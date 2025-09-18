Комітет ВР визнав незадовільною роботу МОН із забезпечення школярів підручниками у 2025 році

Комітет Верховної Ради з питань освіти визнав роботу Міністерства освіти і науки із забезпечення школярів підручниками у 2025 році "незадовільною".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він зазначив, що виникли проблеми з доставленням підручників саме до закладів освіти, а не до обласних книжкових баз.

Доставлено 81,7% підручників

"Станом на 15 вересня підручники для 8 класів, на жаль, досі не були доставлені у повному обсязі. Відсоток доставки від загальної запланованої кількості за обома системами безпосередньо до закладів освіти становив 81,7%", - розповів він.

Як зазначив Бабак, цього року Міністерство освіти запровадило новий механізм пришвидшеної доставки через систему IKOM, державі це коштувало додаткових 8 млн гривень. Однак він не продемонстрував ефективність.

Підручники на початок навчального року доставити до закладів освіти не встигають.

"На запитання, чи зміниться ця ситуація наступного року, учора на засіданні отримали відповідь – ні", - наголосив депутат.

Для яких категорій школярів не доставили жодного підручника

Так само досі підручники для дітей з особливими освітніми потребами не доставлені до закладів освіти. Навіть не укладені угоди.

Підручники зі шрифтом Брайля – доставлено 0 примірників.

Підручники досі не доставлені до деяких східних громад, які і так знаходяться у складних умовах. Куди б ці підручники мали б бути доставлені найперше.

Як зазначив Бабак, на засіданні Комітет визнав роботу МОН у частині забезпечення підручниками у 2025 році незадовільною. Новий механізм доставки, на який витрачаються додаткові кошти з держбюджету потребує термінового доопрацювання.

Читайте: Міносвіти замовило друк підручників на 1 мільярд: ціна примірника сягає 1 900 гривень (оновлено)

Він додав, що Комітет закликав Міністерство освіти до 1 листопада надати звіт про ефективність нового механізму доставлення підручників, а до 1 грудня — подати план дій, щоб не допустити зривів наступного навчального року.

Крім того, народні депутати просять МОН щомісяця до 1-го числа інформувати їх про доставлення підручників для дітей з інвалідністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школи отримали лише половину запланованих підручників, - Бабак

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що школи отримають всі підручники до 15 вересня. Цьогоріч потреба у них збільшилася на 12%.