Индия продолжит покупать российскую нефть несмотря на требования Трампа, - Bloomberg
Индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют отказываться от российской сырой нефти несмотря на давление США.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Закупки будут продолжаться в период поставок в ноябре и декабре, однако объемы могут быть ниже пиковых значений, наблюдавшихся в последние годы.
В августе Трамп ввел 50% тариф на поставки российской нефти в Индию. Однако это лишь временно снизило объемы закупок.
Поставки нефти из России в Индию упали до 1 млн баррелей в сутки к середине сентября, что является минимальным уровнем почти за два года. Это связано как с введением тарифов США, так и с ударами украинских БпЛА по российской инфраструктуре.
Но, по словам источников, учитывая то, что давление США, очевидно, ослабляется, поскольку Трамп поблагодарил Моди за "поддержку в завершении войны" во время телефонного разговора на этой неделе. При наличии достаточных объемов Urals импорт снова может вырасти.
Чиновники Нью-Дели регулярно контактируют с крупными государственными и частными нефтеперерабатывающими заводами. Однако указаний на сокращение импорта не поступало. Пересмотр стратегии возможен позже, в зависимости от прогресса торговых переговоров с США.
Индия избегает нефти из Ирана и Венесуэлы, находящихся под санкциями США, однако вместе с Китаем она активно использует скидки на российское сырье, ограниченное ценовым потолком G7.
Индийский частный НПЗ Nayara Energy, частично принадлежащий "Роснефти", постепенно возобновляет работу после санкций Европы. Так, он почти полностью перешел на нефть марки Urals.
В то же время компании Индии продолжают искать альтернативы. Например, Indian Oil Corp закупает ежемесячно по одному танкеру нефти из Бразилии.
Известно, что РФ покрывает около 40% потребностей Индии в нефти. Это делает страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доля была менее 1%.
Якщо серйозно, індуізм + кастова система набагато гірше за нацизм, комунізм, мага, зеленізм і канібалізм разом. Вища каста знищує (прямо і непрямо) стількі індусів за рік, що таваріщу джугашвілі і не мріялось. Хто їх рахує, у більшості навіть документів немає. Дискрімінація корінних мешканців Індостану (adiwasi), а їх більше 100 мільйонів, до загнання мільйонів в джунглі. Колективний захід мовчить і робить вид, що не помічає, а Алоізич заздрить з "пекла". Хочеш вбити або згвалтувати представника нижчої касти? Будь ласка, бакшиш на лапу копу і вперед. Потім ще догвалтують, якщо хтось прийде жалітись. Рівень корупції там такий, що "нашим" зеленим є куди рости. Але Індія вважається демократією, хоча вибори відкрито фальсіфікуються (голосують пальцем, який потім мітять фарбой, в 21 сторіччі, Карле!). Ще і захід розмірковує, чи не перенести виробництво в Індію? Буде ж дешевше! Звісно, буде. Здохне працівник за долар на день на небезпечному підприємстві - ну і що. Є інші. Відходи можна зливати прямо в Ганг. Це Європа повинна дбати про екологію! Але пожалкуєте, панове. Якщо у китайскього ордла ще є шанс повернутись до цивілізації, бо не так багато часу минуло під комуняками, то у цих так робиться тисячоліттямі і буде далі. Недарма Індонезія і Малайзія "перемкнулись" на іслам при першої нагоді (+Бангладеш).
TL;DR - не довіряйте індусам і не чекайте від них хоча би базової емпатії. Для них (верхівки) всі інші - нижча каста і розходник.
Весь світ бачить твою велич,Америко.
@KyroakoKiller
·
14 год
Фірма«Надійні Люди Номер Один»,яка оформляє робочі візи для індусів,зареєстрована тиждень тому у Львові🤡
Чи проходили ці мігранти хоч якісь мовні курси?Де їх планують розселяти? А що з медичними картками?
Нагадати,що Індія кілька діб тому брала участь в навчаннях«запад2025»?
Мігрантам тут зараз нема чого робити , якщо їх сюди й завозитимуть , то вже після війни . Коли все треба буде відновлювати .
Розумно було би піти шляхом іноземного легіону - громадянство за 2-3 роки служби в армії.