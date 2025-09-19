Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа, - Bloomberg
Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти попри тиск США.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Закупівлі триватимуть у період поставок у листопаді та грудні, проте обсяги можуть бути нижчими від пікових значень, що спостерігалися останніми роками.
У серпні Трамп запровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію. Проте це лише тимчасово знизило обсяги закупівель.
Поставки нафти з Росії до Індії впали до 1 млн барелів на добу до середини вересня, що є мінімальним рівнем майже за два роки. Це пов'язано як із запровадженням тарифів США, так і з ударами українських БпЛА по російській інфраструктурі.
Але, за словами джерел, з огляду на те, що тиск США, очевидно, послаблюється, оскільки Трамп подякував Моді за "підтримку в завершенні війни" під час телефонної розмови цього тижня. За наявності достатніх обсягів Urals імпорт знову може зрости.
Посадовці Нью-Делі регулярно контактують з великими державними та приватними нафтопереробними заводами. Однак вказівок на скорочення імпорту не надходило. Перегляд стратегії можливий пізніше, залежно від прогресу торговельних переговорів зі США.
Індія уникає нафти з Ірану та Венесуели, що перебувають під санкціями США, проте разом із Китаєм вона активно використовує знижки на російську сировину, обмежену ціновою стелею G7.
Індійський приватний НПЗ Nayara Energy, що частково належить "Роснєфті", поступово відновлює роботу після санкцій Європи. Так, він майже повністю перейшов на нафту марки Urals.
Водночас компанії Індії продовжують шукати альтернативи. Наприклад, Indian Oil Corp закуповує щомісяця по одному танкеру нафти з Бразилії.
Відомо, що РФ покриває близько 40% потреб Індії в нафті. Це робить країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку повномасштабного вторгнення РФ до України частка була менше 1%.
Якщо серйозно, індуізм + кастова система набагато гірше за нацизм, комунізм, мага, зеленізм і канібалізм разом. Вища каста знищує (прямо і непрямо) стількі індусів за рік, що таваріщу джугашвілі і не мріялось. Хто їх рахує, у більшості навіть документів немає. Дискрімінація корінних мешканців Індостану (adiwasi), а їх більше 100 мільйонів, до загнання мільйонів в джунглі. Колективний захід мовчить і робить вид, що не помічає, а Алоізич заздрить з "пекла". Хочеш вбити або згвалтувати представника нижчої касти? Будь ласка, бакшиш на лапу копу і вперед. Потім ще догвалтують, якщо хтось прийде жалітись. Рівень корупції там такий, що "нашим" зеленим є куди рости. Але Індія вважається демократією, хоча вибори відкрито фальсіфікуються (голосують пальцем, який потім мітять фарбой, в 21 сторіччі, Карле!). Ще і захід розмірковує, чи не перенести виробництво в Індію? Буде ж дешевше! Звісно, буде. Здохне працівник за долар на день на небезпечному підприємстві - ну і що. Є інші. Відходи можна зливати прямо в Ганг. Це Європа повинна дбати про екологію! Але пожалкуєте, панове. Якщо у китайскього ордла ще є шанс повернутись до цивілізації, бо не так багато часу минуло під комуняками, то у цих так робиться тисячоліттямі і буде далі. Недарма Індонезія і Малайзія "перемкнулись" на іслам при першої нагоді (+Бангладеш).
TL;DR - не довіряйте індусам і не чекайте від них хоча би базової емпатії. Для них (верхівки) всі інші - нижча каста і розходник.
Весь світ бачить твою велич,Америко.
@KyroakoKiller
·
14 год
Фірма«Надійні Люди Номер Один»,яка оформляє робочі візи для індусів,зареєстрована тиждень тому у Львові🤡
Чи проходили ці мігранти хоч якісь мовні курси?Де їх планують розселяти? А що з медичними картками?
Нагадати,що Індія кілька діб тому брала участь в навчаннях«запад2025»?
Мігрантам тут зараз нема чого робити , якщо їх сюди й завозитимуть , то вже після війни . Коли все треба буде відновлювати .
Розумно було би піти шляхом іноземного легіону - громадянство за 2-3 роки служби в армії.