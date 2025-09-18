Вследствие вражеской атаки в Бориспольском районе ранен человек
Сегодня вечером, 18 сентября, вследствие российской атаки и падения обломков сбитого дрона в Бориспольском районе Киевской области ранен человек.
Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчина 60 лет, предварительно, получил осколочное ранение поясничной области спины. Состояние среднее.
Сейчас госпитализируется в местную больницу. Более подробная информация позже.
Ранее сообщалось, что вечером 18 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
