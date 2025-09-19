Путін звільнив заступника глави адміністрації президента РФ Козака

Кремлівський диктатор Володимир Путін звільнив заступника очільника адміністрації президента Дмитра Козака, який виступав за завершення війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Зазначається, що указ про звільнення Козака з'явився на сайті Путіна 18 вересня, через кілька днів після інформації від джерел про ці плани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін керує Росією зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон, ще й в різних регіонах, - ЗМІ

Що передувало?

Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на одного з російських політологів повідомляв, що Козак був єдиним учасником засідання Радбезу РФ 21 лютого 2022, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну.

У серпні 2025 року видання The New York Times писало, що Дмитро Козак пропонував Путіну припинити війну в Україні та розпочати мирні перемовини.

Журналісти зазначали, що Козак розчарував Путіна цим. Після цього багато повноважень Козака перейшли до Сергія Кирієнка.

Видання повідомляло, що Козак є єдиним високопосадовцем з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною. Проте цю критику він не озвучує публічно.

Західне джерело заявляло, що Козак просив ідей, щоб переконати Путіна змінити курс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО