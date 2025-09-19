Путін звільнив заступника глави адміністрації президента РФ Козака
Кремлівський диктатор Володимир Путін звільнив заступника очільника адміністрації президента Дмитра Козака, який виступав за завершення війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Зазначається, що указ про звільнення Козака з'явився на сайті Путіна 18 вересня, через кілька днів після інформації від джерел про ці плани.
Що передувало?
Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на одного з російських політологів повідомляв, що Козак був єдиним учасником засідання Радбезу РФ 21 лютого 2022, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну.
У серпні 2025 року видання The New York Times писало, що Дмитро Козак пропонував Путіну припинити війну в Україні та розпочати мирні перемовини.
Журналісти зазначали, що Козак розчарував Путіна цим. Після цього багато повноважень Козака перейшли до Сергія Кирієнка.
Видання повідомляло, що Козак є єдиним високопосадовцем з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною. Проте цю критику він не озвучує публічно.
Західне джерело заявляло, що Козак просив ідей, щоб переконати Путіна змінити курс.
- 1905 - після японської
- 1925 - після бонапарта декабристи
- та зробили б і в 1945 - але по всій европі лишились окупанські гарнізони міліони людей
тому оцей фокус він хоче провернути знову - вести вічну війну і завжди тримати армію десь далеко
Трохи повеселило оце:
Відкрито, але непублічно? Тобто, вся інформация про це від кцпської верхівки? А от давайте спробуємо не вірити КГБ, це покращує здоров'я та продовжує життя.
В результаті нещасного випадку, чи за нез'ясованих обставин, ДТП, або серцево-судинного захворювання від "спеціальних препаратів".
Час пішов...