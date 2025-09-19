Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа, - Bloomberg

Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти попри тиск США.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Закупівлі триватимуть у період поставок у листопаді та грудні, проте обсяги можуть бути нижчими від пікових значень, що спостерігалися останніми роками.

У серпні Трамп запровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію. Проте це лише тимчасово знизило обсяги закупівель.

Читайте також: Україна обмежить імпорт дизпалива з Індії

Поставки нафти з Росії до Індії впали до 1 млн барелів на добу до середини вересня, що є мінімальним рівнем майже за два роки. Це пов'язано як із запровадженням тарифів США, так і з ударами українських БпЛА по російській інфраструктурі.

Але, за словами джерел, з огляду на те, що тиск США, очевидно, послаблюється, оскільки Трамп подякував Моді за "підтримку в завершенні війни" під час телефонної розмови цього тижня. За наявності достатніх обсягів Urals імпорт знову може зрости.

Посадовці Нью-Делі регулярно контактують з великими державними та приватними нафтопереробними заводами. Однак вказівок на скорочення імпорту не надходило. Перегляд стратегії можливий пізніше, залежно від прогресу торговельних переговорів зі США.

Індія уникає нафти з Ірану та Венесуели, що перебувають під санкціями США, проте разом із Китаєм вона активно використовує знижки на російську сировину, обмежену ціновою стелею G7.

Також читайте: Індія приєдналася до російсько-білоруських навчань "Захід-2025", - The Times

Індійський приватний НПЗ Nayara Energy, що частково належить "Роснєфті", поступово відновлює роботу після санкцій Європи. Так, він майже повністю перейшов на нафту марки Urals.

Водночас компанії Індії продовжують шукати альтернативи. Наприклад, Indian Oil Corp закуповує щомісяця по одному танкеру нафти з Бразилії.

Відомо, що РФ покриває близько 40% потреб Індії в нафті. Це робить країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку повномасштабного вторгнення РФ до України частка була менше 1%.

Читайте: Японія відкинула заклик США підвищити мита проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти