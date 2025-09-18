РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10468 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на Киевщину
379 0

Вследствие вражеской атаки в Бориспольском районе ранен человек

Атака дронов в Киевской области

Сегодня вечером, 18 сентября, вследствие российской атаки и падения обломков сбитого дрона в Бориспольском районе Киевской области ранен человек.

Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина 60 лет, предварительно, получил осколочное ранение поясничной области спины. Состояние среднее.

Сейчас госпитализируется в местную больницу. Более подробная информация позже.

Читайте: Российские дроны разрушили логистический центр "Эпицентра" на Киевщине (обновлено)

Ранее сообщалось, что вечером 18 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Автор: 

Киевская область (4358) обстрел (29597) Бориспольский район (40)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 