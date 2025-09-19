РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости Отставка Козака
2 681 9

Путин уволил заместителя главы администрации президента РФ Козака

Путин уволил Козака из Кремля. Что известно?

Кремлевский диктатор Владимир Путин уволил заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака, который выступал за завершение войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отмечается, что указ об увольнении Козака появился на сайте Путина 18 сентября, через несколько дней после информации от источников об этих планах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин руководит Россией из трех полностью идентичных кабинетов без окон, еще и в разных регионах, - СМИ

Что предшествовало?

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на одного из российских политологов сообщал, что Козак был единственным участником заседания Совбеза РФ 21 февраля 2022 года, который выступил против полномасштабного вторжения в Украину.

В августе 2025 года издание The New York Times писало, что Дмитрий Козак предлагал Путину прекратить войну в Украине и начать мирные переговоры.

Журналисты отмечали, что Козак разочаровал Путина этим. После этого многие полномочия Козака перешли к Сергею Кириенко.

Издание сообщало, что Козак является единственным чиновником из окружения Путина, который открыто говорит о своем несогласии с войной. Однако эту критику он не озвучивает публично.

Западный источник заявлял, что Козак просил идей, чтобы убедить Путина изменить курс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО

Автор: 

путин владимир (32205) Козак Дмитрий (74)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо він пропонував йому піти на паузу. ПУТІН НЕ ЗАКІНЧИТЬ ВІЙНУ ПОКИ ЖИВИЙ - він не тупий він знає, що після великої війни ті хто вертається роблять революцію

- 1905 - після японської
- 1925 - після бонапарта декабристи
- та зробили б і в 1945 - але по всій европі лишились окупанські гарнізони міліони людей

тому оцей фокус він хоче провернути знову - вести вічну війну і завжди тримати армію десь далеко
показать весь комментарий
19.09.2025 02:03 Ответить
Скоро значить "приберуть".... нелюдь х7йло навряд просто відпустить, він (х7йло) переляканий параноїк.
показать весь комментарий
19.09.2025 02:15 Ответить
Та це таке ж саме х/йло, тільки сцикливе. Там всі колективне х/йло.
Трохи повеселило оце:
Видання повідомляло, що Козак є єдиним високопосадовцем з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною. Проте цю критику він не озвучує публічно.
Відкрито, але непублічно? Тобто, вся інформация про це від кцпської верхівки? А от давайте спробуємо не вірити КГБ, це покращує здоров'я та продовжує життя.
показать весь комментарий
19.09.2025 02:30 Ответить
Якщо не пограє в Карлсона найближчим часом, а виїде за кордон і стане "опозиціонером" на західні гранти - то ви зрозуміли.
показать весь комментарий
19.09.2025 02:24 Ответить
Черговий персонаж, який помре за рік або два.
В результаті нещасного випадку, чи за нез'ясованих обставин, ДТП, або серцево-судинного захворювання від "спеціальних препаратів".
Час пішов...
показать весь комментарий
19.09.2025 02:25 Ответить
Ци же "екземпляр" робив все,щоб стадо в Україні обрало "чудо" в презіденти в 2019 році.Він курировал інформаційний простір в Україні про "адин народ".Зараз їого прибрали,тому що відпала потреба в цьому.Також прибрали і суркова-куратора "маларосии" теж.
показать весь комментарий
19.09.2025 05:53 Ответить
Така ж тварина,як і путлєр...Буде гарно,щоб його свої і вбили...Набридло читати про заочні вироки нелюдям....
показать весь комментарий
19.09.2025 06:07 Ответить
Агонія ботоксного шизіка.
показать весь комментарий
19.09.2025 07:32 Ответить
Чекаємо лЄбєдіного озЄра і сумних слів диктора нас пАстіґла тяжкая утрата… нЄ видЄржало сєрцє ( срака ) . Оточення путлєра мусить його прибрати. Бо той придурок зі своїм ЕсвеОу вгробив весь бізнес і позабирав всі гроші на війну. Кращі кухарі КГБ вже готують супер нАвічьок для молі
показать весь комментарий
19.09.2025 08:10 Ответить
 
 