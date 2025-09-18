Експрем’єр Польщі Міллер назвав Зеленського "російською онучею". Посольство України назвало це неприйнятним

Посольство України в Польщі заявило про неприйнятність заяв колишнього польського прем'єр-міністра Лешека Міллера, який напередодні назвав українського президента Володимира Зеленського "типовою російською онучею", тобто маріонеткою.

Про це йдеться у заяві дипвідомства, інформує Цензор.НЕТ.

Що сказав Міллер?

Коментар щодо лідера України Лешек Міллер зробив в інтерв’ю польському Radio Zet, його цитують польські ЗМІ.

Міллер розкритикував Зеленського за його слова в інтерв’ю Sky News 16 вересня про те, що Польща не зможе врятувати своє населення в разі масованої атаки РФ.

"Метою президента Володимира Зеленського є викликати колективну збройну реакцію НАТО. Тобто щоб солдати країн-членів НАТО з’явилися в Україні й почали пряму боротьбу з Росією. Це типова "російська онуча"… Людина, яка поширює російську пропаганду й каже, що Польща беззахисна, є "російською онучею"", - прокоментував цю заяву Лешек Міллер.

Зазначимо, що "російською онучею" в Польщі називають тих, хто, на думку мовця, здійснює пропагандистську діяльність на користь РФ або сприяє їй, є маріонеткою Кремля.

Реакція посольства України

У посольстві України в Польщі таку заяву Лешека Міллера назвали "провокаційною та неприйнятною", тим паче напередодні важливого візиту до Києва віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Республіки Польща.

Там розцінили це як "спробу підірвати взаємну повагу та довіру, які є основою конструктивних і стратегічних відносин між Україною та Польщею".

"Україна, яка вже 1303 дні чинить відсіч повномаштабній агресії Росії, першою запропонувала Польщі практичну допомогу після провокаційної російської атаки в ніч з 9 на 10 вересня. Ми всі маємо враховувати реальні факти. З задоволенням відзначаємо, що вже маємо реальні кроки у напрямку зміцнення співпраці та безпеки України й Польщі", - наголосили у дипвідомстві.

У посольстві додали, що безпека ґрунтується на конкретних, реальних діях, а не на порожній риториці, і кожен практичний крок на шляху до співпраці, зміцненні оборонних можливостей та захисту життя має реальну цінність.

