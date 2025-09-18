Комитет ВР признал неудовлетворительной работу МОН по обеспечению школьников учебниками в 2025 году

Комитет Верховной Рады по вопросам образования признал работу Министерства образования и науки по обеспечению школьников учебниками в 2025 году "неудовлетворительной".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он отметил, что возникли проблемы с доставкой учебников именно в учебные заведения, а не в областные книжные базы.

Доставлено 81,7% учебников

"По состоянию на 15 сентября учебники для 8 классов, к сожалению, до сих пор не были доставлены в полном объеме. Процент доставки от общего запланированного количества по обеим системам непосредственно в учебные заведения составил 81,7%", - рассказал он.

Как отметил Бабак, в этом году Министерство образования ввело новый механизм ускоренной доставки через систему IKOM, государству это стоило дополнительных 8 млн гривен. Однако он не продемонстрировал эффективность.

Учебники к началу учебного года доставить в учебные заведения не успевают.

"На вопрос, изменится ли эта ситуация в следующем году, вчера на заседании получили ответ - нет", - подчеркнул депутат.

Для каких категорий школьников не доставили ни одного учебника

Так же до сих пор учебники для детей с особыми образовательными потребностями не доставлены в учебные заведения. Даже не заключены соглашения.

Учебники со шрифтом Брайля - доставлено 0 экземпляров.

Учебники до сих пор не доставлены в некоторые восточные громады, которые и так находятся в сложных условиях. Куда бы эти учебники должны были быть доставлены в первую очередь.

Как отметил Бабак, на заседании Комитет признал работу МОН в части обеспечения учебниками в 2025 году неудовлетворительной. Новый механизм доставки, на который тратятся дополнительные средства из госбюджета требует срочной доработки.

Он добавил, что Комитет призвал Министерство образования до 1 ноября предоставить отчет об эффективности нового механизма доставки учебников, а до 1 декабря - подать план действий, чтобы не допустить срывов следующего учебного года.

Кроме того, народные депутаты просят МОН ежемесячно до 1-го числа информировать их о доставке учебников для детей с инвалидностью.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что школы получат все учебники до 15 сентября. В этом году потребность в них увеличилась на 12%.