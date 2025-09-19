Путин уволил заместителя главы администрации президента РФ Козака
Кремлевский диктатор Владимир Путин уволил заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака, который выступал за завершение войны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Отмечается, что указ об увольнении Козака появился на сайте Путина 18 сентября, через несколько дней после информации от источников об этих планах.
Что предшествовало?
Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на одного из российских политологов сообщал, что Козак был единственным участником заседания Совбеза РФ 21 февраля 2022 года, который выступил против полномасштабного вторжения в Украину.
В августе 2025 года издание The New York Times писало, что Дмитрий Козак предлагал Путину прекратить войну в Украине и начать мирные переговоры.
Журналисты отмечали, что Козак разочаровал Путина этим. После этого многие полномочия Козака перешли к Сергею Кириенко.
Издание сообщало, что Козак является единственным чиновником из окружения Путина, который открыто говорит о своем несогласии с войной. Однако эту критику он не озвучивает публично.
Западный источник заявлял, что Козак просил идей, чтобы убедить Путина изменить курс.
- 1905 - після японської
- 1925 - після бонапарта декабристи
- та зробили б і в 1945 - але по всій европі лишились окупанські гарнізони міліони людей
тому оцей фокус він хоче провернути знову - вести вічну війну і завжди тримати армію десь далеко
Трохи повеселило оце:
Видання повідомляло, що Козак є єдиним високопосадовцем з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною. Проте цю критику він не озвучує публічно.
Відкрито, але непублічно? Тобто, вся інформация про це від кцпської верхівки? А от давайте спробуємо не вірити КГБ, це покращує здоров'я та продовжує життя.
В результаті нещасного випадку, чи за нез'ясованих обставин, ДТП, або серцево-судинного захворювання від "спеціальних препаратів".
Час пішов...