Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі поранено людину
Сьогодні ввечері, 18 вересня, унаслідок російської атаки та падіння уламків збитого дрона в Бориспільському районі Київської області поранено людину.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловік 60 років, попередньо, дістав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній.
Наразі госпіталізується до місцевої лікарні. Більш детальна інформація згодом.
Раніше повідомлялося, що увечері 18 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
