українців, що буцімто стало причиною повномасштабного російського вторгнення в Україну
ще питання є про цього "викривача" ?
є !!! навіщо він патякає що ЗЄля кремлівська ганчірка ?
відповідь: працює на внутрішню польську аудиторію
У 1787 році при відвіданні https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катериною II міста https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова під час поїздки на південь за протекцією https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григорія Потьомкіна нею був прийнятий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Іошуа Цейтлін з проханням від шкловських юдеїв про припинення вживання в офіційних документах принизливого для них слова «жиди». Катерина дала згоду на це, наказавши використовувати в офіційних паперах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Російської імперії лише слово « https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 євреї » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-20 [ 20 ] .
один постріл, одне влучання!
тільки онуча, це не маріонетка!
це, портянка! вонюча кацапська портянка!
«адам кассаби» означає «люта людина», «деспот»,
вираз «кассап одлу» - «шельма»;
«кассапчи» - караїмською означає «кат»;
«хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» і т. д.
Слово «кацап» вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить «різник», «живодер», «кат», «деспот», «злодій».
буба, звичайно, сукин син, ала це наш сукин син(с), і лаяти можем його тільки ми, а не якісь там старі пирдуни пшеки.
А я все думаю, що найвагоміше у ненависті Трампа до зЄ- те що він не допоміг тоді давно на першому терміні у часи справи з імпічментом .
Чи те, що країною ПРи зЄ ПРавить актив кремля Козир ( англ trump) ?
Адже кремль одночасно затіяв дві спецоперації - Трампа завели на шоу для популяризації до виборів президента США. А зЄ на ІНТЕР, як майбутнього Буратіно щобзлигати його там з Єрмаком . (Козирем-trumpom) ...
Можливо, і Зеленський і не "російська онуча", але, напевно, в атмосфері, в оточенні Президента, в уряді, у ВР сморід від "русских портянок", який доходить до Польщі.
Тим більше до таких як експрем'єр Польщі Міллер - після відставки політики здебільшого стають мудрішими і відвертішими...
Щодо слів Зеленського Що "Польща не зможе врятувати своє населення в разі масованої атаки РФ", то справді Польща не зможе себе захистити, як і не змогла себе захистити у вересні 1939 року. Хоча б тому, що в громадській думці поляків хаос, плутанина - поляки не можуть розібратися, хто у них ворог: Україна, чи Росія.
Надто пізно. Все сталося до того. Два хижаки поділили Європу.
А від Мюнхена38 отримала частину земель Чехословаччини - "Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина" - пунк 3
Вся Європа була в мереживі договорів взаємодопомоги...
Так що Вчи дебіл історію!!! Тому що "В твої тупій голові хаос" навіть без "перегляду марафону" - це Rybikу
Путін і пробує Польщу "на бздо", зондує реакцію НАТО. І що те НАТО?
Прямо розпочали блокувати повітряний простір на підступах до Польщі? А Трамп стверджує що то помилка армії Кремля. А якщо скоро знайдуть "український слід" - провокація України що б втягнути Європу в "українську кризу" як називає віну т. СІ і як Європа хотіла б називати агресію РФ проти України?
А поляки час від часу блокують границю з Україною, а не з Білорусією, чи з РФ/область Калінінград. Напевно, Путін, як і самі поляки не надто впевнені в тому НАТО ?
А там ще коридор Сувалки, в якому прямо з поїздів почнуть сходити "зелені чоловічки".
А потім в НАТО, як і в США вирішать що починати ядерну війну через якусь там Польщу і дрібноту - країни Прибалтики не варто? А НАТО ж - це Трамп "миротворець", який чомусь на стороні агресора...
Як Вам такий "оптимістичний" сценарій?
В чому проблема?
Лешек Міллер
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
Займає проросійську позицію та поширює кремлівські наративи [https://www.onet.pl/informacje/demagog/leszek-miller-powiela-rosyjska-propagande-demagog-sprawdza/5m65dwv,30bc1058 [1]]. Зокрема в інтерв'ю 25 лютого 2025 року заявив, що українські націоналістичні формування нібито жорстоко вбили 16 тис. російськомовних українців, що буцімто стало причиною повномасштабного російського вторгнення в Україну
Цілковито заслужено
З 20 дронів обманок збили 4 , і то за допомогою інших країн НАТО . А якби в Польщу залетіло 500 справжніх шахедів , як вони бува залітають в Україну ? Збили б 100 , а 400 б впали а голови полякам . !! Оце б захистили .!!
А 30% поляків зразу ж накивали б з Польщі - п'ятами .
Така міць войска полького просто вражає !! ЗСУ потрібно негайно перейняти бойовий досвід поляків.