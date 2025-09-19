Индия продолжит покупать российскую нефть несмотря на требования Трампа, - Bloomberg

Индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют отказываться от российской сырой нефти несмотря на давление США.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Закупки будут продолжаться в период поставок в ноябре и декабре, однако объемы могут быть ниже пиковых значений, наблюдавшихся в последние годы.

В августе Трамп ввел 50% тариф на поставки российской нефти в Индию. Однако это лишь временно снизило объемы закупок.

Читайте также: Украина ограничит импорт дизтоплива из Индии

Поставки нефти из России в Индию упали до 1 млн баррелей в сутки к середине сентября, что является минимальным уровнем почти за два года. Это связано как с введением тарифов США, так и с ударами украинских БпЛА по российской инфраструктуре.

Но, по словам источников, учитывая то, что давление США, очевидно, ослабляется, поскольку Трамп поблагодарил Моди за "поддержку в завершении войны" во время телефонного разговора на этой неделе. При наличии достаточных объемов Urals импорт снова может вырасти.

Чиновники Нью-Дели регулярно контактируют с крупными государственными и частными нефтеперерабатывающими заводами. Однако указаний на сокращение импорта не поступало. Пересмотр стратегии возможен позже, в зависимости от прогресса торговых переговоров с США.

Индия избегает нефти из Ирана и Венесуэлы, находящихся под санкциями США, однако вместе с Китаем она активно использует скидки на российское сырье, ограниченное ценовым потолком G7.

Также читайте: Индия присоединилась к российско-белорусским учениям "Запад-2025", - The Times

Индийский частный НПЗ Nayara Energy, частично принадлежащий "Роснефти", постепенно возобновляет работу после санкций Европы. Так, он почти полностью перешел на нефть марки Urals.

В то же время компании Индии продолжают искать альтернативы. Например, Indian Oil Corp закупает ежемесячно по одному танкеру нефти из Бразилии.

Известно, что РФ покрывает около 40% потребностей Индии в нефти. Это делает страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доля была менее 1%.

Читайте: Япония отвергла призыв США повысить пошлины против Китая и Индии за покупку российской нефти